Восстанавливаем историческую справедливость и отдаем дань уважения малоизвестным «карманным ракетам»

По словам тех, кто имел удовольствие пообщаться с редким «французом», его подвеска плотная и хорошо настроенная. Впрочем, что мы все о динамике. Влюбиться можно в один только своеобразный дизайн кузова с панорамным задним стеклом и салон с футуристической передней панелью, совершенно непохожей не торпедо немецких автомобилях. Французы...

Citroen BX GTi 16v

Ответьте честно — вы знаете, почему даже махровые петролхеды нечасто вспоминают про восхитительное детище «двойного шеврона»? Лично мы — нет! Экстерьер авторства великого Марчелло Гандини, вальсирующий на тонкой грани между вызывающей оригинальностью и отталкивающей смелостью — лишь вершина айсберга.