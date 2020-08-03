Восстанавливаем историческую справедливость и отдаем дань уважения малоизвестным «карманным ракетам»

Renault 11 Turbo
Да простят нас адепты Golf GTI, но французы умеют готовить «горячие блюда» ничуть не хуже — врожденное чувство прекрасного, богатые спортивные традиции и высокая культура настройки шасси позволили создать плеяду великолепных компактных спорткаров. Взять хотя бы Renault, подарившую миру уникальные среднемоторные 5 Turbo и Clio V6, а также до одури веселые Clio RS и Megane RS. Но не все быстроходные творения марки известны по сей день — трехдверный Renault 11 Turbo, например, предан забвению. И очень жаль!
Как и боевая «пятерка», хэтчбек был вооружен турбонаддувной версией старого 1,4-литрового двигателя Cléon-Fonte, которая выдавала 105 л.с., а после обновления — 115 л.с. Даунсайзинг середины восьмидесятых как он есть! Старый Renault со смехотворной отдачей заставляет улыбнуться даже во времена экстремальных хот-хэтчей мощностью свыше 400 «лошадей». Сравнительно малоинерционный компрессор нагнетает избыточное давление во впускной тракт уже на небольших оборотах, и до 100 км/ч автомобиль снаряженной массой в 905 кг разгоняется за 8,5 секунды.
По словам тех, кто имел удовольствие пообщаться с редким «французом», его подвеска плотная и хорошо настроенная. Впрочем, что мы все о динамике. Влюбиться можно в один только своеобразный дизайн кузова с панорамным задним стеклом и салон с футуристической передней панелью, совершенно непохожей не торпедо немецких автомобилях. Французы...
Citroen BX GTi 16v
Ответьте честно — вы знаете, почему даже махровые петролхеды нечасто вспоминают про восхитительное детище «двойного шеврона»? Лично мы — нет! Экстерьер авторства великого Марчелло Гандини, вальсирующий на тонкой грани между вызывающей оригинальностью и отталкивающей смелостью — лишь вершина айсберга.
BX, как и полагается настоящему Citroen, оснащался гидропневматической подвеской и был доступен в очень интересных заряженных версиях. Для омологации по раллийной группе B построили 200 экземпляров BX 4TC с 200-сильной «турбочетверкой» объемом 2,1 л — нынче встретить такое чудо чуть сложнее чем повстречаться с единорогом. Запросы массовой аудитории удовлетворяла BX GTi с 1,9-литровым атмосферником, которая в 1987 году одной из первых среди своих массовых земляков получила 16-клапанную головку блока цилиндров.
После апгрейда хот-хэтч развивал 160 л.с. при почти пиковых 6500 об/мин. Сотню он набирал за 7,6 секунды и развивал до 219 км/ч. BX GTi 16v выделялся среди собратьев не только бодростью Тандем очень комфортной гидропневматической подвески и боевого двигателя в свое время удивил даже авторитетное британское издание Autocar — неровности в виражах словно растворялись, и хот-хэтч буквально плыл из поворота в поворот без потери траекторной стабильности.
В настоящее время найти такой автомобиль очень непросто даже в Великобритании — многие из стали донорами двигателей для куда более популярного и желанного Peugeot 205. А в России? Это даже не смешно...
Peugeot 309 GTi
Не назвать популярным и Peugeot 309 GTi, который делил двигатель XU9J4 с упомянутым выше Citroen BX GTi 16v. Впрочем, некоторые объяснения тому можно выудить из удивительных водоворотов истории. У шедевра «двойного шеврона» были внешние данные, истинно французская харизма и изысканные технические решения. Тем временем его собрат и соперник имел довольно неоднозначную родословную.
Изначально автомобиль не имел отношения к марке Peugeot — он должен был называться Arizona и нести эмблему ныне несуществующей британской марки Talbot, которая с 1979 по 1994 год принадлежал Peugeot. В 1985-м французы решили прикрыть свое подразделение и преемник Talbot Horizon был принят в львиный прайд на правах паршивой овцы. Несмотря на растянутую платформу от модели 205 он не мог похвастаться красотой и элегантностью как другие сородичи. Просто коробчонка на колесах…
Тем не менее, Peugeot 309 оказался вовсе не так плох, как может показаться — он имел лучшее распределение массы по осям, и некоторым автомобилистам, уставшим от избыточной поворачиваемости 205-го, полюбился его стабильный характер. Заряженная трехдверная версия массой 975 кг имела достойную энерговооруженность и хорошую управляемость, но внешность заставляла поклонников хот-хэтчей обратить внимание на ближайших соперников.
MG Maestro Turbo
Рассвирепевший британский Austin Maestro — яркий пример того, как построить быструю машину и при этом умудриться обломать всех. Конкурентов, клиентов... Всех, абсолютно!
Версия Turbo от спортивной марки MG стала ответом на набирающие популярность хот-хэтчи с 16-клапанными двигателями второй половины восьмидесятых годов. Новинку показали удивленной публике на Бирмингемском автосалоне 1988 года и, надо заметить, впечатлиться было, от чего. В кузов Austin установили 2,0-литровую «турбочетверку» (152 л.с. и 229 Нм), пятиступенчатую механическую коробку передач и подвеску от седана MG Montego Turbo. В итоге получился один из быстрейших MG на тот момент, способный разгоняться до 97 км/ч (60 миль/ч) за 6,7 секунды и выжимать предельные 212 км/ч.
Обвес нескромного вида, состоящий из пяти компонентов, разработала инжиниринговая фирма Tickford — она же и устанавливала оперение на Maestro Turbo на своей фабрике. И все бы хорошо, но на свет появилось лишь 505 экземпляров, включая автомобиль, показанный на мотор-шоу — 215 красного цвета, 149 зеленых, 92 белых и еще 49 черного окраса. Согласно предположениям британского клуба владельцев MG, до наших дней выжило меньше половины.
Nissan Pulsar/Sunny GTi-R
Термин «омологационные ралли-кары» всегда вызывает неизменно одинаковые ассоциации — Subaru Impreza WRX STI, Mitsubishi Lancer Evolution, Lancia Delta HF Integrale… Но перечень homologation specials, конечно же, гораздо шире. Как тут не вспомнить Nissan Pulsar N14 GTi-R, детеныша «Годзиллы» Skyline GT-R! Очень горячий хэтчбек, построенный по требованиям раллийной группы А, появился на японском рынке в 1990 году.
Номенклатура вооружения состояла из системы полного привода ATTESA (Advanced Total Traction Engineering System for All-Terrain) с межосевым дифференциалом, блокируемым вискомуфтой, блокировкок переднего и заднего дифференциала, легендарного 2,0-литровый турбонаддувного двигателя SR20DET, в особенности известного по купе Silvia (230 л.с. и 280 Нм), пятиступенчатой механической коробки передач. По энерговооруженности в 192 л.с. на тонну «японец» укладывал на обе лопатки Toyota Celica GT-Four и Lancia Delta HF Integrale 16v. А еще мог разгоняться до 100 км/ч за 5,4 секунды и был способен положить стрелку спидометра за отметку в 230 км/ч.
Достаточно одного взгляда на GTi-R с огромной «ноздрей» на капоте, под которой скрывается интеркулер, чтобы понять — это очень шустрый тип! Система полного привода не отличалась сообразительностью как ATTESA E-TS с многодисковой муфтой на Nissan Skyline GT-R, но была вполне эффективной.
Британцы, знающие толк в скорости и первоклассной рулежке, называют GTi-R фантастическим автомобилем и самым доступным способом наказывать Porsche. Вот так, не больше и не меньше! В 1991 году спорткар под именем Sunny добрался до берегов Туманного Альбиона, но покупателей отпугнула высокая цена, превышающая 20,5 тысяч фунтов. По некоторым данным, на новинку нашлось лишь 75 охотников. Остальным энтузиастам пришлось ждать до конца девяностых, когда в страну начали ввозить подешевевшие хэтчбеки. В общей сложности компания Nissan выпустила 14 613 всех версий GTi-R.
Nissan March Super Turbo
Один из самых удивительных и ныне забытых хот-хэтчей был рожден для внтурияпонского рынка при довольно интересных обстоятельствах. В 1987 году компания Nissan запустила гоночную моносерию March Little Dynamite Cup Race для маленького хэтчбека March, известного за пределами Страны восходящего солнца под именем Micra. В 1989 году свет увидели 10 тысяч омологационных спорткаров от подразделения Nismo.
Злая кроха цепляет уже одним своим недвусмысленным названием, намекающим на комбинированную систему наддува с компрессором (supercharged) и турбонагнетателем (turbocharged), перехватывающим эстафету на средних оборотах. Подобным изыском в восьмидесятые могла похвастаться сумасшедшая Lancia Delta S4 раллийной группы B, а в новейшую эпоху — фольксвагеновский четырехцилиндровый агрегат Twincharger и моторы Volvo Drive-E. Надо ли говорить, что подобная система наддува на момент появления одичавшего March была на серийной технике, мягко говоря, в диковинку?
Не менее интересен сам двигатель — 930-кубовый четырехцилиндровый алюминиевый восьмиклапанный MA09ERT, развивающий 110 л.с. при 6400 об/мин. Super Turbo мог разменивать сотню за 7,7 секунды.
Если за рулем сидел бесстрашный пилот, то коробчонка с агрессивным передком, украшенным двумя противотуманными прожекторами, и «ноздрей» на капоте могла выжать до 180 км/ч.
Mazda 323/Familia GT-R
В истории хиросимской компании были не только имиджевые роторные модели, но и интересные хот-хэтчи на базе линейки Familia/323. Маленькие бестии начали показывать зубы еще в начале восьмидесятых — разнообразие в палитру модели четвертого поколения вносила Familia XGI Turbo со 115-сильным турбонаддувным двигателем объемом 1,5 литра.
В пятой генерации, появившейся в 1985 году, страсти начали накаляться. Искушенным водителям предложили деликатес — модификации c 16-клапанными «турбочетверками» объемом 1,6 л мощностью 140 л.с. Пикантность новинке придавала система полного привода, хотя предлагалась также вариация с передними ведущими колесами. В 1988 году Mazda сорвала покрывало с лимитированной омологационной версии 4WD GT-Ae для раллийной группы А со 150-сильным двигателем и задним дифференциалом, блокируемым вискомуфтой…
На тему «горячих» Mazda впору писать книгу, так что перейдем к главному герою нашего повествования — ралли-кару GT-R, который предлагался в шестом поколении модели наряду с модификацией GT-X. Своему рождению омологационный А-групповой хэтчбек обязан бывшему пилоту и президенту Mazda Rally Team Europe (MRTE) Ахиму Вармблоду, написавшему в июне 1988 года письмо в головной офис компании. Повествование вышло длинным. Вармблод, уставший наблюдать за успехами других производителей на мировой автоспортивной сцене, привел в пример триумф полноприводных Lancia в ралли и всячески убеждал руководство Mazda в необходимости запуска «горячей» модификации для спорта и дорог общего пользования, способной привлечь к 323 молодых энтузиастов. Аргументы оказались убедительными и из Японии пришел положительный ответ. Версия с многообещающим обозначением GT-R внешне отличалась от GT-X массивным передним бампером с противотуманными прожекторами, капотом с тремя нелепыми вентиляционными отверстиями и накладками на колесные арки.
Технических отличий было куда больше. «Турбочетверку» объемом 1,8 л нафаршировали упрочненными поршнями и шатунами, более производительными форсунками и другими компонентами. Новый турбонагнетатель с увеличенным фронтальным интеркулером вкупе с другими апгрейдами повысил мощность со 185 до 210 л.с. В трансмиссии — пятиступенчатая механическая коробка передач и межосевой дифференциал, блокируемый вискомуфтой. Увы, чемпионом мира по ралли Mazda не стала, А ведь триумф на полях WRC – залог легендарности и вечной славы. Lancer Evolution подтвердит!
Dodge Omni GLH
Под занавес нашего повествования перенесемся за океан, где тоже есть свой забытый «горячий» хэтчбек — это Dodge Omni GLH, один из самых неординарных американских автомобилей восьмидесятых годов.
Массовый Omni — не что иное, как адаптированный для Нового Света Chrysler Horizon/Simca Horizon/Talbot Horizon от европейского подразделения концерна. Но GLH был отнюдь не массовым скромнягой. Его аббревиатура расшифровывается как Goes Like Hell (гоняет как сумасшедший), а в создании принимал участие сам Кэрролл Шелби. В дебютный 1984 год спорткар довольствовался атмосферным 2,2-литровым двигателем с новым распредвалом и чуть увеличенной степенью сжатия, благодаря чему мощность составляла 112 л.с.
Но годом позже появилась опциональная версия с турбонагнетателем и все стало веселее — отдача выросла до 148 л.с. и 230 Нм при 3600 об/мин. Хот-хэтч по-американски носил непривычно низкопрофильные шины Goodyear Eagle GT 195/50HR15, отличался спортивной подвеской, более отзывчивым рулевым управлением, передними тормозными дисками увеличенного диаметра и демонстрировал удивительную цепкость в виражах. В 1986 году в свет вышел еще более свирепый Omni GLHS от старины Шелби со 177-сильным двигателем, способный разгоняться до 97 км/ч (60 миль/ч) за 6,5 секунды почти как Chevy Corvette.
Спорткар предлагался исключительно в черном окрасе и был выпущен тиражом всего в 500 экземпляров, в то время как GLH разошелся в количестве 13 427 штук.