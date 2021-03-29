Непринятый кроссовер, злобная городская пиранья, седан с тюнингом AMG и еще несколько забытых моделей разных эпох

После захватывающих биографических лент «Гонка» и «Ford против Ferrari» самое время снять перезапуск триллера «Поворот не туда» о тернистом жизненном пути Mitsubishi. Еще несколько десятилетий назад вселенная «трех бриллиантов» простиралась далеко за пределы сегмента SUV и даже включала в себя рафинированные спорткары 3000GT/GTO с твинтурбодвигателем, полным приводом, полноуправляемым шасси, активной аэродинамикой и экстерьером дорожной акулы.
Но потом бренд пустился в спорные дизайнерские эксперименты, похоронил Lancer Evolution, выкосил почти все легковушки и сфокусировался на востребованных, но опостылевших кроссоверах. Заодно отметился в скандале с мухлежом вокруг занижения данных топливной экономичности. Впрочем, не будем о грустном... Лучше вспомним необычные, прекрасные и ужасные Mitsubishi, не известные широким массам.
Jeep
Американский дизайн шестидесятых-семидесятых годов оказал заметное влияние на стилистику некоторых автомобилей Японии. Авторы Toyota Crown второго поколения (1962–1967 годов) вдохновлялись деталировкой новехонького Ford Falcon, выпускавшаяся на рубеже десятилетий Nissan Gloria A30 отдавала дань уважения фордовскому Galaxie, ранние Toyota Celica и Mitsubishi Galant GTO казались детенышами маслкаров. Но настоящая американизация началась в пятидесятые с прославленного Jeep CJ-3.
Протекционистская политика японского правительства опустила шлагбаум на пути массового импорта зарубежной продукции, поэтому в 1952-м Willys-Overland Motors и «три бриллианта» договорились о поставках компонентов модели CJ-3A для мелкоузловой сборки. Первые 54 экземпляра «Джипа» серии J, рожденные в следующем году на азиатской земле, отправились служить Агентству лесного хозяйства.
Довольно быстро выпуск «капитана Америка» с 70-сильным мотором Hurricane объемом 2,2 литра переросло в самостоятельное производство и развитие гаммы сообразно местным представлениям и нуждам. Появилась внутрияпонская модификация с дизелем «два и два», бензиновый двигатель взбодрили форсировкой и, что самое интересное, кроме первоначальной открытой версии начали рождаться более цивильные исполнения. Было даже длиннобазное с четырьмя дверьми и полностью металлическим кузовом.
Вот так лицензионная сборка породила долгожителя, сохранившего самурайскую преданность первоначальной концепции. Jeep от «трех бриллиантов» выпускался вплоть до 1998 года и разошелся тиражом около двухсот тысяч экземпляров.
Galant Lambda/Sapporo
Что будет, если американское блюдо переиначить на азиатский манер и сервировать в соответствии с национальными традициями? Получится своеобразный и оригинальный Mitsubishi Galant Λ (Lambda) со стремительным передком, украшенным диковинными для японской машины семидесятых годов прямоугольными сдвоенными фарами, ниспадающей задней частью с панорамным стеклом и довольно скромными габаритами, как у Ford Mustang третьего поколения.
Двухдверка с претензией на членство в клубе personal luxury продавалась по всей планете под разными именами. В Европе и южноамериканских странах ее величали Sapporo в честь города на живописном северном острове Хоккайдо и столицы Зимних Олимпийских игр 1972 года. Добираясь до берегов Штатов и Пуэрто-Рико «японец» маскировался под своих — здесь он назывался Plymouth Sapporo и даже Dodge Challenger. Отметился автомобиль и в Австралии, где носил шильдики Chrysler Sigma Scorpion.
Первая итерация (1976–1980 годов) комплектовалась четырехцилиндровыми моторами объемом до 2,6 литра. Тяга передавалась на заднюю ось посредством пятиступенчатой механической или трехступенчатой автоматической коробки передач. Интересные перемены произошли у второй версии. Сохранив внешнюю схожесть с предшественником, она прибавила во внешних габаритах и в объеме салона, а заодно заполучила рулевое управление с переменным усилием. Кроме того, палитру украсила модификация GSR с 2,0-литровой «турбочетверкой» 4G63T, в последующих ипостасях прославившей ралли-кар Lancer Evolution, и задней независимой подвеской.
Starion
Линейка Galant Lambda не получила прямого наследника. Она канула в Лету в начале восьмидесятых, передав свое шасси более эффектному купе Starion. Встретить его в России практически нереально. Ежели все-таки произошло чудо, и на вашем пути промелькнул хищный Mitsubishi с дизайном а-ля коктейль из Mazda RX-7 SA22C и Porsche 924, то не поленитесь отметить знаменательную дату красным карандашом.
Кстати, в моем календаре обведены не отдельные дни, а годы! В начале нулевых по дороге в институт я постоянно нарезал круги вокруг великолепного алого Starion. Экспрессивная версия с расширенными колесными арками, известная в среде американских поклонников как fatty (толстушка), сворачивала шеи прохожих не хуже спорткара 3000GT и других современных на тот момент стиляг. Интересно, как сложилась судьба красотки?…
Starion получился довольно изысканным. Благозвучное название по версии производителя происходит от сочетания Star of Arion — выдуманной звезды мифического коня Ариона из древнегреческого эпоса. Хотя, как вспоминает издание Motor Trend, есть и другая, менее правдоподобная, но более забавная версия происхождения имени.
Дело в том, что в японском языке нет буквы «л», и в местной транскрипции слово stallion («жеребец») превращается в starion. На рынке США спорткупе также фигурировало под брендами Chrysler, Dodge, Plymouth и общим именем Conquest.
Здорово проигрывая по популярности Toyota Supra, Nissan Fairlady Z и Mazda RX-7, гран-турер Mitsubishi отвечал им современной инженерией. Он одним из первых среди своих соотечественников обзавелся системой электронного управления впрыском топлива и модным в те времена турбонаддувом для четырехцилиндровых одновальных моторов объемом 2,0 и 2,6 литра.
Мощность достигала 200 л.с. в зависимости от наличия промежуточного охлаждения нагнетаемого воздуха и варианта головок блока цилиндров — были 8- и 12-клапанные. Поначалу старший, более тяговитый, но менее оборотистый агрегат шел на американский рынок, а под занавес производства его продвигали в Европе и на родине машины.
Мятежным духом клиентам адресовалась опция Sports Handling Package для экземпляров последних годов выпуска (1998–1989) с регулируемыми стойками и чуть более широкими колесами. Она добавляла специй в характер спорткара, способного разгоняться до 97 км/ч (60 миль/ч) за 7,6 секунды, и позволяла ему развивать боковые перегрузки в 0,85 g — в шаге от Corvette C4. Жаль только 2,6-литровый мотор не приветствовал агрессивный пилотаж и мог выйти из строя. «У многих продающихся экземпляров мы обнаружили замененный или откапиталенный двигатель», — некогда рассказывало о редкой зверушке Motor Trend.
Cordia
Не спешите клеймить трехдверный хэтчбек позором и презрительно интересоваться, как неказистая «японская восьмерка» угодила в наше повествование. Автомобиль, стоявший строчкой выше Mitsubishi Mirage, гораздо интереснее, чем может показаться на первый взгляд!
Cordia (1982–1990 годы выпуска) конкурировала не только с другими компактными моделями, но и бросала перчатку настоящим бойцам. В ее прицел попал легендарный «хачироку» Toyota AE86, ставший школьной партой для многих дрифтеров, и Nissan Silvia/Gazelle S12. Правда, Mitsubishi выступила в своем фирменном компоновочном репертуаре. У главных соперников привод задний, а у «Кордии» — передний. Зато она комплектовалась опциональным полным приводом на зависть оппонентам.
Другим поводом для гордости была заряженная модификация GSR — сперва с 1,6-литровым турбонаддувным двигателем мощностью 115 л.с., а спустя три года после начала производства со 135-сильной «четверкой» объемом 1,8 литра. Хэтчбек весил меньше тонны, так что владельцам вряд ли приходилось сетовать на энерговооруженность даже когда 190-сильная Silvia RS-X демонстрировала задние фонари.
На этом запас сюрпризов Cordia не иссякал. Некоторые автомобилисты по сей день не могут привыкнуть к многоступенчатым коробкам передач. Каково же будет их удивление, что Mitsubishi еще в восьмидесятые применила «механику» Super Shift с… восемью передачами! Диковинный агрегат появился в процессе адаптации четырехступенчатой КП для переднеприводной платформы и отличался двумя рядами передаточных отношений. Водитель мог выбрать экономичный или спортивный режим с четырьмя ступенями для каждого. Super Shift ставили не только на Cordia — её, в частности, можно встретить на родственном седане Tredia и малыше Mirage.
Diamante AMG и Galant AMG
Создатели седана Debonair, к сожалению, не вдохновлялись Chevy Caprice, Toyota Crown S110 и другими гармоничными «квадратными» седанами восьмидесятых годов. Впрочем, это не помешало далеко не самому красивому японскому автомобилю примерить магические буквы… AMG. Те самые, за которыми стоит всемирно известная мастерская по тюнингу «Мерседесов», ныне входящая в империю Daimler как придворный спортивный дивизион!
В восьмидесятые годы основатели ателье Ханс Вернер Ауфрехт и Эрхард Мельхер закаляли характер штутгартских машин и при этом не гнушались совершать подношения «азиатам». Удивительный, почти невероятный факт, не правда ли? В тевтонские «доспехи» облачались Debonair второго поколения со стандартной колесной базой, а позже и в версии Royal 150 с увеличенным на 150 мм расстоянием между осями. Технически седаны оставались стандартными — те же V-образные 3,0-литровые «шестерки», те же подвески и тормозные системы. Вот только пойди найди такого уникума на его исторической родине!
В конце десятилетия AMG также приложила руку ко второму и последнему Mitsubishi — седану Galant. В отличие от своего старшего брата он выглядел действительно здорово! Сведения об апгрейдах разнятся от источника к источнику, но очевиден обвес и взбодрившийся 170-сильный атмосферный двигатель объемом 2,0 литра, способный крутиться до 8000 об/мин. С количеством выпущенных машин, как и в случае с Debonair AMG, царит неразбериха. По одним сведениям, свет увидели полтысячи экземпляров, по другим — чуть менее 1500 спорткаров.
Dangan ZZ
Микроскопические кей-кары на протяжении всей своей истории зажаты в тисках законодательно установленных массо-габаритных характеристик и максимально допустимого объема двигателя. Но при этом они — истинные мятежники! Супермини по-японски давно доказали, что могут выступать в любых, даже самых смелых форм-факторах и по своему оснащению не уступают более крупным автомобилям. За расширение сознания обывателям следует возблагодарить в том числе Mitsubishi Minica седьмого поколения.
Городской проныра обрел вполне презентабельный внешний вид, более качественный салон и улучшенные ездовые свойства, а еще мог похвастаться электроусилителем руля и странной, но креативной версией Lettuce, которая пользовалась спросом среди женщин с детьми. По правому борту у нее была всего одна дверь, а по левому — две. Зачем? Разработчикам показалось, что так удобнее с погрузкой-выгрузкой детей и вещей.
Сейчас Lettuce выглядит курьезом, чего не скажешь про технически прорывное заряженное исполнение Dangan ZZ и его полноприводного братца ZZ-4. В крошечную «тройку» 3G81T запихнули два распредвала и повесили сбоку турбонагнетатель, но на этом не успокоились. Мотор-блоха стал первым в мире массовым агрегатом с пятью наноклапанами на цилиндр — тремя впускными и двумя выпускными! При предельно разрешенном на тот момент анекдотическом объеме в 548 куб. см он развивал 64 бодрые «лошади» при 7500 об/мин и 75 Нм при 4500 об/мин. Огромный автомобиль-игрушка с боевым мотором мотоциклетного объема и полным приводом — такое можно встретить только в Японии!
Endeavor
На рубеже веков Mitsubishi открыла так называемый «геомеханический» стиль и проводила на американской публике особо изощренные дизайнерские опыты. Посмотрите на среднеразмерный кроссовер Endeavor 2003–2011 годов и, скорее всего, Outlander первого поколения со своим огромным «клювом» уже не покажется гротескным и карикатурным. Автомобиль выглядит более странно, чем Сальвадор Дали с муравьедом на поводке, и вообще его предпочтительнее рассматривать на фотографиях, чем живьем — не ровен час, пострадает тонкая душевная организация зрителя.
Endeavor делил платформу с седаном Galant и мог быть передне- или полноприводным. Мотор V6 объемом 3,8 литра мощностью 215–225 л.с. в зависимости от года выпуска передавал тягу на колеса через четырехступенчатый «автомат».
В общем, на технической части Endeavor красовался штамп «все как у всех». Жаль, что компания не запустила в серию шоу-кар SSU 1999 года. Вот где была красота! Агрессивный экспериментальный автомобиль оснастили наддувным 2,5-литровым двигателем V6 6A13TT от «горячего» Galant VR-4, «автоматом» INVECS-II и даже системой полного привода с задним активным дифференциалом AYC (Active Yaw Control), как у Lancer Evo.
Казалось бы, американцев ничем не напугать, ведь им пришлось столкнуться с Cadillac Cimarron на базе Opel Ascona и чудовищно оригинальным Pontiac Aztec. Но паркетник «трех бриллиантов» оказался слишком радикальным даже для стойких и ко всему привыкших янки. Производитель намеревался ежегодно продавать по 80 000 штук, однако реальность преподнесла неприятный сюрприз — лучшим результатом стали 39 181 экземпляр по итогам первого года выпуска. В дальнейшем сбыт летел вниз со скоростью горной лавины, что неудивительно.
Grand Lancer
В августе 2017-го Mitsubishi сняла с производства Lancer десятого поколения, но седан по-прежнему существует! В том же году он претерпел масштабную модернизацию и счастливо продается под именем Grand Lancer на тайваньском рынке бок о бок с другой невидалью — минивэном Zinger на рамном шасси Pajero Sport первого поколения.
Для «трех бриллиантов» Тайвань оказался автомобильным островом свободы и заповедником диковинных моделей. В 1969 году открылось совместное предприятие China Motor Corporation (CMC), а тремя десятилетиями позже работу начал China-Motor Asia Research and Technology Center (CARTEC), где разрабатывали оригинальные проекты и модифицировали глобальные модели под местную специфику.
«Великий» Lancer для Тайваня изначально отличался от примелькавшейся в России соплатформенной «акулы», но по сей день довольствуется старым 1,8-литровым атмосферником (140 л.с.) в паре с вариатором. Снаружи он аляповат и стилистически избыточен, как того требуют вкусы местной аудитории. Полностью видоизмененная «скорлупа», появившаяся в результате безудержного полета дизайнерской фантазии, напоминает исходную версию лишь подштамповками на боковинах кузова.
Внутри все упоминания о спартанских недрах Lancer X безжалостно стерты. С блоком климат-контроля от прошлого Outlander, восьмидюймовым монитором мультимедийной системы и цифровым приборным щитком в дорогих исполнениях интерьер выглядит богаче и современнее.