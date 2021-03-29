Непринятый кроссовер, злобная городская пиранья, седан с тюнингом AMG и еще несколько забытых моделей разных эпох

После захватывающих биографических лент «Гонка» и «Ford против Ferrari» самое время снять перезапуск триллера «Поворот не туда» о тернистом жизненном пути Mitsubishi. Еще несколько десятилетий назад вселенная «трех бриллиантов» простиралась далеко за пределы сегмента SUV и даже включала в себя рафинированные спорткары 3000GT/GTO с твинтурбодвигателем, полным приводом, полноуправляемым шасси, активной аэродинамикой и экстерьером дорожной акулы.

Но потом бренд пустился в спорные дизайнерские эксперименты, похоронил Lancer Evolution, выкосил почти все легковушки и сфокусировался на востребованных, но опостылевших кроссоверах. Заодно отметился в скандале с мухлежом вокруг занижения данных топливной экономичности. Впрочем, не будем о грустном... Лучше вспомним необычные, прекрасные и ужасные Mitsubishi, не известные широким массам.

Jeep

Американский дизайн шестидесятых-семидесятых годов оказал заметное влияние на стилистику некоторых автомобилей Японии. Авторы Toyota Crown второго поколения (1962–1967 годов) вдохновлялись деталировкой новехонького Ford Falcon, выпускавшаяся на рубеже десятилетий Nissan Gloria A30 отдавала дань уважения фордовскому Galaxie, ранние Toyota Celica и Mitsubishi Galant GTO казались детенышами маслкаров. Но настоящая американизация началась в пятидесятые с прославленного Jeep CJ-3.