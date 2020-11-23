Вспоминаем экзотику Страны восходящего солнца, на фоне которой Toyota Supra и иже с ней покажутся сверхпопулярными массовыми моделями.

Страна восходящего солнца — это постоянно сотрясаемые землетрясениями маленькие клочки земли, которые не каждый отыщет на карте. Но страннику, добравшемуся до ее берегов неожиданно приходит откровение, и он вдруг понимает, насколько одна из ведущих азиатских держав во всех смыслах огромна! В поразительном праворульном Зазеркалье проживает свыше 125 миллионов человек, а по дорогам ездит более 78 миллионов автомобилей. Впрочем, некоторые экзотические модели, о которых пойдет речь, непросто встретить даже на исторической родине.

Autozam AZ-1

Японская мудрость: «Подумав — решайся, а решившись — не думай».

Первым в списке идет очаровательный спорткар-обманщик с диковинным для европейца именем. На некоторых фотографиях он мастерски маскирует свои габариты — может показаться, что лупоглазый автомобильчик с подъемными дверьми типа «крыло чайки» сопоставим с Toyota Celica, но это иллюзия. Autozam AZ-1 представляет собой крохотный кей-кар с длиной, равной 3295 мм, и микроскопической колесной базой в 2235 мм. В племени машин со стандартизированными размерами и законодательными привилегиями он выделяется, словно японский адепт косплея с крашенными волосами среди толпы офисных сотрудников, облаченных в неизменные черные костюмы.