Премьеры Франкфурта 30, 40 и 50 лет назад

Несколько очень важных моделей, чей путь начался с подиумов автосалона во Франкфурте

Главный автосалон Германии проводится во Франкфурте с 1951 года. До этого выставки проходили нерегулярно, хотя и вели свою историю с берлинского мероприятия 1897 года. После 1991-го автосалон стали проводить по нечетным годам, и сейчас в календаре главных автошоу Франкфурт чередуется с Парижем. За прошедшие десятилетия во Франкфурте отпраздновали свои премьеры многие знаковые модели, и сегодня мы вспоминаем дебютантов 1969, 1979 и 1989 годов.