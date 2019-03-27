История Toyota Land Cruiser

В 1941 году Императорская армия Японии оккупирует Филиппины и находит на территории островного государства необычный автомобиль — Bantam BRC-40 (на фото), прародителя знаменитого Willys MB.
Поскольку ничего подобного в Японии на тот момент не было, военное руководство принимает решение отправить трофейную машину в Японию, на завод Toyota, чтобы изучить все ее особенности и создать нечто подобное, но уже для нужд императорских военнослужащих. Разработка новой модели велась с 1942 года посредством реверс-инжиниринга — то есть путем копирования лучших технических решений.
Первый прототип внедорожника был готов уже в конце 1942-го. Машина получила имя AK10, в ее облике без труда читался Bantam, однако техническая начинка была слегка изменена — двигатель, например, был заменен на тойотовскую 2,3-литровую «четверку», которая работала в паре с трехступенчатой «механикой». Мелкосерийное производство машины началось лишь в конце 1944 года, поэтому фотографий и документов, подтверждающих участие АК10 в военных действиях, крайне мало.
После Второй мировой, которая для Японии завершилась в сентябре 1945-го капитуляцией, Toyota недолго жила с одним внедорожником в портфолио. Война в Корее разожгла потребность в вездеходах с новой силой, поэтому правительство США в 1950 году объявило тендер на постройку 100 машин, чьи характеристики были бы сопоставимы с новым Willys M38 (на фото ниже). И хотя Toyota в тендере не участвовала, американцы внезапно отдали предпочтение именно японской фирме, поскольку их машины были качественными и выносливыми.
В январе 1951 года был представлен прототип Toyota Jeep BJ. Несмотря на внешнее сходство с «Виллисом», машина получилась крупнее за счет использования массивного шестицилиндрового двигателя объемом 3,4 литра мощностью 86 сил, и к тому же была лишена пониженного ряда трансмиссии. Уже летом Jeep BJ поступил на службу в армии, а к концу года стал патрульной машиной японской полиции. Двумя годами позже стартовали продажи внедорожника для гражданских лиц.
К концу своей жизни Jeep BJ, благодаря претензии юристов Willys-Overland и фантазии техдиректора Toyota Хендзи Умехара, был переименован в Land Cruiser – чтобы имя внедорожника «звучало так же хорошо, как и Land Rover». Хотя в истории уже была машина с именем Land Cruiser (у компании Studebaker), никаких судебных разбирательств не было — уж больно разными были автомобили. Ну, а год спустя, в 1955 году, дебютирует второе поколение Land Cruiser, которое стало первым «Крузером», созданным не для войны, а просто для активного образа жизни.
20-я и 30-я серии Land Cruiser могли иметь разные индексы в зависимости от длины колесной базы, разные кузова (в том числе и пятидверный вариант с жесткой крышей) и разные двигатели. Причем в последнем случае под словом «разные» подразумеваются моторы нетойотовского происхождения: когда в 1958 году Land Cruiser начали собирать в Бразилии, то его оснащали дизельными моторами Mercedes-Benz. На конвейере второе поколение продержалось до 1960 года (или до 1968-го, если считать бразильский рынок).
Пожалуй, именно с 40-й серии Land Cruiser входит в ранг мирового феномена. Машина стала еще комфортабельнее, чем J20/J30, обзавелась обширной линейкой бензиновых и дизельных силовых агрегатов объемом от 3 до 4,2 литра, а также вернула пониженный ряд трансмиссии. Уже к 1965 году мировой тираж Land Cruiser переваливает за 50 тысяч экземпляров, а J40 становится одним из самых продаваемых внедорожников в Соединенных Штатах.
Несмотря на то, что J40, как и его предшественник, изначально создавался как гражданский автомобиль, его приобретали и военные силы — например армия Ирландии. Но гораздо гармоничнее это поколение Land Cruiser смотрелось на парковках калифорнийских пляжей — спрос на J40 оказался настолько большим, что машина выпускалась без существенных изменений вплоть до 1984 года (а в Бразилии и вовсе до 2001-го). Сейчас эти автомобили стремительно набирают в цене — хороший экземпляр J40 на аукционе может обойтись дороже, чем новый Land Cruiser 200.
В 1967 году, спустя всего семь лет после старта производства J40, появляется 50-я серия. Автомобиль знаковый, так как именно LC 55 стал первым полноценным универсалом в линейке «Крузаков»: пятидверный кузов, длинная колесная база, огромный багажник с опускаемым окном на дверце и отличный от 40-й серии дизайн. Выпускалась 50-я серия тоже немало, но все же чуточку меньше, чем «сороковка» — 14 лет.
На смену Land Cruiser 55 пришла 60-я серия, которая в Венесуэле продавалась под именем Samurai (как Suzuki, да). Хотя автомобиль, как и все модели Land Cruiser, был полноценным рамным внедорожником, он получил достаточно большой свес сзади, что негативным образом сказалось на способностях машины преодолевать крутые подъемы. Зато салон стал самым комфортабельным из тех, что предлагались для Land Cruiser на тот момент — появились удобные сиденья, опциональный кондиционер, отопитель для заднего ряда сидений. Двигатели были исключительно рядными, шестицилиндровыми, объемом от 3,4 до 4,2 литра, в том числе и 4-литровый турбодизель 12H-T. Выпускалась модель до 1989 года.
Когда J40 все-таки стал достоянием истории для большинства стран, его сменила 70-я серия. Это тот самый семидесятый «Круизер», который выпускается в Португалии для некоторых рынков по сей день. Ранее мы уже рассказывали историю этого автомобиля, так что не будем повторяться. Лишь отметим, что олдскульный внедорожник в России без пробега обойдется примерно в 4,5 миллиона рублей. В то время как цены на Land Cruiser 200 начинаются от 3 959 000…
Еще 70-й Land Cruiser получил облегченную версию Land Cruiser II, выделяющуюся укороченной колесной базой и простенькими четырехцилиндровыми моторами, а на японском рынке с 1990 по 1996 год продавался под именем Land Cruiser Prado (на фото выше). Впоследствии две эти идеи скомбинировали и таким образом родился тот самый Prado, который все знают и любят: надежный, проходимый и многофункциональный, как классический Land Cruiser, но в упаковке поменьше.
Но перед тем, как перейти к первому полностью самостоятельному Prado (J90), вспомним про легендарную «восьмидесятку», которая по сей день пользуется большой популярностью у любителей природы, дальних экспедиций и различных триалов по бездорожью. Машина выпускалась с 1989 по 2008 год (последние 11 лет – в Венесуэле) и впервые на роду Land Cruiser предлагала систему постоянного полного привода. Моторы – традиционные для LC рядные «шестерки». В 1996 году два Land Cruiser 80 завоевали первое и второе места в ралли «Дакар» (в классе немодифицированных серийных машин), что поспособствовало росту продаж модели в Северной Америке.
А вот J90, то есть Land Cruiser Prado второго поколения, появился в 1996 году. Внедорожник стал крупнее, обзавелся системой постоянного полного привода, а также независимыми подвесками всех колес: спереди – двойные рычаги, сзади – многорычажка. По части моторов Prado 90 не имел ничего общего с «восьмидесяткой», оснащаясь либо рядными четырехцилиндровыми силовыми агрегатами, либо V6. Зато мог, как и старший брат, получить отделку кожей и деревом, но лишь в версии Challenger. Два года спустя после дебюта J90 появляется он…
Сотый Land Cruiser стал одним из самых продаваемых полноразмерных внедорожников в современной России. В отличие от предшественников, новый «Крузак» откровенно делал ставку на роскошь: появилась пневматическая подвеска с регулируемым дорожным просветом, мощный двигатель V8, а в 2002 году — первая для серийных машин система ночного видения (была доступна только для Land Cruiser Cygnus — брата-близнеца Lexus LX470 с эмблемой Toyota для внутреннего японского рынка). Казалось, что Land Cruiser 100 будут выпускать вечно, но на фоне своего наследника он пожил не так уж и много, с 1998 по 2007 год.
Первым Land Cruiser нового тысячелетия стал мегапопулярный Prado 120. Работа над машиной началась еще в 1998 году, а дизайн был утвержден в 1999-м. Релиз серийной же версии состоялся в 2002-м. Концепция осталась прежней, однако дизайн машины на фоне монументальной «сотки» стал более легковым. При этом никуда не исчезла трехдверная версия (она продавалась под индексом 125), хотя присутствовала она далеко не на всех рынках. Ну а то, что Prado оснащался только четырех- и шестицилиндровыми моторами, работающими в паре с «механикой» или автоматами, вы, надо полагать, и так знаете.
Последняя на сегодня версия оригинального Land Cruiser — 200-я серия, выпускающаяся без существенных изменений, страшно подумать, с 2007 года. Электроники на борту стало еще больше (камеры кругового обзора, бесключевой доступ, ассистенты подъема и спуска, четырехзонный климат-контроль), моторы стали еще мощнее. Из линейки полностью исчезли рядные «шестерки» — их заменили V6. Эту машину вы можете купить прямо сейчас по цене от 3 959 000 рублей.
Ну а если хочется Land Cruiser покомпактнее, поновее и подешевле, есть Prado 150, который стоит от 2 499 000 рублей. Он тоже по-прежнему стоит на раме, а в преодолении бездорожья ему помогают современные электронные системы.
История Land Cruiser — это история лавинообразно растущего успеха, у которого еще много граней, а также ненаписанных глав. Появилась бы она, если бы японцы не нашли тот самый американский внедорожник на Филиппинах?