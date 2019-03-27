История Toyota Land Cruiser

Первым Land Cruiser нового тысячелетия стал мегапопулярный Prado 120. Работа над машиной началась еще в 1998 году, а дизайн был утвержден в 1999-м. Релиз серийной же версии состоялся в 2002-м. Концепция осталась прежней, однако дизайн машины на фоне монументальной «сотки» стал более легковым. При этом никуда не исчезла трехдверная версия (она продавалась под индексом 125), хотя присутствовала она далеко не на всех рынках. Ну а то, что Prado оснащался только четырех- и шестицилиндровыми моторами, работающими в паре с «механикой» или автоматами, вы, надо полагать, и так знаете.