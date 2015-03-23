Ford Mustang с внутренностями «Волги» и другие иномарки с советской историей

«Джанкярд» — это Андрей, Екатерина и огромная площадка с ангаром, где скопилось больше автомобилей, чем у бизнес-центра в понедельник утром. Все они, скажем так, не очень свежи. Некоторым владельцам хватает сил восстанавливать, но большинство законсервированы и ждут своего часа, пока их хозяева борются за выживание и пытаются организовать собственный музей.

Всего здесь обитает около ста пятидесяти автомобилей, поэтому мы успеем поговорить лишь о некоторых из них. Роли в кино, советский кастомайзинг, тень Ричарда Никсона и Леонида Ильича – чего только не было в жизни этих машин. А ведь сколько еще нам про них неизвестно?

«Волгстанг» 1964 года

В семидесятых Ford Mustang толстел как кот, живущий при хлебозаводе; в восьмидесятых выглядел как тривиальная малолитражка, и только покупатели «Мустангов» первых годов выпуска, бывало, ночевали в дилерских центрах пока обналичивается чек – истерический спрос, дефицит!