Mustang Брежнева, Cadillac в обмен на черную икру — иномарки с советской историей, часть вторая

Красота по-американскиMustang Брежнева, Cadillac в обмен на черную икру — иномарки с советской историей, часть вторая
Мы продолжаем рассказывать про редкие иномарки с советской историей, которые сохранились на площадке «Джанкярда». В первой части мы уже познакомились с «Волгстангом» и Plymouth с американской выставки 1959 года в Сокольниках, теперь на очереди Госконцерт, Никсон, черная икра и другие истории.
Мы продолжаем рассказывать про редкие иномарки с советской историей, которые сохранились на площадке «Джанкярда». В первой части мы уже познакомились с «Волгстангом» и Plymouth с американской выставки 1959 года в Сокольниках, теперь на очереди Госконцерт, Никсон, черная икра и другие истории.
Ford Mustang 1971 года
Мы уже вспоминали, что в семидесятых Ford Mustang из жеребца превратился в отъевшегося бегемота. Фордовцы пытались сделать машину больше, импозантнее и установить на нее дорогие, комфортные опции, что увеличило массу почти на четыреста килограммов.
Особенно тяжко, должно быть, пришлось этому «Мустангу» в богатой версии Grande, но с редким 2,9-литровым мотором и «механикой» – по американским меркам тех лет практически малолитражка.
Впрочем, законы коллекционирования измеряются не в показателях мощности, а в количестве выпущенных экземпляров, а эту версию из-за низкого спроса быстро сняли с производства, и теперь она тянет на раритет.
К тому же, здесь уже в базовой комплектации была черная виниловая крыша, электростеклоподъемники, круиз-контроль и двойная звукоизоляция.
По словам прошлого владельца Ford Mustang, функционера Госконцерта, машина была выкуплена в 1984 году у члена семьи Брежнева, а Леонид Ильич, как известно, автомобили трепетно любил и нередко получал их в подарок.
Генсека к этому моменту уже похоронили, и все эти подарки числились на балансе Гаража особого назначения. Вскоре о сделке узнали где-то сверху, и продавец, испугавшись неприятностей, потребовал Mustang назад. Так машина была объявлена в розыск.
Госконцертовец отказался возвращать машину назад, потерял работу, но продолжал прятать Ford по дачам в Подмосковье, так и не сумев использовать свое сокровище по назначению. А в начале двухтысячных разместил в газете объявление о продаже.
Еще через год Андрею из «Джанкярда» удалось по нему дозвониться: владелец сказал, что ему нужно полгода на раздумья, потом взял паузу еще на пару месяцев и, наконец, решился.
Ездил ли за рулем этого Ford Mustang лично Леонид Ильич – доподлинно неизвестно. Документальных подтверждений нет, но интересно, что сама машина сводила с ума своих владельцев, словно Алмаз Раджи из «Приключений принца Флоризеля».
Один продал государственную собственность, другой чах над своим сокровищем, как Голлум над кольцом. В конце концов алмаз, помнится, выкинули в реку — от греха подальше. Нашему «Мустангу» это, к счастью, пока не грозит.
На советских фотографиях видны дипломатические номера с буквой D, что идет немного вразрез с официальной историей машины.
Pontiac Laurentian 1966 года
Pontiac Laurentian являлся типичным представителем популярного в шестидесятых стиля Coke bottle – поясная линия автомобиля падает в районе стекол и поднимается к крыльям, напоминая бутылку Coca-Cola, которая сама по себе уже давно стала классикой промышленного дизайна.
Благодаря этому «Лаврентий» смотрится легким и подтянутым даже на фоне «брежневского» Ford Mustang.
Впрочем, в США эту машину знали как Pontiac Catalina – Laurentian был экспортным вариантом для Канады и в СССР попал по служебной надобности, как служащий канадского посольства.
Везти его обратно в Северную Америку смысла уже не было, и в семидесятых машина оказалась в частных руках в Крыму. Изначально на «Понтиаке» стоял 6,6-литровый V8 мощностью 250 лошадиных сил, но новый хозяин быстро столкнулся с недостатком запчастей и установил под капот мотор от «Волги».
Следующий владелец, парашютист из Москвы, вернул американский мотор, правда от Oldsmobile 1977 года, зато с новеньким карбюратором Rochester Quadrajet, который стоил бешеных по меркам девяностых годов 850 долларов.
Так что «Лаврентий» до сих пор числится со старым мотором, но новым карбюратором, хотя с момента его установки прошло около семнадцати лет.
Собственно, жил парашютист на широкую ногу и Pontiac отдал за карточные долги, поэтому, в конце концов, машина оказалась в «Джанкярде». Здесь ее сперва хотели отремонтировать, покрыть лаком и оставить в нарочито ржавом виде – в стиле rat rod, но теперь уже не уверены. Проголосуем?
Фото из советского прошлого Pontiac. Вид уже немного потертый, но еще сохранился один из необычных колпаков на колесах.
Cadillac Fleetwood Series 75 Limousine 1976 года
Такой Cadillac очень органично бы смотрелся в фильме «Казино» с Робертом Де Ниро или «Лицо со шрамом» с Аль Пачино – как атрибут лихого шика семидесятых. Но по служебной надобности «Кэдди» попал в СССР, да так и остался здесь навсегда.
По легенде, машина прилетела вместе с президентом Никсоном, чтобы возить его по Москве, а вместо нее на обратном пути на борт по весу загрузили... черную икру, стоившую по американским меркам целое состояние.
По нынешним ценам такое количество икры обошлось бы где-то в 110 миллионов рублей.
Впрочем, легенды на то и легенды, чтобы там фигурировали несметные богатства и загруженные икрой самолеты, но даже простое сравнение времени визита американского президента в 1974 году и год выпуска «Кадиллака» делают эту красивую историю невозможной.
К этому моменту Никсон не только улетел из Москвы, но и ушел в отставку после Уотергейта. Да и вообще в качестве служебного транспорта он предпочитал защищенный от прослушки бронированный Lincoln.
Так или иначе, еще черный тогда Cadillac (теперь он серебристый) оказался в СССР, попал на баланс Гаража особого назначения и использовался там до 1991 года, откуда его списали в утиль.
С гнилым кузовом и разобранным мотором энтузиасты нашли лимузин на какой-то станционной площадке, выкупили и отдали в «Джанкярд» в обмен на Chevrolet Corvette 1985 года.
Здесь стоит самый мощный 375-сильный двигатель с «грузовым» объемом 8,2 литра и трехступенчатым «автоматом» Turbo-Hydramatic. Второй ряд сидений, как положено, отделен перегородкой, причем для задних дверей Cadillac, по запросу клиента, мог выпустить отдельные ключи, чтобы туда не мог проникнуть шофер.
Вдруг из кармана важного дипломата или президента выпадет какой-то важный документ?
Икру бы давно съели, а так этот дредноут законсервирован всяческими мовилями и ждет своего часа, как и большинство обитателей «Джанкярда».
Фотография из советского прошлого «Кадиллака» – машина еще в оригинальном черном цвете.
Jaguar Mark VII 1952 года
Эта машина закрывает нашу историю. Она имеет типичную для обитателей «Джанкярда» сложную судьбу, но нетипичное аристократическое происхождение.
Она была создана не для того, чтобы мчаться по хайвеям и жечь галлоны газолина под мотив «У моей девочки есть одна маленькая штучка». Нет, она колесила по разорванной на две части Германии и, наконец, осталась с восточной стороны Берлинской стены.
Точно такие же седаны Jaguar Mark VII в это время побеждали в ралли Монте-Карло, а в Ле-Мане доминировали Jaguar D-Type с алюминиевыми кузовами и дисковыми тормозами – британцы были на острие успеха и технологий.
Можно представить, какое впечатление машина производила на советских дипломатов: этот Mark VII принадлежал послу СССР в Берлине.
Dodge Monaco и Chevrolet Bel Air, Pontiac LeMans и Dodge Hornet – «Джанкярд» продает некоторые свои автомобили и параллельно развивает собственную мастерскую, которая занимается ремонтом и обслуживанием старых машин.
Под капотом стояла 160-сильная рядная шестерка объемом 3,4 литра и 4-ступенчатая «механика» («автоматы» Borg Warner на этой модели появились позже), так что Jaguar мог разгоняться до вполне серьезных 160 километров в час.
По открепительному документу министерства иностранных дел советский Mark VII постепенно перевели в частный сектор и благополучно отправили на пенсию в СССР. Здесь его перекупили ценители с юга, ну а оказавшись без запчастей, Jaguar, как крейсер «Аврора», встал на прикол.
Со временем из салона пропала даже огромная, как столешница, деревянная передняя панель, обнажив аккуратную механику внутренностей «Ягуара».
Аристократичные линии этой викторианской кареты смотрелись излишне консервативно уже в пятидесятых, но теперь все эти анахронизмы, вроде флажковых указателей поворота (от них остались дырки в средних стойках кузова) только придают ему обаяния. Что тебе снится Jaguar, в час, когда утро встает над Москвой? Этого мы никогда не узнаем.
Фотография из советского прошлого «Ягуара». Судя по одежде прохожих и номерам, фотография сделана уже в восьмидесятых.