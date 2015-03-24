Mustang Брежнева, Cadillac в обмен на черную икру — иномарки с советской историей, часть вторая

Мы уже вспоминали, что в семидесятых Ford Mustang из жеребца превратился в отъевшегося бегемота. Фордовцы пытались сделать машину больше, импозантнее и установить на нее дорогие, комфортные опции, что увеличило массу почти на четыреста килограммов.

Особенно тяжко, должно быть, пришлось этому «Мустангу» в богатой версии Grande, но с редким 2,9-литровым мотором и «механикой» – по американским меркам тех лет практически малолитражка.

Впрочем, законы коллекционирования измеряются не в показателях мощности, а в количестве выпущенных экземпляров, а эту версию из-за низкого спроса быстро сняли с производства, и теперь она тянет на раритет.

К тому же, здесь уже в базовой комплектации была черная виниловая крыша, электростеклоподъемники, круиз-контроль и двойная звукоизоляция.