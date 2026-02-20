Как гаишники разводят водителей на деньгиТипичные уловки
В условиях крупного российского города современные водители нечасто оказываются лицом к лицу с инспекторами ГИБДД: большинство нарушений ПДД фиксируют дорожные камеры. По данным МВД, в 2025 году на «автоматические» штрафы пришлось 93% от их общего числа.
Тем не менее, в абсолютных цифрах число нарушений, зафиксированных не камерами, а рядовыми гаишниками, остается весьма значительным (15,6 млн за 2025 год). А поскольку именно полицейские на дорогах оформляют протоколы нарушений, наказанием за которые служит лишение водительских прав, то встреча с коррумпированным сотрудником или нетвердое знание предусмотренных законом процедур, могут обойтись водителю весьма дорого.
Забыли убрать знаки
Временные дорожные знаки с ограничением скорости, которые устанавливают на дорогах на время ремонта, часто остаются на своих местах даже тогда, когда все работы закончились, и отсутствуют их признаки, включая ограждения.
Водители на таких участках дорог не снижают скорость до указанной на знаке, и могут получить штраф за превышение скорости, в том числе по материалам, зафиксированным автоматической камерой. Теоретически, такой штраф можно обжаловать, если ремонтные работы уже закончились и были приняты по акту, но для этого от водителя или его представителя потребуется много усилий: возможно, придется отстаивать свою правоту в суде.
Обгон тихохода
Одна из классических схем, провоцирующих водителя на грубое нарушение ПДД — тихоходное транспортное средство на дороге в зоне действия знака «Обгон запрещен» и при сплошной линии разметки. Водителя, обогнавшего медленно ползущий по дороге трактор, останавливают инспекторы и указывают, что на тракторе нет знака тихоходного транспортного средства, а значит его обгон не разрешается.
При этом водителю следует помнить о постановлении Верховного суда, который указал, что тихоходным транспортное средство признается по конструктивным особенностям, а не по наличию или отсутствию знака.
Обгон на мосту, остановка на переезде
Некоторые водители попадают в ловушку на дороге из-за незнания всех тонкостей ПДД. В частности, пункт 11.4 правил запрещает обгон по встречной полосе на мостах и путепроводах. При этом сами эти конструкции бывают малозаметными, и о том, что водитель въехал на мост, он может узнать только из небольшой таблички на синем фоне с названием реки или ручья, которую легко не заметить.
Даже если разметка на мосту прерывистая или ее нет вовсе, обгон с выездом на «встречку» в таком случае запрещен, и инспекторы ДПС часто устраивают засады в таких местах, пользуясь невнимательностью водителей и привлекая их к ответственности.
Регулярно дежурят инспекторы и в местах, где расположено несколько железнодорожных переездов — как правило, через основную железнодорожную магистраль и малозагруженные ветки, проложенные для обслуживания промышленных предприятий.
Водители, стоящие в очереди перед магистральным переездом, забывают остановиться перед шлагбаумом на малозагруженном и тормозят прямо на путях. Инспекторы ДПС привлекают их к ответственности. А по статье 12.10 Кодекса об административных правонарушениях РФ за остановку на железнодорожном переезде предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей или лишение водительских прав на 3−6 месяцев при первичном нарушении. При повторном — только лишение прав на 1 год.
Встречка или нет
Недобросовестные гаишники могут трактовать разворот через две сплошные линии разметки как выезд на встречную полосу и склонять нарушителя к даче взятки в момент составления схемы нарушения. Закон таков, что, если водитель развернулся или повернул налево через две сплошные под прямым углом, ему грозит административный штраф за нарушение требований разметки. В случае, если он проехал по встречной полосе даже минимальное расстояние, за это грозит лишение водительских прав.
Также инспекторы часто дежурят в местах, где организация дорожного движения и конфигурация полос такова, что водитель может в ней запутаться и допустить выезд на встречную полосу.
Не отказывайтесь от освидетельствования
Еще одна классическая ловушка связана с тем, что многие водители нетвердо знают все тонкости проведения процедуры освидетельствования на состояние опьянения. Недобросовестный инспектор может стремиться к тому, чтобы вынудить водителя подписать отказ от медицинского освидетельствования, наказание за который такое же, как за установленный факт опьянения.
Водитель, не желающий проходить на месте остановки освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, и требующий доставки в медучреждение, может по невнимательности подписать отказ от медосвидетельствования, предложенный ему недобросовестным инспектором.
Также практикуется предварительная «продувка» не сертифицированным алкометром, показания которого фиксируются, а неофициальным прибором, откалиброванным так, как выгодно инспектору. На основе его показаний водителя могут склонять к тому, чтобы «решить вопрос на месте».
Недобросовестные инспекторы также могут запугивать водителей перспективой постановки на учет в наркодиспансере в случае обнаружения в их организме даже ничтожных следов запрещенных веществ, в том числе если после употребления прошло длительное время. Такие аргументы используются для того, чтобы водитель отказался от медосвидетельствования и получил за это гарантированное наказание.