В условиях крупного российского города современные водители нечасто оказываются лицом к лицу с инспекторами ГИБДД: большинство нарушений ПДД фиксируют дорожные камеры. По данным МВД, в 2025 году на «автоматические» штрафы пришлось 93% от их общего числа.

Тем не менее, в абсолютных цифрах число нарушений, зафиксированных не камерами, а рядовыми гаишниками, остается весьма значительным (15,6 млн за 2025 год). А поскольку именно полицейские на дорогах оформляют протоколы нарушений, наказанием за которые служит лишение водительских прав, то встреча с коррумпированным сотрудником или нетвердое знание предусмотренных законом процедур, могут обойтись водителю весьма дорого.

Забыли убрать знаки

Временные дорожные знаки с ограничением скорости, которые устанавливают на дорогах на время ремонта, часто остаются на своих местах даже тогда, когда все работы закончились, и отсутствуют их признаки, включая ограждения.