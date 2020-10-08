Итальянский «Дьявол» держал в страхе суперкары девяностых, хотя видели его чаще на постерах

Представьте себе середину девяностых годов, когда хлынувший на отечественные дороги поток иномарок заставлял часами стоять у обочины, изучать и провожать взглядом каждую заграничную красотку, бывшую на тот момент символом недоступности и неприступности. Представили или вспомнили? А теперь поместите в середину этого праздника жизни огненно-рыжий Lamborghini Diablo! Сногсшибательный «итальянец», воплощавший собой первобытную ярость, одним своим видом и звуком останавливал автомобильное и пешеходное движение в радиусе нескольких сотен метров в самом буквальном смысле.

Его великий предшественник Countach, вышедший из-под карандаша Марчелло Гандини, был франтом семидесятых-восьмидесятых — разнузданным Тони Монтаной с воротником расстегнутой рубашки поверх вызывающего пиджака.