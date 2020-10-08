8:30

Отмечаем 30 лет легендарного Lamborghini Diablo

Итальянский «Дьявол» держал в страхе суперкары девяностых, хотя видели его чаще на постерах

Асатур Бисембин
Какие только события не произошли в 1990 году… Открыв историческую справку, вы с удивлением узнаете, что правящая лейбористская партия в четвертый раз победила на парламентских выборах в Австралии или, например, возрадуетесь за Северный и Южный Йемен, объединившиеся в единую Йеменскую Республику. При этом из выборки вы, скорее всего, не узнаете об одном из главных событий тридцатилетней давности, которое навсегда осталось в наших сердцах. Мы имеем в виду рождение грандиозного Lamborghini Diablo, а вовсе не задержание панамского генерала Норьеги представителями американской администрации, как многие наверняка подумали.

В те стародавние времена из ворот фабрики в Сант-Агате-Болоньезе вырывались «дикие быки», не отличавшиеся рафинированностью или условной распространенностью современных моделей компании. «Ламбо» проще было увидеть в кино или на постере, нежели встретиться с ним лицом к лицу, и потому каждое появление этих машин на улицах было грандиозным событием, а в случае с Россией — грандиозным втройне.

Lamborghini Diablo

Представьте себе середину девяностых годов, когда хлынувший на отечественные дороги поток иномарок заставлял часами стоять у обочины, изучать и провожать взглядом каждую заграничную красотку, бывшую на тот момент символом недоступности и неприступности. Представили или вспомнили? А теперь поместите в середину этого праздника жизни огненно-рыжий Lamborghini Diablo! Сногсшибательный «итальянец», воплощавший собой первобытную ярость, одним своим видом и звуком останавливал автомобильное и пешеходное движение в радиусе нескольких сотен метров в самом буквальном смысле.

Его великий предшественник Countach, вышедший из-под карандаша Марчелло Гандини, был франтом семидесятых-восьмидесятых — разнузданным Тони Монтаной с воротником расстегнутой рубашки поверх вызывающего пиджака.

Lamborghini Countach LP500

Diablo же был не криминальным мачо с белозубой улыбкой, а дорожной акулой, с ревом прошивающей транспортный поток и взирающей на мир крохотными «глазками».

«Проект 132» стартовал в июне 1985 года, когда Automobili Lamborghini SpA задумалась о наследнике Countach. 21 января 1990-го результат инженерных и дизайнерских усилий, а также инвестиций в размере около 6 миллиардов итальянских лир предстал на специальном мероприятии в Hotel de Paris, что в Монте-Карло.

Lamborghini Diablo Protype P132

Выбирая имя, религиозные итальянцы не перешли на «темную сторону», а просто следовали своим традициям — нарекли автомобиль в честь могучего и агрессивного боевого быка, который сразился с матадором El Chicorro 11 июля 1869 года в Мадриде. Зловещее название отлично подходило суперкару уже на стадии техзадания, предписывавшего получить максимальную скорость не менее 320 км/ч.

Дизайн традиционно заказали Марчелло Гандини, и маэстро выступил в своем фирменном стиле — создал межгалактический истребитель, представлявший собой глубокое переосмысление концепции Countach. Вот только концерну Chrysler, купившему Lamborghini в 1987 году, стиль не слишком понравился.

Американцы вмешались в работу над суперкаром и настояли на серьезной корректировке облика, даже привлекли своих художников. На фоне первоначальных образцов окончательный вариант казался несколько более приземленно-прилизанным и менее агрессивным.

Впрочем, сейчас, по прошествии многих лет, напрашивается вывод о правоте решения заокеанских боссов — поставьте рядом с «Дьяволом» Cizeta Moroder V16T, которая унаследовала ряд особенностей оригинального дизайна, и вопрос о том, кто современнее отпадет сам собой. В частности, массивные и нарочито грубоватые воздухозаборники серийной машине не достались — им предпочли лаконичные элементы, направляющие потоки к тормозным дискам и двигателю V12.

Cizeta Moroder V16T

Агрегат объемом 5,7 литра развивал на стандартной версии суперкара 492 лошадиные силы и 580 Нм. В наши дни эта мощность сопоставима с отдачей старой BMW M5 E60 или основательно «заряженной» Skoda Octavia RS, но вернитесь на тридцать лет назад, и вы поймете, что подобные характеристики превращали водителя в пилота, а разгон до 100 км/ч за 4,5 секунды и максимальные 325 км/ч позволяли играть в высшей автомобильной лиге.

Да что там дела давно минувших дней — потенциал Diablo вызывает уважение по сей день, а некоторые его опции способны удивить «брендоориентированную» аудиторию. Так, например, среди дополнительного оснащения присутствовали часы Breguet за 10,5 тысячи баксов.

Lamborghini Diablo

Если оперировать заводскими характеристиками, то Diablo уступал лимитированным суперкарам типа 550-сильного Jaguar XJ220, но в реальном поединке опытный пилот, способный реализовать потенциал заднеприводного монстра, мог и выиграть. Конечно, не каждый владелец Lamborghini являлся таковым, поэтому родившаяся в 1993 году полноприводная модификация VT (Viscous Traction) пришлась очень кстати. Передача до 25% крутящего момента на колеса передней оси укрощала нрав «быка» при низких стартах и в плохую погоду, а также делала характеристики управляемости более нейтральными, снижая избыточную поворачиваемость заднеприводного купе в предельных режимах.

Lamborghini Diablo VT

От базового автомобиля версия VT отличалась стандартным гидроусилителем руля, электронноуправляемыми амортизаторами Koni и четырехпоршневыми тормозными суппортами Brembo вместо двухпоршневых, более узкими передними шинами размерностью 235/40 ZR 17. В салоне встречала иначе оформленная панель приборов.

Были также новшества, незаметные глазу. Например, ревизия системы газораспределения позволила сделать мотор тише, а измененная компоновка воздуховодов улучшила охлаждение агрегата.

Lamborghini Diablo SE30

В том же 1993 году Lamborghini отметила свое тридцатилетие экстремальной трековой версией Diablo SE30. Обладатель юбилейного суперкара изнывал из-за отсутствия кондиционера, акустической системы, гидроусилителя руля и даже нормальных боковых стекол — вентиляцию обеспечивали маленькие, не нарушающие аэродинамику секции в стационарных плексигласовых заглушках.

Lamborghini Diablo SE30

Впрочем, имелось кое-что другое, например, регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости и невесомые углепластиковые кресла с четырехточечными ремнями безопасности. Форсировка двигателя до 532 л.с. посредством новой карты впрыска топлива, магниевых впускных коллекторов и выпускного тракта с свободным «дыханием» вкупе со снижением массы на 125 кг уменьшила разгон до сотни до 4 секунд и взвинтила максимальную скорость за пределы 330 км/ч.

Lamborghini Diablo SE30

Электронноуправляемые амортизаторы, бывшие прерогативой версии VT, по понятным причинам отсутствуют, зато есть противобуксовочная система с выбором степени интервенции, тормоза увеличенного диаметра и 18-дюймовые колесные диски OZ Racing.

Уникальность Special Edition, выпущенного тиражом в 150 экземпляров, не исчерпывалась этими особенностями — grazie, спортивное подразделение Lamborghini Engineering SpA, за фактически гоночный пакет Jota!

Lamborghini Diablo SE30 Jota

В него входил другой капот с двумя воздухозаборниками и такие новшества, повышающие отдачу до шести сотен «лошадей», как новая прошивка ЭБУ и другие распредвалы.

Lamborghini Diablo SE30 Jota

Всего, по имеющимся данным, выпустили 28 комплектов для апгрейда, но непосредственно с завода выехало от 12 до 15 экземпляров Jota, а модификациями остальных машин могли заниматься дилеры марки.

Lamborghini Diablo SV

В 1995-м эволюция продолжилась. Во-первых, линейку дополнил заднеприводный Diablo SV (Superveloce), основные особенности которого заключались в 517-сильном двигателе и антикрыле с регулируемой центральной частью по углу атаки, 18-дюймовыми колесными дисками и более мощными тормозами. Во-вторых, у полноприводного VT появился вариант с кузовом родстер.

Lamborghini Diablo VT Roadster

Тремя годами позже компания сорвала покрывало с обновленного Diablo. Яркой особенностью, позволяющей отличить помолодевшего «быка» от дорестайлингового, стали стационарные фары вместо подъемных. С ними автомобиль смотрелся современнее, не столь острохарактерно и чуточку… скандальнее.

Lamborghini Diablo VT Roadster

Дело в том, что оптику позаимствовали прямиком у спорткара Nissan Fairlady Z/300ZX (Z32). Название японской марки, выбитое в верхней части фар, по понятным причинам пришлось «замаскировать» углепластиковыми «ресничками».

Nissan Fairlady Z/300ZX

Интересно и забавно, что по сей день некоторые по ушли влюбленные в Diablo отказываются поверить в грубую и не слишком приятную правду. Что ж, это далеко не первый и не худший пример использования компонентов от условно массовой продукции на экзотическом автомобиле — достаточно вспомнить Aston Martin Virage с вызывающими боль задними фонарями от Volkswagen Scirocco.

Салон Lamborghini Diablo VT Roadster

Салон перекроили основательно — архитектуру передней панели коснулись всепролазные щупальца биодизайна, хотя до откровенно пошлых округлостей дело не дошло. Панель приборов расплылась по торпедо, усилив ощущение кокпита, а клавиши управления дополнительными функциями разместили горизонтально.

В 1998-м у Lamborghini в очередной раз сменился владелец, и она наконец обрела стабильность под сенью четырех ингольштадтских колец. Начав разработку Murcielago, фабрика по выращиванию «боевых быков» не оставляла попытки вдохнуть в седеющего Diablo свежие силы. В частности, это удалось благодаря заднеприводной модификации GT, которая открыла миру новую сверкающую грань итальянского бриллианта. Пафосным променадам по вечерним бульварам и прострелам по автобанам эта великолепная зверюга предпочитала жизнь на гоночных трассах.

Lamborghini Diablo GT

От своих собратьев она отличалась видоизмененной передней частью кузова, иначе оформленными боковыми воздухозаборниками и диффузором вместо заднего бампера по центру которого располагались нагло вздернутые патрубки выпускной системы. Фактическая разница между GT и другими Diablo оказывалась куда более существенной, чем это могло показаться. Практически весь кузов, за исключением стальной крыши и алюминиевых дверей, был изготовлен из углепластика, благодаря чему снаряженную массу удалось снизить до 1460 кг. Через огромный воздухозаборник заглатывал воздух 583-сильный двигатель V12 — не стандартный «пять и семь», а 6,0-литровый агрегат с увеличенным на 4 мм, до 84 мм ходом поршня и индивидуальными дроссельными заслонками.

Lamborghini Diablo GT

Попав в салон, водитель сразу понимал, что находится не в очень быстром шоу-стоппере, а пленен злым трековым автомобилем, готовым стиснуть объятьями кресел-ковшей и устроить жесткий тест ездовым навыкам. По своей сути Diablo GT — это снаряд для немногочисленных адептов тренировок на «кольце», предпочитающих результат на секундомере восхищенным взглядам окружающих. Косвенным подтверждением являлся тираж всего в 80 экземпляров.

Lamborghini Diablo VT 6.0

Другой знаковой версией в рестайлинговом семействе было «гражданское» купе Diablo VT 6.0 с полным приводом. Спутать это финальное исполнение с предыдущими модификациями не позволяет зализанная передняя часть, пара вздернутых выпускных патрубков по центру заднего бампера и 18-дюймовые колесные диски с пятью кругляшами а-ля Countach. В свое время такой ослепительно быстрый «Дьявол», вооруженный 558-сильным двигателем объемом 6,0 л, впечатлил представителя американского издания Motor Trend простотой и удобством управления. Недостаточная поворачиваемость?

Lamborghini Diablo VT 6.0

Ощутимая, зато благодаря ей наверняка уцелело немало клиентов Lamborghini с замашками гонщиков. По итогам теста журнал сообщил о динамике разгона до 97 км/ч (60 миль/ч) за 3,4 секунды и прохождении четверти мили за 11,8 секунды.

Lamborghini Diablo GTR

Водители, жаждущие большего, были вынуждены очертя голову уходить в автоспорт, где удавалось найти применение специальным трековым версиям. Среди таковых, например, числился «раздетый» 540-сильный Diablo SV-R для заводской моносерии и более поздняя модификация GTR на базе упомянутого выше GT c 6,0-литровым мотором V12 мощностью 598 л.с.

Lamborghini Diablo GTR

С тех пор утекло немало бензина… Компания Lamborghini существенно расширила модельную линейку, добавила в нее жизненно необходимый кроссовер Urus, поразила мир высокой эффективностью активной аэродинамики, которая позволила не бог весть какому мощному Huracan Performante установить рекорд Нюрбургринга.

С момента появления Diablo марка прошла огромный путь, сделала свои автомобили куда более рафинированными и удобными, сохранив в каждом из них дух «боевых быков» прошлого. В 1990 году Diablo был передовым суперкаром своего времени, и сегодня его аналогом (или прямым потомком) можно считать Aventador SVJ. Такие автомобили по-прежнему сложно встретить на дороге. А вот «младшая» линейка суперкаров куда как популярнее: Gallardo, Huracan и сегодняшний Huracan Evo легко можно встретить в центре Москвы, Парижа или Майами. Трудно представить, что Diablo когда-нибудь смог бы побывать у нас на тесте, а вот Huracan Evo — пожалуйста!

Lamborghini Huracan Evo. Фото: Алексей Сулима

Тридцать лет спустя после премьеры Diablo полноприводное купе среднемоторной компоновки (атмосферный V10 за сиденьями) набирает «сотню» за 2,9 секунды и разгоняется до 325 километров в час. При этом справится с ним даже обычный водитель — умный полный привод и современные системы безопасности делают суперкар дорогой и яростной, но не опасной игрушкой. При большом желании на Huracan Evo можно ездить каждый день: подруливающая задняя ось облегчает маневрирование, а гидравлический подъемник позволяет поднять кузов над передней осью, чтобы преодолеть слишком зазнавшуюся неровность.

Чтобы обладать таким вот «дьяволёнком», придется раскошелиться примерно на 17 миллионов рублей, но лучше приготовить порядка двадцати: опции у Lamborghini дороги, но их непременно захочется заказать. И что покупают эти огромные деньги? Ошеломляющие быстрый суперкар. Эпатажный и футуристичный дизайн, за который мы так любим Lamborghini. А ещё — немного мечты с плаката из детства. Ведь в любом хищном, проносящемся мимо силуэте Lamborghini нет-нет, да и промелькнет Diablo...