Люсин Сапфир: гиперкар-антагонист Porsche и Bugatti появился в продаже в Москве

Даже программное обеспечение управления батареей и температурными режимами было адаптировано для экстремальных нагрузок. Центральное место в салоне занимает крупный дисплей Glass Cockpit, интерьер дополняют кожаные спортивные кресла с усиленной боковой поддержкой, в декоре применены эксклюзивные отделочные материалы.

Откуда Lucid

Изначально Lucid был основан в 2007 году как стартап Atieva командой в составе экс-вице-президент Tesla Motors Бернард Це, соучредителя Сэма Венга и китайского изобретателя Шиупинг Лин. До 2016 года они работали в режиме конструкторского бюро и не заявляли о выпуске собственных автомобилей. Компания ориентировалась на разработку передовых аккумуляторов и силовых установок для других автокомпаний, включая производителей электробусов и гоночных команд Formula E.

При этом в составе компании трудились многие бывшие высокопоставленные инженеры Tesla. В 2013 году техническим директором Atieva стал бывший вице-президент Tesla и ведущий инженер Model S Питер Роулинсон. Его приход стал переломным моментом, переориентировавшим компанию с поставок компонентов на создание собственного проекта. Важную роль в ранней истории Lucid также сыграл другой бывший инженер Tesla, Дерек Дженкинс, возглавивший дизайн-отдел.

Амбиции

В 2016 году компания громко заявила о себе как о новом автопроизводителе. Она получила новое название Lucid Motors и представила прототип своего будущего автомобиля Air. Заявленные характеристики, мощность свыше тысячи лошадиных сил и запас хода более 650 км на одной зарядке, привлекли значительное внимание публики и потенциальных клиентов.