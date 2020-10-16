Отмечаем юбилей Мазды и вспоминаем самые яркие модели за вековую историю

Постепенно автомобили марки Mazda (само название — дань уважения как основателю компании, так и зороастрийскому божеству Ахура Мазда) стали основным бизнесом бывшей Toyo Kogyo. Сегодня модели бренда известны во всем мире. В честь круглой даты — 100-летия основания компании — мы публикуем эту архивную статью, в которой отмечены самые интересные из самых неизвестных автомобилей Mazda. Что это значит? Например, в этом списке нет MX-5 — модель-икона с годами и сменой поколений не растеряла своего культового статуса и не нуждается в дополнительном упоминании. А вот о некоторых серийных разработках и концептах вы, вероятно, не слышали. Восполним этот пробел.