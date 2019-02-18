$50 000 за шиномонтаж, сэр!

В основе F1 был углепластиковый монокок, позади которого размещался атмосферный двигатель V12 объемом 6,1 л, разработанный в отделении BMW M и развивавший 627 л.с. Шестиступенчатая «механика» с карбоновым сцеплением, гоночное шасси с кучей уникальных деталей, поднимающиеся двери, мощнейшие тормоза, магний, титан, золото — и всего 71 выпущенная машина. В 1992 году цена F1 стартовала с отметки в $815000, а сейчас некоторые экземпляры стоят свыше десяти миллионов долларов.
Брюс Вейнер, автоколлекционер:
«Прежде, чем купить один из 63 выпущенных F1 в стандартном исполнении, я общался с юристом тогдашнего владельца. Мы вели переговоры примерно полтора дня, они хотели за машину 1,3 млн долларов, я предлагал 1,2, но в итоге мы разошлись. И вот, спустя год, когда я уже успел совершенно позабыть об этой сделке, мне позвонил тот самый юрист и спросил, интересует ли меня еще эта машина. Я сказал «конечно», и они согласились на 1,2 млн. Я перевел деньги и на следующий день заказал доставку машины в транспортной компании.
О судьбе этого экземпляра я разузнал у одного человека, который осматривал ее за месяц до моей покупки. Оказалось, что с ней серьезно поработали на заводе McLaren, и она была в очень хорошем техническом состоянии.
Изначально машина была серебристой, но предыдущий владелец перекрасил ее в оранжевый цвет, который мне понравился. Он отправил ее обратно на завод, где ее полностью разобрали и перекрасили, выкатив счет в 50 тысяч фунтов! Я никогда не встречался с такими ценами, но видел этот процесс по фотографиям. Они делали это целых шесть месяцев!
Если у тебя есть один из таких Макларенов, то по любым проблемам ты общаешься напрямую с заводом. Нет никаких посредников и дилеров, нет сервисов, куда ты можешь просто приехать и отдать машину на диагностику. Через специальный разъем к машине подключается ноутбук с модемом, который вам должен передать предыдущий владелец, и проверка может проходить онлайн, несмотря на то, что завод находится в Англии, а машина стоит в гараже в Атланте.
Если вы покупаете подержанный McLaren, то первая диагностика и первое обслуживание вам предоставляется бесплатно. Механик в прямом смысле прилетит из Англии в любую точку мира, полностью проверит машину, предоставит чек-лист и составит список рекомендуемых работ. А дальше, если следовать этим рекомендациям, у вас есть выбор. Либо отправить машину прямо на завод в Англию, либо в один из двух авторизованных сервисных центров на территории США, на западное или восточное побережье.
Когда я купил F1, я не понимал, что эта машина, по сути, является гоночной техникой, адаптированной для дорог общего пользования, хотя люди вокруг говорили об этом. И это действительно оказалось так. Когда вы покупаете Ferrari или Lamborghini, то вы получаете дорожную машину, на которой можно выезжать на трек, но с F1 было все наоборот, а загвоздка в том, что ресурс у гоночной техники весьма специфический.
Возьмем, к примеру, топливный бак. Он рассчитан всего на пять лет эксплуатации, причем неважно, используется ли машина каждый день, раз в месяц или вообще не ездит. А значит каждые пять лет ты обязан менять бак! То же самое с огнетушителем, с шинами, а еще со сцеплением. Его легко хватает на 2-3 тысячи миль, но каждые три года оно требует замены.
В итоге я сел за стол и посчитал, что даже если вообще не буду ездить на этой машине, ее надлежащее обслуживание все равно обойдется мне в 50 тысяч долларов в год. Я подумал «окей, я заплатил 1,2 млн долларов, и, возможно, у меня есть пара счастливых лет, пока я не начну терять деньги из-за этой покупки».
В общем, я стал кататься на этом Макларене, точнее просто забирать сына из школы, а больше мне было и некуда ездить, так как я не из тех, кто любит бывать на гоночной трассе на личных автомобилях. Я наслаждаюсь своими машинами, но очень не хотел бы разбить одну из них, к тому же у меня нет таких водительских способностей и веры в свои силы, чтобы выехать на трек на малознакомой мне машине.
Спустя примерно четыре месяца мой McLaren прошел заводскую диагностику, и мне насчитали работ на 250 тысяч долларов! Это был шок, ведь машину обслуживали всего за несколько месяцев перед моей покупкой, она буквально недавно вернулась из Англии, и я не мог понять, откуда взялась такая сумма.
Одна из причин была в шинах. Поскольку на тот момент им было уже три года, мне порекомендовали их заменить, хотя протектор был в отличном состоянии. Я привык покупать шины на Ferrari или Lamborghini примерно по $1000 за штуку, но здесь мне выкатили счет на 50 тысяч. И не за сами шины, а, считайте, за монтажные работы! Дело в том, что на обычной машине колеса просто балансируют на станке, но для F1 этого было недостаточно. Представляете, нужно было выезжать на тестовый трек и заново настраивать подвеску под новый комплект колес.
Мне долго объясняли все это по телефону. Помню, что $7000 требовалось заплатить за сами шины, $2000 — за аренду гоночного трека в Северной Каролине, еще столько же за доставку машины в закрытом трейлере, $1000 — водителю, еще тысячу — медицинской службе трека, еще $5000 — за страховку машины, $2000 — за дополнительную страховку трассы, и, наконец, еще пару тысяч стоила работа механиков. И, честно говоря, вот тогда-то я и подумал о продаже машины.
Рано или поздно мне пришлось бы менять топливный бак, который стоит $110000, но, как и с шинами, не все так просто. Нужно было бы отправить машину на местный завод BMW (по происхождению мотора — прим. ред.) или и вовсе в Англию, но окончательную стоимость замены бака мне бы сказали только непосредственно перед ее проведением, потому что цены постоянно меняются. Подходил к концу и срок годности огнетушителя. В гипермаркетах Walmart похожий можно купить за $10, но в F1, конечно же, свой оригинальный огнетушитель, который подходит именно к этому креплению, и за него просят $800! И так с любой, казалось бы, копеечной запчастью.
Потом я задумался, во сколько мне обойдется обслуживание мотора, который для Макларена строили в отделении BMW M. В итоге примерно через год я решил, что не хочу оказаться из-за этой машины у разбитого корыта, и решил с ней расстаться. Сейчас я понимаю, что прогадал, и это была одна из самых печальных и убыточных сделок среди всей тысячи автомобилей, которые побывали у меня в руках. Ведь сейчас некоторые экземпляры McLaren F1 стоят больше 15 миллионов долларов!»
P.S. Брюс Вейнер продал свой McLaren F1 через eBay за $1,65 млн, причем покупатель ни разу не видел автомобиль и даже ни разу не позвонил Брюсу. Он просто нажал на кнопку в интернет-браузере и перевел деньги в этот же день.