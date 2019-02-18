$50 000 за шиномонтаж, сэр!

Брюс Вейнер, автоколлекционер:

«Прежде, чем купить один из 63 выпущенных F1 в стандартном исполнении, я общался с юристом тогдашнего владельца. Мы вели переговоры примерно полтора дня, они хотели за машину 1,3 млн долларов, я предлагал 1,2, но в итоге мы разошлись. И вот, спустя год, когда я уже успел совершенно позабыть об этой сделке, мне позвонил тот самый юрист и спросил, интересует ли меня еще эта машина. Я сказал «конечно», и они согласились на 1,2 млн. Я перевел деньги и на следующий день заказал доставку машины в транспортной компании.

О судьбе этого экземпляра я разузнал у одного человека, который осматривал ее за месяц до моей покупки. Оказалось, что с ней серьезно поработали на заводе McLaren, и она была в очень хорошем техническом состоянии.