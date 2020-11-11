Атлеты Черного континента, которые пришлись бы впору в Великобритании, смогли бы завоевать Австралию и покорить США

Южноафриканская палитра «синего овала» отчасти напоминает великолепие, которым фордовцы десятилетиями одаривали австралийскую аудиторию. Большие двигатели и брутальная харизма «оззи» действовала на филиал Ford Motor Company of Southern Africa со штаб-квартирой в Претории настолько воодушевляюще, что здешние боссы захотели нечто подобное, а, именно, свой собственный «мускулистый» седан.
Им стал Fairmont GT — суть урожденный «австралиец» Falcon GT второго поколения серий XW и XY, который возглавлял местную гамму и выпускался крупноузловым методом с 1970 по 1973 год. Уличный боец в шкуре добропорядочной четырехдверки получил 304-сильный двигатель V8 Cleveland объемом 351 кубический дюйм (5,8 литра), известный по американским маслкарам и «атлетам» Зеленого континента. Дебютный вариант 1970-го комплектовался двухкамерным карбюратором, а годом позже его сменила четырехкамерная система питания.
Fairmont GT ошарашивал буйным характером — до 100 км/ч выстреливал за 7,2 секунды и развивал 210 км/ч. Протестировавшие его издания не скрывали полнейший восторг. «Грандиозная мощь и ускорение. Хорошая управляемость, очень хорошие тормоза. Его динамика феноменальна. Он разгоняется с места до 120 км/ч за 10 секунд и пролетает четверть мили за 14,7 секунды», — писал журнал Car в январе 1972-го.
drivetribe.com
Супер-Ford демонстрировал, насколько южноафриканская сцена тяготеет к австралийской и при этом отличается от бразильского рынка, где фигурировали не столько маслкары, сколько автомобили с эстетикой дорожных хулиганов и откровенно слабыми двигателями. В общей сложности было построено лишь 1824 экземпляра Fairmont GT, из которых лишь 239 представляли собой местную вариацию XW Falcon GT.
Традиции спортивных модификаций продолжилась благодаря седану Cortina пятого поколения, разработанному британским филиалом Ford. Интересно, что гамма модели для ЮАР не копировала европейскую линейку, а была адаптирована под местные запросы, специфику эксплуатации и представления о прекрасном — например, в ней присутствовал пикап или «бакки», как величают данный тип кузова африканеры и англо-африканцы, а также версия XR6 с 3,0-литровым нижневальным Essex V6, коей в Старом Свете не наблюдалось. Но настоящей диковинкой и местной легендой является XR6 Interceptor.
drivetribe.com
«Перехватчик»! Громкое название в первую очередь ассоциируется с выносливыми полицейскими Ford Crown Victoria P71 Police Interceptor и, конечно, Falcon из первой части «Безумного Макса». Помните патрульный седан с огромной надписью Interceptor на багажнике, который лихо преследовал бандита по прозвищу Nightrider в черном Holden Monaro? «Перехватчик» из ЮАР не имел никакого отношения к служению закону и порядку, а представлял собой омологационную спецверсию для кузовных гонок.
От собратьев он отличался распредвалами с более агрессивным профилем кулачков, модифицированными головками блока цилиндров, поршнями под увеличенную степень сжатия, тремя карбюраторами Weber, главным передаточным отношением 3,08, доработками подвески и 13-дюймовыми дисками Ronal. Модификация выдавала порядка 160 сил и могла достичь «сотни» менее чем за 8 секунд. Компания расщедрилась лишь на 250 таких красоток, поэтому каждая из них носит почетный титул коллекционной ценности.
В 1982 году эстафету у Cortina перехватила модель Sierra с модным футуристическим обликом, стиравшим любые намеки на эстетику семидесятых. Между европейскими машинами и модификациями для регионов с собственной автомобильной культурой вновь обнаруживались различия, а порой и целая инженерная пропасть. В Штаты трехдверный хэтчбек добрался под именем Merkur XR4Ti и имел эксклюзивное решение из арсенала Ford Mustang Turbo GT — 2,3-литровую «турбочетверку» мощностью 145 и 175 лошадиных сил в зависимости от типа коробки передач. Штуковина получилась довольно шустрая: американским изданиям удавалось разгонять ее до 97 км/ч (60 миль/ч) примерно за 7,8–7,9 секунды, а иногда быстрее. Тем временем в ЮАР вывели другую разновидность Sierra — боевой омологационный XR8.
AutoWP.ru
Фордовцы имплантировали в пятидверный хэтчбек 4,9-литровый «302-й» двигатель V8, который, в частности, применялся на Mustang и развивал 204 лошадиных силы при 4800 об/мин. Сравнительно «ленивый» агрегат, подстегиваемый пятиступенчатой механической коробкой передач BorgWarner позволял набрать сотню в пределах восьми секунд и максимальную скорость свыше 225 км/ч. Что ценно, король прерий представлял собой не летающую кувалду, в которой по воле случая оказался немаленький американский мотор, а комплексно усовершенствованную для автоспортивных нужд версию. Масштаб переделок впечатлял — автомобиль получил около сотни новых компонентов, начиная от радиаторной решетки и заканчивая полуосями, карданным валом и тормозной системой с 281-миллиметровыми дискам спереди и сзади, а также полторы сотни модифицированных частей. XR8 выпускался с 1984 по 1988 год и, как и его предшественник XR6 Interceptor, вышел в количестве 250 экземпляров.
Таковы легенды местного значения, непосредственно рожденные в стенах компании, но ими палитра южноафриканских экзотических Ford не исчерпывается — пора перейти к настоящим десертам, состряпанным тюнерами Basil Green Motors.
Ford
Фирма, создавшую линейку «заряженных» версий Perana («пиранья») и оказавшая заметное влияние на местную спортивно-гоночную сцену, была основана бизнесменом Бэйсилом Грином в 1967 году в Иденвейле, что неподалеку от Йоханнесбурга.
Начинала она с седана Cortina, вооруженного двигателем Essex V6 объемом 3,0 литра, и экспериментов по вживлению 2,0-литрового агрегата от американского Pinto в Escort. Гораздо более впечатляющим и прославленным творением марки стала интерпретация великолепного купе Capri, дававшего жару на полях туринговых сражений в начале семидесятых годов. Удивительно, но факт: шестицилиндровая версия обязана своим рождением именно Грину. «Capri появился в 1969 году и оснащался только «четверками». Мы установили на него V6 и отправили одну такую машину фордовцам для оценки и инженерного одобрения. Им настолько понравилось, что они создали свою модификацию с 3,0-литровым двигателем», — вспоминает он. Заводской автомобиль оказался несоизмеримо более распространенным. По данным интернет-ресурсов, специализирующихся на южноафриканских «пираньях», с конца 1969 по начало 1970-го Basil Green Motors выпустила не более двадцати шестицилиндровых спорткупе.
Фото: Stefan Kotze / speedhunters.com
Разрабатывая топовый Capri Perana гуру сделал ставку на модифицированный 4,9-литровый мотор V8 от Mustang. Четырехкамерный карбюратор Holley на алюминиевом впускном коллекторе, распредвал с агрессивным профилем кулачков и усиленные клапанные пружины расширили рабочий диапазон с 4600 до 5800 об/мин, а заодно взвинтили мощность с 212 до 286 лошадиных сил. Прибавьте к этому четырехступенчатую «механику» от Mustang, самоблокирующийся дифференциал, перевернутую рулевую рейку от леворульной версии, которую пришлось применить из-за особенностей компоновки, спортивную подвеску, понизившую дорожный просвет на полтора дюйма и… вы уже чувствуете жгучую зависть к владельцам этой маленькой бестии, весившей всего на 9 кг больше исходного Capri 3000?
Если нет, то вот вам еще немного фактов — с разгоном до 100 км/ч за 6,7 секунды и максимальной скоростью 228 км/ч уникальное купе входило в обойму быстрейших южноафриканских автомобилей. Издания, имевшие удовольствие пообщаться с чудом мистера Грина, отмечали удивительную легкость в управлении: Capri Perana представлял собой не озверевшего монстра, жаждущего прикончить водителя, а очень приятный в управлении спорткар, который, к слову, продавался через официальных дилеров марки. Увы, он стал настоящим единорогом автомобильного мира, выпущенным в количестве примерно 500 экземпляров.
Детище Basil Green Motors блистало не только в уличных сражениях, но и стало героем профессиональных состязаний. В 1970 году маленький оранжевый хищник, подготовленный по требованиям раллийной Группы 5 и пилотируемый Бобби Олтхоффом, выиграл 13 из 14 гонок и мог выжимать свыше 270 км/ч на старт-финишной прямой автодрома Kyalami в его старой конфигурации.
Robert Knight / Flickr.com
Неуемный Грин, разумеется, не ограничился «заряженным» Capri и нашел новое применение мустанговскому двигателю V8 — он отлично подошел седану и купе Granada Perana на базе модели первого поколения, изначально имевшим 3,0-литровую «шестерку». Заокеанский агрегат, форсированный до 258 лошадиных сил и работавший в паре с автоматической или механической коробкой передач, питал машины свежей порцией кипящей жизненной энергии. У издания Car получилось выжать 8,6 секунды до «сотни» и показать максимальные 209 км/ч, хотя удивляла не столько динамика, сколько сочетание темперамента и удобства: «автомобиль настолько комфортабельный, тихий и хорошо контролируемый, что его динамика — настоящий сюрприз». Спецверсия, появившаяся в начале 1973 года, без преувеличения отозвалась эхом по планете. Европейское подразделение Ford вынашивало планы запустить ее в производство, но топливный кризис, увы, внес свои коррективы. Мимо Нового Света «пиранья» тоже не проплыла — более того, один такой автомобиль имелся в собственности самого Ли Якокки, бывшего в те времена фордовским президентом!
Последним из племени Perana стал спортседан Saphire, суть Sierra с карбюраторными 3,0- и 3,4-литровыми двигателями V6. Журналисты Car, протестировавшие топовую модификацию, развивавшую свыше 230 лошадиных сил, остались под впечатлением. «Это самый мощный шестицилиндровый Ford, на котором мы когда-либо ездили», — восхищались они автомобилем, способным ускоряться до «сотни» за 7,56 секунды и развивать 236 км/ч.
У себя на родине Бэйсил Грин — знаменитость первой величины. Его компания, окруженная ореолом автоспортивной славой прошлых лет, является дилером Ford и Mazda, а сам гуру и волшебник, которому в 2019-м исполнилось 82 года, включен в национальный зал славы. Вот такая она, эта далекая загадочная Африка...