Атлеты Черного континента, которые пришлись бы впору в Великобритании, смогли бы завоевать Австралию и покорить США

«Перехватчик»! Громкое название в первую очередь ассоциируется с выносливыми полицейскими Ford Crown Victoria P71 Police Interceptor и, конечно, Falcon из первой части «Безумного Макса». Помните патрульный седан с огромной надписью Interceptor на багажнике, который лихо преследовал бандита по прозвищу Nightrider в черном Holden Monaro? «Перехватчик» из ЮАР не имел никакого отношения к служению закону и порядку, а представлял собой омологационную спецверсию для кузовных гонок.

От собратьев он отличался распредвалами с более агрессивным профилем кулачков, модифицированными головками блока цилиндров, поршнями под увеличенную степень сжатия, тремя карбюраторами Weber, главным передаточным отношением 3,08, доработками подвески и 13-дюймовыми дисками Ronal. Модификация выдавала порядка 160 сил и могла достичь «сотни» менее чем за 8 секунд. Компания расщедрилась лишь на 250 таких красоток, поэтому каждая из них носит почетный титул коллекционной ценности.

В 1982 году эстафету у Cortina перехватила модель Sierra с модным футуристическим обликом, стиравшим любые намеки на эстетику семидесятых. Между европейскими машинами и модификациями для регионов с собственной автомобильной культурой вновь обнаруживались различия, а порой и целая инженерная пропасть. В Штаты трехдверный хэтчбек добрался под именем Merkur XR4Ti и имел эксклюзивное решение из арсенала Ford Mustang Turbo GT — 2,3-литровую «турбочетверку» мощностью 145 и 175 лошадиных сил в зависимости от типа коробки передач. Штуковина получилась довольно шустрая: американским изданиям удавалось разгонять ее до 97 км/ч (60 миль/ч) примерно за 7,8–7,9 секунды, а иногда быстрее. Тем временем в ЮАР вывели другую разновидность Sierra — боевой омологационный XR8.