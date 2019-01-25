От океана до океана за 29 часов

В течение следующих десяти лет я потратил кучу времени, чтобы понять, чего же стоит побить этот рекорд, потому что для меня это была не просто глава в автомобильной истории Америки, а своего рода испытание, пройдя которое я бы смог считать себя настоящим автомобильным энтузиастом. Кроме того, это был бескомпромиссный способ научиться чему-то новому, укрепить свой характер и, возможно, раскрыть какой-нибудь талант. Подготовка к этому рекорду позволила мне посмотреть на себя с совершенно неожиданных сторон.

Я начал выстраивать настоящую сеть людей, которые помогали бы мне и предупреждали об опасностях на маршруте. Причем, когда я рассказывал своим знакомым автолюбителям, что собираюсь побить рекорд «Пушечного ядра», они все были в восторге и сразу вспоминали одноименный фильм. Но как только я говорил кому-нибудь, что из него получится отличный напарник по экипажу, и что нужно закупить кучу оборудования и дооснастить машину, почти все из них включали заднюю. Увы, обычно в подобных гонках все заботы, включая финансовую составляющую, берет на себя один человек, но я был готов к этому».