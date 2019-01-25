От океана до океана за 29 часов

Двадцать восемь часов, пятьдесят минут и двадцать шесть секунд. Именно столько понадобилось Эду Болиану и его напарникам, Дейву Блеку и Дэну Хуаню, чтобы преодолеть 2813 миль и добраться от местечка Red Ball Garage на Манхеттене до гостиницы Портофино в Лос-Анджелесе. Старт и финиш их путешествия в точности соответствовали оригинальной гонке «Пушечное ядро». Она, кстати, проводилась всего четыре раза, в 1971, 1972, 1975 и 1979 годах, причем первую выиграл экипаж легендарного американского гонщика Дена Герни на Ferrari Daytona.
Несмотря на такую короткую историю, гонка «Пушечное ядро» завоевала огромное количество фанатов и последователей, которые тоже стали организовывать аналогичные пробеги, а любой марафон на время по дорогам США теперь называют «Пушечным ядром».
Многие, однако, отступают от классического маршрута, как в гонках Gumball 3000, GoldRush Rally и One Lap of America, другие придумывает забавные правила. Например, в трансконтинентальном пробеге под названием «2904» нужно не только проехать 2904 мили как можно быстрее, но еще и уложить бюджет всего путешествия, включая покупку машины, в 2904 доллара!
Подобный марафон проводят даже полицейские, чтобы почтить память погибших на службе коллег и собрать пожертвования их семьям.
В этом случае все, разумеется, едут по правилам, а вот во время рекордных заездов водители рискуют не только попасть в аварию, но и сесть за решетку. Ну, а особый трепет у смельчаков вызывает именно классический маршрут оригинального «Пушеченого ядра».
В 1971-м экипаж Дена Герни преодолел его за 35 часов и 54 минуты, а Эду Болиану предстояло побить рекорд известного журналиста и создателя автомобильного портала The Drive Алекса Роя, который в 2007 году пересек США на BMW M5 в кузове E39 за 31 час и 4 минуты со средней скоростью 90,1 миль/час, то есть 145 км/ч. В общем, задачка перед Болианом стояла очень непростая, но для него этого был не просто рекорд…
«На самом деле это путешествие началось для меня еще десять лет назад, когда я был в старшей школе и брал интервью у Брока Йейтса, основателя оригинальной гонки «Пушечное ядро». Я расспрашивал его о карьере в автомобильной журналистике и многому научился у него, а еще сказал, что однажды побью рекорд «Пушечного ядра»! Он пожелал мне удачи, хотя в своей книге высказывал сильные сомнения на этот счет.
В течение следующих десяти лет я потратил кучу времени, чтобы понять, чего же стоит побить этот рекорд, потому что для меня это была не просто глава в автомобильной истории Америки, а своего рода испытание, пройдя которое я бы смог считать себя настоящим автомобильным энтузиастом. Кроме того, это был бескомпромиссный способ научиться чему-то новому, укрепить свой характер и, возможно, раскрыть какой-нибудь талант. Подготовка к этому рекорду позволила мне посмотреть на себя с совершенно неожиданных сторон.
Я начал выстраивать настоящую сеть людей, которые помогали бы мне и предупреждали об опасностях на маршруте. Причем, когда я рассказывал своим знакомым автолюбителям, что собираюсь побить рекорд «Пушечного ядра», они все были в восторге и сразу вспоминали одноименный фильм. Но как только я говорил кому-нибудь, что из него получится отличный напарник по экипажу, и что нужно закупить кучу оборудования и дооснастить машину, почти все из них включали заднюю. Увы, обычно в подобных гонках все заботы, включая финансовую составляющую, берет на себя один человек, но я был готов к этому».
Эду предстояло выбрать автомобиль, на котором он отправится в путешествие, и серьезно его доработать. В итоге он остановился на большом купе Mercedes CL 55 AMG 2004 года выпуска, которое купил с пробегом в 115 тысяч миль. Во-первых, компрессорный V8 5.4 мощностью 500 сил способен с легкостью разгонять машину и поддерживать высокую скорость, во-вторых, в отличие от суперкаров, CL не так приметен для полицейских. Но были и другие причины.
«Первой машиной, которую я приобрел в надежде установить рекорд, был S-класс W220 в версии 55 AMG 2003 года выпуска. Он был довольно бедно оснащен и выглядел не слишком опрятно, но хорошо подходил для проекта, так что я выписал чек на $16000 и забрал его. Началась подготовка, но спустя всего три месяца случилась авария, и S-класс был уничтожен.
Я получил страховую компенсацию, купил другой S-класс, но отложил подготовку из-за большого количества работы. Затем поменял еще несколько машин и даже думал поехать на своем Lamborghini Murcielago, пока, наконец, не купил CL 55 AMG. Оказалось, что именно CL отлично подходит для этого заезда. Он неприметный, достаточно быстрый, а главное, способен справиться с нагрузкой в виде трех рослых пассажиров, кучи электроники и дополнительного топлива.
Было важно, чтобы машина не садилась на брюхо и сохраняла нормальное положение относительно дороги, а для этого отлично подходила активная гидропружинная подвеска ABC, которая стояла на Мерседесе. К сожалению, это ахиллесова пята в плане обслуживания, и я с ней здорово намучался, но в итоге оно того стоило.
Я рассматривал много разных машин, например, Aston Martin Rapide и Lotus Evora, надеялся, что получу поддержку от какого-нибудь производителя, но в итоге обслуживание Астона оказалось слишком дорогим, а Lotus просто не позволял взять с собой третьего и установить дополнительный топливный бак. Я был близок к тому, чтобы купить Bentley Continental GT, Porsche Panamera Turbo и даже Ferrari 612 Scaglietti, но в итоге возвращался к AMG-машинам. Этот CL я приобрел в Атланте за $17500».
Один из ключей к успеху в рекордном заезде Болиана был спрятан в топливной стратегии и количестве дозапровок.
«Когда ты задумываешь установить подобный рекорд, приходится учитывать огромное количество факторов: полицию, навигацию, свою собственную физиологию, состояние машины и дорог, погоду, траффик и возможные пробки из-за аварий. Нужно контролировать все, что может помешать твоей цели, и один из ключевых вопросов — топливо.
Потому что совершенно неважно, как быстро ты едешь, ведь если ты часто останавливаешься, твой результат летит под откос. Наша средняя скорость во время движения составила 100,3 м/ч (161,4 км/ч), а абсолютный результат с учетом остановок — 98 м/ч (157,7 км/ч). Во время подготовки к этому рекорду я изучил предыдущие достижения Алекса Роя и Дейва Махера на BMW M5, которые совершили шесть остановок для заправки, а также Ричарда Роулингса и Денниса Коллинза на Ferrari 550 Maranello. У них было шесть или семь дозаправок. Моя цель состояла в том, чтобы уменьшить количество остановок в два раза.
Математика проста: 3000 миль и четыре полных бака означают, что запас хода должен составлять около 750 миль (1207 км), то есть нужно иметь запас топлива на борту в 60-65 галлонов (227-246 л) с учетом стандартного бака емкостью в 23 галлона (87 л). В итоге я установил два дополнительных бака по 23 галлона в багажник и во время остановок заправлял все три емкости.
На тестах не обошлось без накладок. Однажды мы ехали по шоссе в Южной Каролине, мой напарник активировал перекачивающий насос, чтобы заполнить основной бак топливом из дополнительных. Спустя некоторое время мы увидели автомобиль, сигналящий и моргающий нам фарами. Мы подумали, что кто-то недоволен нашим превышением скорости, но оказалось, что из машины вытекал бензин!
Мы выскочили на улицу, схватили огнетушитель, открыли багажник, но проблема была в том, что перекачивающий насос оказался слишком мощным, и бензин просто вытекал из переполненного основного бака. В итоге мы сократили время перекачки, и теперь оно составляло от восьми до десяти минут. Проблема была в том, что все приходилось делать практически на глазок, пользоваться секундомером, но это сработало.
Свою первую остановку мы совершили спустя восемьсот с лишним миль, то есть шли с запасом. Она заняла девять минут. Мы вылезли из машины, вставили банковские карты в бензоколонки, размяли ноги, сбегали в туалет и вернулись на дорогу.
На второй остановке в Техасе у нас возникли проблемы. Я попытался оплатить заправку с карты, но система каждый раз отклоняла операцию. Напарники были в шоке, ведь мы только что проехали еще 852 мили! Я отчаялся, потому что у нас не было достаточно наличных, чтобы заплатить за бензин. Наконец, мы нашли работающую кредитку и потратили на заправку 12 минут.
Мы вернулись в машину, и я тут же получил кучу сообщений от банка о подозрительных операциях с моей картой. Затем был странный телефонный звонок из American Express на эту же тему, они просили подтвердить операции и объяснили мне, что предыдущая транзакция была совершена слишком далеко от текущей, а расписание авиарейсов говорит о том, что это просто невозможно. Я сказал, что не собираюсь объяснять, как это вышло, но настойчиво попросил активировать карту хотя бы на ближайшие 24 часа.
Наша третья остановка прошла намного лучше, хотя мы уже были порядком измучены. Нам уже не нужно было наполнять до краев все три бака, и мы уложились в 7 минут. Все дозаправки заняли у нас 28 минут, вдобавок мы останавливались еще два раза, чтобы долить масла, потому что его расход оказался намного больше ожидаемого. Ну, и примерно раз в 400 миль я уступал руль напарнику. В общей сложности мы простояли 46 минут».
Машина Эда была под завязку обвешана дополнительной аппаратурой. Помимо дополнительных топливных баков, Болиан взял несколько радар-детекторов, два GPS-навигатора, гражданскую и полицейскую рации, глушилки для радаров, GPS-трекер для фиксации рекорда, инвертор, огнетушитель, гидравлический домкрат и полноразмерную запаску.
Вдобавок CL дооснастили дополнительными 12-вольтовыми розетками и выключателем задних фонарей, чтобы быть менее заметным в ночное время. Все доработки обошлись Болиану в $9000, правда, заметная часть ушла на то, чтобы привести в порядок капризную активную подвеску Мерседеса. За приборами следили, в основном, напарники, но рулить было совсем нелегко.
«Несмотря на тщательную подготовку и множество вспомогательного оборудования, во время самой поездки возникло огромное количество проблем, которые мы не смогли предвидеть. Самым тяжелым испытанием для меня стал участок после города Уинслоу в штате Аризона. Очевидно, что если ты едешь утром с востока на запад, то рано или поздно Солнце станет светить тебе прямо в глаза. Именно поэтому логотип «Пушечного ядра» представляет из себя дорогу, направленную строго на Солнце!
Мы много размышляли о том, что уезжать от заходящего или восходящего Солнца здорово с точки зрения превышения скорости, потому что полицейские очень редко стоят в засаде в таких условиях, но мы не придали значения ослепляющему эффекту при движении против Солнца. Я пытался держать нашу привычную скорость в 135-145 м/ч (217-233 км/ч), но передо мной было просто огромное белое пятно, хотя я надел свои самые темные солнечные очки, которые были и у моего напарника Дейва.
Ситуация усугублялась насекомыми, которые оставляли следы на лобовом стекле. И это были совсем не те маленькие точки, которые получаются, если сбить жука на скорости в 70 миль/час, а огромные полосы на все стекло! Получился частокол, сквозь который я видел ярчайший белый свет.
Правда, помимо нас, кретинов, на дороге было очень мало машин, встречались лишь различные перевозчики. Мы мчались в левой полосе, я почти не видел разметку и иногда пытался разглядеть хоть что-нибудь в зеркала, адаптируясь к смене яркой картинки на темную. Похожие проблемы были и у других участников движения, поэтому мы едва не столкнулись с грузовиком FedEx. Ничего не имею против этой компании, но по-моему у них худшие водители, которых я когда-либо видел.
Грузовик внезапно стал перестраиваться в нашу полосу, я со всей силой нажал на тормоз, ударил по кнопке сигнала на руле и заехал левыми колесами на гравийную полосу, чтобы избежать столкновения. Мои напарники тогда здорово испугались, но это был единственный раз, когда мы чуть не попали в аварию».
Экипаж Эда Болиана стартовал из Манхеттена 19 октября в 21:55 и прибыл в Портофино 20 октября в 23:46. Максимальная скорость, до которой CL разгонялся во время рекордного пробега, составила 158 м/ч или 254 км/ч.
«Мы промчались по Огайо со средней скоростью в 108 м/ч, выдали 110 м/ч в Индиане, 117 м/ч в Иллинойсе, проехали весь путь почти без происшествий и в итоге сняли с предыдущего рекорда 2 часа и 14 минут. Это был какой-то сюрреализм! Когда я вышел ночью на улицу и окинул взглядом пристань Портофино, то ощутил абсолютный катарсис. Надеюсь, что каждый из вас сможет найти собственное «Пушечное ядро», то есть цель, которая будет мотивировать вас на великие поступки».