Сверхскоростные довоенные Mercedes-Benz и Auto Union, обогнать которых не могли восемьдесят лет

Определенно таковым стали летние Олимпийские игры 1936 года в Берлине. Гитлер был не в восторге от идеи свести в поединке арийцев и «всех остальных», но рейхсминистру народного просвещения и пропаганды Йозефу Геббельсу удалось убедить фюрера в том, что событие подобного масштаба определенно сыграет на руку рейху. Отчасти так оно и вышло — на августовских соревнованиях немецкие спортсмены взяли больше всего медалей, с сильным отрывом опередив США. Разнообразные активности в качестве идеологического оружия и эффективного способа демонстрации мощи и величия страны — ход, безусловно, сильный. Что характерно, эту карту немцы разыграли еще до торжественного открытия Олимпийских игр.

В 1932 году на берлинской гоночной трассе AVUS между районами Шарлоттенбург и Николасзее, ныне представляющей собой секцию шоссе А 115, состоялись заезды с захватывающими результатами — самым быстрым на 15 кругах общей протяженностью 294 километра оказался Манфред фон Браухич, пилотировавший Mercedes-Benz SSKL.