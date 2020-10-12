Сверхскоростные довоенные Mercedes-Benz и Auto Union, обогнать которых не могли восемьдесят лет

Перед тем, как гитлеровская Германия начала доказывать свое превосходство военными методами, она использовала более мирную стратегию. Любое успешное мероприятие, отзывающееся раскатистым эхом по планете, автоматически символизировало триумф правящего режима и демонстрировало всем и каждому — страна поднимается с колен.
Определенно таковым стали летние Олимпийские игры 1936 года в Берлине. Гитлер был не в восторге от идеи свести в поединке арийцев и «всех остальных», но рейхсминистру народного просвещения и пропаганды Йозефу Геббельсу удалось убедить фюрера в том, что событие подобного масштаба определенно сыграет на руку рейху. Отчасти так оно и вышло — на августовских соревнованиях немецкие спортсмены взяли больше всего медалей, с сильным отрывом опередив США. Разнообразные активности в качестве идеологического оружия и эффективного способа демонстрации мощи и величия страны — ход, безусловно, сильный. Что характерно, эту карту немцы разыграли еще до торжественного открытия Олимпийских игр.
В 1932 году на берлинской гоночной трассе AVUS между районами Шарлоттенбург и Николасзее, ныне представляющей собой секцию шоссе А 115, состоялись заезды с захватывающими результатами — самым быстрым на 15 кругах общей протяженностью 294 километра оказался Манфред фон Браухич, пилотировавший Mercedes-Benz SSKL.
mercedesblog.com
Немец, победивший на немецком кольце за рулем немецкого автомобиля — что могло быть более воодушевляющим для нации? Только еще большие достижения. Так автоспорт был принят на вооружение в качестве одного из инструментов политики и пропаганды, особенно после назначения Гитлера рейхсканцлером в 1933 году. «Виновником» триумфа «трехлучевой звезды» над злейшими соперниками в лице Alfa Romeo и Bugatti был не только гонщик, но и Фердинанд Порше. В 1923 году великий конструктор перешел из Austro-Daimler в Daimler-Motoren-Gesellschaft на должность технического директора и создал спортивную линейку S-Series, в которую вошли «белые слоны» S, SS, SSK (Super Sport Kurz) с укороченной колесной базой и собственно SSKL. Последняя была легче на 125 килограммов и потому 7,1-литровая рядная «шестерка» с механическим нагнетателем, развивающая до 300 лошадиных сил, оказалась для нее очень кстати.
mercedesblog.com
Снаряд фон Браухича прозвали «серебряной стрелой» за аэродинамичный алюминиевый кузов, который вкупе с другими техническими преимуществами позволила лидировать на суперскоростном кольце, фактически представлявшим собой два длинных прямика, скрепленных парой поворотов. Позже поэтичное имя закрепится за другими суперболидами и станет символом немецких гоночных машин.
В начале тридцатых годов будущему фюреру передали огромный роскошный Mercedes-Benz 770, доверив доставку молодому и талантливому пилоту Рудольфу Караччиоле. Уроженец Ремагена с итальянскими корнями начинал с мотогонок и громко заявил о себе в самом начале автоспортивной карьеры.
Он записал на свой счет победу в Гран-при Германии 1926-го на AVUS, поразив высшим пилотажем в крайне скверную погоду. За свое мастерство спортсмен получил почетное прозвище Regenmeister, «повелитель дождя» — как тут не вспомнить «человека дождя» Айртона Сенну, творившего чудеса наперекор стихии? В 1931 году Караччиола взял «золото» на гонке Mille Miglia, участвовал в изматывающем 24-часовом марафоне в Ле-Мане и ковал свое имя в новом на тот момент Чемпионате Европы. Дебютный сезон гонщик провел на Mercedes-Benz в условном статусе частника — «трехлучевая звезда» официально ушла из автоспорта в связи с финансовыми сложностями, но продолжала поддерживать Караччиолу. Годом позже, в 1932-м немецкая марка окончательно покинула соревнования и Рудольфу, одержимому гонками, пришлось защищать честь недавнего соперника, заводскую команду Alfa Romeo, которая последовала примеру оппонентов в начале следующего сезона.
Караччиола и его друг гонщик Луи Широн основали собственную команду Scuderia C.C. (Caracciola-Chiron), но планам продолжить выступления на «Альфах» не суждено было сбыться — судьба подготовила для немца череду тяжелых испытаний. Перед Гран-при Монако он попал в аварию и сломал правое бедро.
Кроме физических мук ему пришлось пройти через душевные страдания, когда в швейцарских Альпах погибла супруга Шарлотта. После страшного удара Рудольф собирался покинуть автоспорт, однако все же остался благодаря поддержке Широна и приглашению бессменного гоночного директора Mercedes-Benz Альфреда Нойбауэра провести сезон 1934 года в родных пенатах. Приход к власти нацистов в январе 1933-го стимулировал возвращение «трехлучевой звезды» в состязания, что, очевидно, действовало на Караччиолу ободряюще. Несмотря на правую ногу, ставшую после аварии короче на пять сантиметров, пилот продолжил блестящие выступления. В 1935, 1937 и 1938 годах он становился чемпионом европейского первенства, опережая «летающего мантуанца» Тацио Нуволари, Ханса Штука, отца известного гонщика Ханса-Йоахима Штука и Бернда Роземайера. Как и соперник, последний начинал карьеру не за штурвалом автомобиля, а в седле мотоцикла. На двух колесах он сражался весьма успешно, но в 1935-м открыл для себя Европейский чемпионат и уже на следующий год выиграл его. Оружием победы был поразительный Auto Union — одноместный монстр с открытыми колесами и двигателем V16 авторства Фердинанда Порше.
Во второй половине тридцатых годов европейский чемпионат превратился в арену, где в основном доминировали немецкие «гладиаторы». Еще более эффективной пиар-акцией, демонстрировавшей высоту полета инженерии и железный характер пилотов, стали заезды на экстремально высоких скоростях. Рекордные машины, созданные тогда в эйфорическом порыве, сегодня кажутся героями фантастических фильмов об альтернативной реальности, в которых Германия представляется высокотехнологичной державой, держащей в руках ключи от тайных знаний.
Первые изыскания Daimler на поприще проектирования сверхскоростных монстров датируются 1934 годом, когда на свет появился 430-сильный вариант гранприйного Mercedes-Benz W25 с аэродинамичным кузовом. В Венгрии Караччиола взял этого грозного быка за рога — установил международные рекорды в классе С для машин с двигателями объемом 3–5 литров на дистанции в километр (317,5 км/ч) и одну милю (316,6 км/ч), стал автором мирового рекорда, показав 188,6 км/ч на миле со стартом с места. «Руди пилотирует машину и впервые в жизни показывает свыше 300 км/ч. Это быстрее, чем кому бы то ни было удавалось за всю историю. Караччиола установил мировые рекорды. Это его главная победа в нынешнем году», — переполняли эмоции Альфреда Нойбауэра. В конце года пилот разогнал болид на AVUS до мирового рекорда — он сделал 311,98 км/ч.
Следующим этапом развития рекордных снарядов стала машина 1936 года. Ее кузов, тщательно «отшлифованный» в аэродинамической трубе для цеппелинов до немыслимого коэффициента Cd 0,235, скрывал воплощение ярости — 616-сильный двигатель DAB V12 объемом 5,6 л. В ноябре того же года Караччиола наштамповал пять международных и один мировой рекорд на участке автобана между Франкфуртом и Дармштадтом, показав среднюю скорость 333,5 км/ч и максимальные 372 км/ч. Экстремальным забавам предавались на дорогах общего пользования, поскольку других подходящих мест попросту не было. Ведь Германия — это не Новый Свет с огромными и ровными соляными озерами. О скоростных дорогах размышляли еще во времена Веймарской республики, но реализовать идею начали при Гитлере, и к 1938 году общая протяженность автобанов превышала 2 тысячи километров.
В октябре 1937 года ONS, главная автоспортивная организация страны провела рекордные заезды, которые стали прелюдией к драматическим событиям начала 1938-го. Бессменный пилот Mercedes-Benz за рулем модифицированного болида W125 с 90-килограммовым свинцовым утяжелением непокорного передка, сниженным до до 0,181 коэффициентом аэродинамического сопротивления и отдачей, увеличенной до 679 лошадиных сил, вновь вошел в историю. Он показал 397 км/ч на дистанции в километр! Но Роземайер смог нечто большее — разогнав свой Auto Union Type C с 6,0-литровым двигателем V16 мощностью свыше 500 лошадиных сил до 406 км/ч, он вошел в историю как первый человек, разменявший пятую сотню на дорогах общего пользования. Рекорд авторства Роземайера, образцового немца, национального героя с кучей побед в разных соревнованиях, да еще и женатого на Элли Байнхорн, которая прославилась длительными межконтинентальными перелетами, был весьма символичным событием, и ударом по самолюбию мерседесовцев.
На ответном матче в январе 1938 года «трехлучевая звезда» выставила очередную версию стримлайнера на базе шасси гранприйного W125. Необязательно быть странником во времени чтобы понять, сколь футуристическое впечатление автомобиль производил на момент появления. Кузов оказался настолько обтекаемым, что едва тревожил воздушные потоки — коэффициент аэродинамического сопротивления снизили до совсем уж мизерных 0,157, коими сейчас могут похвастаться разве что концепты и экспериментальные модели. Двигатель V12 с двумя механическими компрессорами развивал 736 лошадиных сил. Длина рекордного болида составляла колоссальные 6250 мм, ширина — 1850 мм. При этом «сухая» масса, равная 1185 кг, позволяла достичь невероятной энерговооруженности, превышавшей 600 лошадиных сил на тонну.
В Auto Union пошли еще дальше — создавая свой V16 Streamliner с отдачей свыше 500 лошадиных сил, инженеры реализовали принцип граунд-эффекта, пусть и в самом раннем и зачаточном его виде. Бытует мнение, что формирование области низкого давления между трассой и днищем машины для генерирования увеличенной прижимной силы сыграло свою трагическую роль.
Мерседесовские хроники, описывающие время и обстоятельства заездов сейчас вызывают восхищение вперемешку с оторопью. Стихию укрощали не летом на горячем асфальте с надежным «зацепом» шин, а зимой. В тот день была облачная, бесснежная погода.
Караччиола прибыл на автобан в пять утра, но не торопился стартовать, а ждал, когда предрассветный иней наконец высохнет. Сперва он сделал пристрелочный заезд, за которым последовали дополнительные приготовления и непосредственно рекордная попытка. Происходящее напоминало сцену из научно-фантастического романа. Собравшимся у обочины скоростного шоссе предстал объект, напоминающий инопланетный аппарат-шпион. Накрыв автобан клокочущим надрывным воем он показал 432,7 км/ч на дистанции в один километр со стартом с места и 432 км/ч на одной миле. Позже Караччиола отмечал, что болид великолепно держал дорогу и заметно превосходил в этом прошлогоднюю машину.
Осеннее достижение Auto Union было перекрыто с большим запасом, и ответ не заставил себя ждать — Роземайер развил 432 км/ч, но амбициозные цели требовали покорения новых рубежей… По одной из версий, порыв ветра сдернул машину с траектории и эффект аэродинамической присоски мгновенно исчез, а пилот, не готовый к разительным переменам в характере управляемости, потерял контроль на скорости около 430 км/ч.
topgear.com
Кувыркающийся в воздухе Auto Union вылетел за пределы трассы и рухнул на вертикальную насыпь. От грозного повелителя скорости остались лишь фрагменты шасси, а выброшенный из кокпита 28-летний пилот погиб на месте. Напоминанием о трагических событиях того дня служит мемориал у дороги...
topgear.com
Поразительно, но факт: рекорд Караччиолы долгими десятилетиями оставался неприступной отвесной скалой, покорить которую удалось лишь осенью 2017 года. Гиперкар Koenigsegg Agera RS под управлением заводского тест-пилота Никласа Лиля развил 447 км/ч на перекрытом хайвэе неподалеку от поселка Пахрамп в американском штате Невада. В первом заезде 1360-сильный монстр показал 437 км/ч, во втором — 457 км/ч, По правилам в зачет пошел средний результат. Это безусловно феноменальное достижение, но все-таки одно дело лететь на ультрасовременном суперавтомобиле и немного другое — шагнуть в неизвестность за штурвалом экспериментального и непредсказуемого транспортного средства, коего мир еще не видел.