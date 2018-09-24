Rolls-Royce: 60 лет на полном приводе

Представленный на прошлой неделе кроссовер Rolls-Royce Cullinan стал для британской марки без всяких натяжек эпохальной моделью. Это первый внедорожник, и вообще первый полноприводник марки. Между тем, с полным приводом марка Rolls-Royce породнилась больше полувека назад! Просто не в качестве производителя, а как поставщик двигателей для техники других марок.
Правда, роскошью эти машины не отличались, да и ездили на них отнюдь не аристократы, бизнесмены и рок-звезды, а все больше простые парни в форме. Потому что моторы Rolls-Royce широко применялись на британской военной технике пятидесятых годов: внедорожниках, грузовиках, бронетранспортерах, разведывательных бронеавтомобилях и даже танках.
Причем большинство этих моторов можно было обнаружить и под капотами автомобилей Rolls-Royce! Еще до второй мировой войны инженеры Rolls-Royce разработали целое семейство двигателей так называемого «Рационализированного ряда» — такое название они получили из-за глубокой унификации.
Рядные моторы с разным числом цилиндров — четырьмя, шестью или восемью — имели одинаковое межцилиндровое расстояние и множество взаимозаменяемых компонентов: поршни, клапаны, направляющие, подшипники, коллекторы — все это сильно удешевляло их производство. Производство этих двигателей, получивших обозначение «B Range», началось на заводе в Крю уже после войны.
Все двигатели B-серии отличались непривычной по сегодняшним меркам конструкцией газораспределительного механизма: впускные клапаны находились в головке, сверху, а вот выпускные — снизу, в блоке. Само собой, моторы для роллс-ройсовских экипажей получали другие настройки и крепеж. Но в целом это были те же двигатели, что и на военной технике!
Шестицилиндровые двигатели B60/B61
Первым мотор нового семейства в 1946 году получил Rolls-Royce Silver Wraith — первый послевоенный автомобиль марки. Он предлагался с шестицилиндровыми моторами в трех вариантах по рабочему объему: 4,26 литра, 4,6 литра или 4,9 литра.
Престижный Silver Wraith выпускался исключительно в виде шасси: кузов покупателям предстояло заказывать самим в одном из многочисленных ателье. А в 1949 году представили более компактный Rolls-Royce Silver Dawn с тем же мотором объёмом 4,3 или 4,6 литра. Эта модель считалась начальной, и выпускалась с готовым кузовом.
Вскоре аналогичный 130-сильный двигатель B60 объемом 4,26 литра достался лёгкому бронеавтомобилю Ferret, разработанному в 1949 году компанией Daimler. Мотор размещался над задней осью; трансмиссия по автомобильным меркам крайне необычная, выполненная по бортовой схеме. Момент с планетарной коробки передач распределяется дифференциалом между бортами, а затем, при помощи четырех карданных валов — к колесам. Подвеска всех колес — независимая, на двойных поперечных рычагах с коническими пружинами.
Этот же шестицилиндровый двигатель использовался и на однотонном грузовике, разработанном для армии концерном Rootes Group. Полноприводник Humber с армейским обозначением FV1600 имел прогрессивную конструкцию шасси c независимой торсионной подвеской всех колес. В 1952-1953 году было выпущено 3700 машин.
Вскоре на основе однотонного грузовика разработали две модели броневиков. Легкий бронетранспортер Humber Pig выпускался c 1952 по 1955 год: за это время было построено 1700 «свиней». А Humber Hornet служил шасси для установки с противотанковыми управляемыми ракетными снарядами Malkara.
Восьмицилиндровые двигатели B80/B81
Рядный восьмицилиндровый мотор объемом 5,7 либо 6,5 литра был флагманом «Рационализированного ряда». И конечно, он оказался под капотом флагманского «Роллс-Ройса» — модели Phantom IV. Сверхдорогой автомобиль строили только по заказу членов королевской семьи либо глав государств. Неудивительно, что таких машин построили всего восемнадцать. Среди владельцев были королева Елизавета II, её младшая сестра принцесса Маргарет, сын короля Георга V Генри (герцог Глостерский), генералиссимус Франко.
Гораздо больше восьмицилиндровых моторов произвели для военной техники: тираж превысил 8,5 тысячи агрегатов. Их основными носителями были шестиколесные броневики Alvis серии FV600 с бортовой трансмиссией, разработанные в начале пятидесятых.
Эти же двигатели ставили на полноприводные грузовики: например, 10-тонный Leyland Martian или более легкий грузовик забытой марки Thornycroft.
Четырехцилиндровые двигатели B40
Самый маленький представитель «Рационализированного ряда», четырехцилиндровый мотор B40 объемом 2,8 литра, никогда не ставился на автомобили Rolls-Royce.
Единственным его носителем был небольшой армейский внедорожник Austin Champ, выпускавшийся с 1951 по 1956 год — и который в виде модели WN3 можно было купить гражданским лицам. На фоне кондовых «Виллисов» и «Ленд Роверов» внедорожник выделялся независимой подвеской, сконструированной Алеком Иссигонисом. В качестве упругих элементов там использовались торсионы вместе с резиновыми конусами, дававшие отличную плавность хода на пересеченной местности.
Кстати, эти же моторы стояли на 34 экспериментальных «Ленд Роверах», изготовленных по заказу Министерства обороны в 1950 году. Впрочем, на вооружение такие машины не приняли, и до наших дней сохранилось всего два «Ленд Ровера» с моторами Rolls-Royce.
Поначалу эти двигатели выпускал Rolls-Royce, но фабрика не могла обеспечить необходимые объемы выпуска, и вскоре производство развернули на заводе Austin. В результате B40 стал самым массовым двигателем в семействе: было выпущено около 20 000 экземпляров.