Rolls-Royce: 60 лет на полном приводе

Правда, роскошью эти машины не отличались, да и ездили на них отнюдь не аристократы, бизнесмены и рок-звезды, а все больше простые парни в форме. Потому что моторы Rolls-Royce широко применялись на британской военной технике пятидесятых годов: внедорожниках, грузовиках, бронетранспортерах, разведывательных бронеавтомобилях и даже танках.

Причем большинство этих моторов можно было обнаружить и под капотами автомобилей Rolls-Royce! Еще до второй мировой войны инженеры Rolls-Royce разработали целое семейство двигателей так называемого «Рационализированного ряда» — такое название они получили из-за глубокой унификации.

Рядные моторы с разным числом цилиндров — четырьмя, шестью или восемью — имели одинаковое межцилиндровое расстояние и множество взаимозаменяемых компонентов: поршни, клапаны, направляющие, подшипники, коллекторы — все это сильно удешевляло их производство. Производство этих двигателей, получивших обозначение «B Range», началось на заводе в Крю уже после войны.