«Руссо-Балт» реанимировали, слизав дизайн с Tesla Cybertruck

В России возродили старинную автомобильную марку «Руссо-Балт». Выкупила права на бренд одноименная компания из Перми. Первые поставки автомобилей начнутся через год.
© Руссо-Балт
Алексей Морозов
На официальном сайте бренда компания представила изображения первой модели — электрического фургона, дизайн которого перекликается с футуристическим пикапом Tesla Cybertruck.

По заявлению компании, фургон «Руссо-Балт» сделан из нержавеющей стали. Автомобиль оборудован электродвигателем мощностью 200 л.с. и аккумулятором емкостью 115 кВт/ч, что обеспечивает запас хода до 400 километров на одном заряде.

Термоконтроль батареи и салона позволяет эксплуатировать автомобиль в диапазоне температур от -45 °C до +45 °C.

Электрофургон планируется выпускать под заказ. Его стартовая цена составит 6,5 млн рублей, а первые поставки покупателям намечены на январь 2027 года.

Фургон Руссо-Балт

© Руссо-Балт

Сертификационные процедуры модели все еще продолжаются. Фургон имеет грузоподъемность 1000 кг, для управления им достаточно водительского удостоверения категории B. Кузов изготавливается при помощи ручной сварки.

Автомобили под брендом «Руссо-Балт» производились в период с 1909 по 1918 год. Общий выпуск составил несколько сотен машин.

Ранее сообщалось, что в России продают ВАЗ-2101 с ламбо-дверями и мощным мотором.

