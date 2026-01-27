«Руссо-Балт» реанимировали, слизав дизайн с Tesla Cybertruck

На официальном сайте бренда компания представила изображения первой модели — электрического фургона, дизайн которого перекликается с футуристическим пикапом Tesla Cybertruck.

По заявлению компании, фургон «Руссо-Балт» сделан из нержавеющей стали. Автомобиль оборудован электродвигателем мощностью 200 л.с. и аккумулятором емкостью 115 кВт/ч, что обеспечивает запас хода до 400 километров на одном заряде.

Термоконтроль батареи и салона позволяет эксплуатировать автомобиль в диапазоне температур от -45 °C до +45 °C.

Электрофургон планируется выпускать под заказ. Его стартовая цена составит 6,5 млн рублей, а первые поставки покупателям намечены на январь 2027 года.