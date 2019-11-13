Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
15:14

McLaren представил 815-сильный суперкар без крыши и лобового стекла

Спидстер Elva посвящен одноименному спорткару 1960-х

В линейке Ultimate Series компании McLaren появился двухместный 815-сильный суперкар с открытым кокпитом и без лобового стекла. Самая легкая дорожная машина в истории британской марки названа в честь гоночного прототипа 1960-х, целиком сделана из карбона и оснащена первой в мире активной системой контроля воздушного потока.

Как и все модели McLaren, спидстер Elva построен вокруг карбонового монокока. Кузовные панели суперкара тоже изготовлены из углепластика: например, передняя часть представляет собой цельный элемент толщиной всего 1,2 миллиметра, боковые панели длиной три метра изгибаются от передних колес до заднего спойлера, даже двери с креплением на одной петле целиком сделаны из композита. При этом, говоря о «самой легкой дорожной машине в своей истории», McLaren пока не указывает фактическую массу.

Концепция оригинального McLaren M1A была разработана лично Брюсом Макланером. Спорткар оснастили V8 4.5 Oldsmobile (345 сил) и революционной для 1960-х подвеской. У Elva она была полностью независимая, с рычагами неравной длины, стабилизатором и регулируемыми пружинами и стойками.
После успешного выступления на Canadian Sports Car Grand Prix (третье место в общем зачете и лучшее время круга) McLaren не смог справиться с растущим спросом и реплики M1A стала выпустить Elva Cars. Так появились McLaren-Elva M1A Mk I, McLaren-Elva M1B Mk II и McLaren-Elva M1C Mark III. Ради нового спидстера McLaren пришлось выкупить права на торговую марку Elva.

Использование углепластика позволило реализовать сложный дизайнерский прием — эффектное «перетекание» дверей и обтекателей внутрь кабины. В McLaren сделали из карбона центральный тоннель с кнопками переключения режимов трансмиссии, каркас сидений и багажный отсек в задней части. Кресла в Elva короче, чем обычные; их можно обшить кожей или синтетической тканью Ultrafabric, состоящей из четырех слоев, в том числе износостойкого из вискозного волокна.

В салоне спидстера McLaren установлена цифровая приборная панель с вынесенными на ее края кнопками переключения режимов движения и отключения стабилизации — такое решение компания использует впервые. Развернутый к водителю центральный дисплей имеет диагональ восемь дюймов и закреплен на карбоновой «ножке». Здесь используется новый интерфейс и поворотный переключатель, похожий на цифровую корону Apple Watch. На экран выводятся данные навигации, комплекса телеметрии, картинка с камеры заднего вида и настройки климатической установки.

В спидстере есть места для хранения двух шлемов. А еще любители трек дней могут заказать шеститочечные ремни безопасности.

По умолчанию McLaren Elva не оснащается аудиосистемой, но ее можно установить без доплаты. Также в число бесплатных опций входят суперлегкие кованые алюминиевые колеса с пятью спицами, трековые шины Pirelli P Zero Corsa и лифт-система. Обширная программа персонализации от отделения MSO включает шильдики из белого золота или платины с подложной из композита TPT, созданного часовой мануфактурой Richard Mille и впервые показанного на Speedtail, и тепловой экран моторного отсека из 24-каратного золота.

Новшество модели — первая в мире активная система контроля воздушного потока (Active Air Management System, AAMS). Воздух через центральное отверстие над сплиттером разгоняется, а затем «выбрасывается» над кокпитом, создавая своеобразный «пузырь». Достигается это за счет карбонового дефлектора на капоте, который поднимается на 150 миллиметров и создает в вентиляционной прорези зону пониженного давления. AAMS работает в полностью автоматическом режиме, но есть возможность ее отключения кнопкой в салоне.

AAMS также участвует в охлаждении низкотемпературных интеркулеров, установленных перед передними колесами, а также высокотемпературных радиаторов, охлаждающих двигатель. Задний активный спойлер работает в тандеме с AAMS; он меняет высоту, угол наклона и может выступать в роли воздушного тормоза, дополняя тормоза с углерод-керамическими роторами, изготовленными методом спекания, и суппортами с титановыми поршнями.

Выхлопная система спидстера с верхним расположением патрубков сделана из титана и инконеля; насадки тоже титановые, но напечатаны на 3D-принтере. Подвеска — активная гидравлическая; усилитель руля — электрогидравлический.

Сзади за сиденьями установлен 4,0-литровый V8 с двумя турбонагнетателями. Двигатель с плоским коленчатым валом и системой смазки с сухим картером выдает 815 сил и 800 Нм момента и работает в паре с семиступенчатым преселективным «роботом». С нуля до «сотни» Elva разгоняется менее чем за три секунды, до 200 километров в час — за 6,7 секунды. По последнему показателю спидстер оказался лучше трекового Senna.

Цена McLaren Elva в Великобритании составит 1 425 000 фунтов стерлингов (117,7 миллиона рублей) с учетом НДС. Модель омологирована для всех ключевых рынков и предусматривает установку фиксированного лобового стекла.