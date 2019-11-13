McLaren представил 815-сильный суперкар без крыши и лобового стекла

Как и все модели McLaren, спидстер Elva построен вокруг карбонового монокока. Кузовные панели суперкара тоже изготовлены из углепластика: например, передняя часть представляет собой цельный элемент толщиной всего 1,2 миллиметра, боковые панели длиной три метра изгибаются от передних колес до заднего спойлера, даже двери с креплением на одной петле целиком сделаны из композита. При этом, говоря о «самой легкой дорожной машине в своей истории», McLaren пока не указывает фактическую массу.
Использование углепластика позволило реализовать сложный дизайнерский прием — эффектное «перетекание» дверей и обтекателей внутрь кабины. В McLaren сделали из карбона центральный тоннель с кнопками переключения режимов трансмиссии, каркас сидений и багажный отсек в задней части. Кресла в Elva короче, чем обычные; их можно обшить кожей или синтетической тканью Ultrafabric, состоящей из четырех слоев, в том числе износостойкого из вискозного волокна.
В салоне спидстера McLaren установлена цифровая приборная панель с вынесенными на ее края кнопками переключения режимов движения и отключения стабилизации — такое решение компания использует впервые. Развернутый к водителю центральный дисплей имеет диагональ восемь дюймов и закреплен на карбоновой «ножке». Здесь используется новый интерфейс и поворотный переключатель, похожий на цифровую корону Apple Watch. На экран выводятся данные навигации, комплекса телеметрии, картинка с камеры заднего вида и настройки климатической установки.
По умолчанию McLaren Elva не оснащается аудиосистемой, но ее можно установить без доплаты. Также в число бесплатных опций входят суперлегкие кованые алюминиевые колеса с пятью спицами, трековые шины Pirelli P Zero Corsa и лифт-система. Обширная программа персонализации от отделения MSO включает шильдики из белого золота или платины с подложной из композита TPT, созданного часовой мануфактурой Richard Mille и впервые показанного на Speedtail, и тепловой экран моторного отсека из 24-каратного золота.
Новшество модели — первая в мире активная система контроля воздушного потока (Active Air Management System, AAMS). Воздух через центральное отверстие над сплиттером разгоняется, а затем «выбрасывается» над кокпитом, создавая своеобразный «пузырь». Достигается это за счет карбонового дефлектора на капоте, который поднимается на 150 миллиметров и создает в вентиляционной прорези зону пониженного давления. AAMS работает в полностью автоматическом режиме, но есть возможность ее отключения кнопкой в салоне.
AAMS также участвует в охлаждении низкотемпературных интеркулеров, установленных перед передними колесами, а также высокотемпературных радиаторов, охлаждающих двигатель. Задний активный спойлер работает в тандеме с AAMS; он меняет высоту, угол наклона и может выступать в роли воздушного тормоза, дополняя тормоза с углерод-керамическими роторами, изготовленными методом спекания, и суппортами с титановыми поршнями.
Сзади за сиденьями установлен 4,0-литровый V8 с двумя турбонагнетателями. Двигатель с плоским коленчатым валом и системой смазки с сухим картером выдает 815 сил и 800 Нм момента и работает в паре с семиступенчатым преселективным «роботом». С нуля до «сотни» Elva разгоняется менее чем за три секунды, до 200 километров в час — за 6,7 секунды. По последнему показателю спидстер оказался лучше трекового Senna.
Цена McLaren Elva в Великобритании составит 1 425 000 фунтов стерлингов (117,7 миллиона рублей) с учетом НДС. Модель омологирована для всех ключевых рынков и предусматривает установку фиксированного лобового стекла.