Как «пластмассовые ракеты» превратились из аналоговых дорожных бойцов в сверхтехнологичные двухколесные «симуляторы»

О мотоцикле, который в начале 1973 года на автодроме в американской Дайтоне побил более полсотни рекордов скорости, определенно стоило мечтать.

Дальнейшим развитием концепции стал легендарный Kawasaki KZ1000, развивавший на заре своей карьеры 83 силы, а затем и все 90 «лошадей». Только не говорите, что эта модель вам незнакома! Именно могучий «зед», считавшийся одним из быстрейших серийных мотоциклов в мире, снимался в первой части «Безумного Макса». О, этот незабвенный момент, когда Джим Гус садится на свой грозный Kawasaki в обвесе мельбурнской компании La Parisienne!