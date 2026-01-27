Столица встала в девятибалльных пробках

«В условиях снегопада крайне важна внимательность за рулем. Для помощи водителям работает служба эвакуации „Московского паркинга“. Ее вмешательство помогает не только в конкретной ситуации, но и предотвращает потенциальные ДТП», — отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Также автомобилистам напомнили о взаимовыручке: левые ряды следует оставлять для спецтехники, обязательно уступать дорогу машинам экстренных служб и по возможности помогать тем, кто застрял, но только если это не создает риска. Такси: цены под контролем

Несмотря на сложную дорожную обстановку, в основных транспортных хабах столицы резкого роста тарифов такси не зафиксировано. Количество машин на линии к 10:00 утра почти не отличалось от обычных дней. Городские власти взяли под особый контроль ценообразование в сервисах, чтобы не допустить необоснованного завышения стоимости поездок.

Повторение сценария

Нынешний снегопад уже сравнивают с тем, что обрушился на столицу 9 января с циклоном «Фрэнсис». Тогда также была парализована работа МКАД, а синоптики говорили о возможном рекорде. Однако сегодняшняя ситуация, по данным на утро 27 января, оказалась еще более тяжелой.

Снег бьет по всему северному полушарию

В конце января 2026 года экстремальные снегопады стали вызовом не только для Москвы. В Японии на острове Хоккайдо из-за остановки всех видов транспорта около 7 тысяч человек вынужденно провели ночь в аэропорту Нью-Титосэ. В Саппоро за двое суток выпало 64 см снега — такого не было с 1999 года.