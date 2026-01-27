Столица встала в девятибалльных пробках
Дороги встали: где хуже всего
По ситуации на утро 27 января, индекс пробок достиг критической отметки в 9 баллов, сообщает сервис «Яндекс.Карты». Основные очаги заторов образовались на ключевых магистралях: Третьем транспортном и Садовом кольцах, МКАД, а также на вылетных шоссе — Энтузиастов, Дмитровском и Каширском.
В ГИБДД Москвы заверили, что ситуация находится на постоянном контроле. «Инспекторы совместно с экстренными службами ведут круглосуточный мониторинг для оперативного реагирования и обеспечения безопасности. Основное внимание уделяется МКАД, скоростным участкам, мостам и эстакадам», — сообщили в ведомстве.
На кольцевой автодороге движение серьезно осложнено из-за буксующих фур. Наиболее проблемными стали участки в районе Волоколамского и Бесединского шоссе, съезд на Ленинградское шоссе, а также отрезки у Осташковского, Дмитровского, Коммунарского, Рублевского шоссе и улиц Поляны и Соломеи Нерис.
Инструкция для водителей
Главная рекомендация от властей для автомобилистов — по возможности отказаться от поездок. Если же это необходимо, лучше выбрать метро, Московские центральные диаметры или кольцевую линию.
Для тех, кто всё же выехал, есть четкие правила: увеличить дистанцию в 3−4 раза, избегать резких маневров и не пытаться обгонять снегоуборочную технику. Машину перед выездом необходимо полностью очистить от снега, а парковаться разрешается только на специально отведенных местах, чтобы не блокировать работу уборочных машин.
«В условиях снегопада крайне важна внимательность за рулем. Для помощи водителям работает служба эвакуации „Московского паркинга“. Ее вмешательство помогает не только в конкретной ситуации, но и предотвращает потенциальные ДТП», — отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Также автомобилистам напомнили о взаимовыручке: левые ряды следует оставлять для спецтехники, обязательно уступать дорогу машинам экстренных служб и по возможности помогать тем, кто застрял, но только если это не создает риска. Такси: цены под контролем
Несмотря на сложную дорожную обстановку, в основных транспортных хабах столицы резкого роста тарифов такси не зафиксировано. Количество машин на линии к 10:00 утра почти не отличалось от обычных дней. Городские власти взяли под особый контроль ценообразование в сервисах, чтобы не допустить необоснованного завышения стоимости поездок.
Повторение сценария
Нынешний снегопад уже сравнивают с тем, что обрушился на столицу 9 января с циклоном «Фрэнсис». Тогда также была парализована работа МКАД, а синоптики говорили о возможном рекорде. Однако сегодняшняя ситуация, по данным на утро 27 января, оказалась еще более тяжелой.
Снег бьет по всему северному полушарию
В конце января 2026 года экстремальные снегопады стали вызовом не только для Москвы. В Японии на острове Хоккайдо из-за остановки всех видов транспорта около 7 тысяч человек вынужденно провели ночь в аэропорту Нью-Титосэ. В Саппоро за двое суток выпало 64 см снега — такого не было с 1999 года.
Еще более серьезные последствия стихия имела в США. Зимний шторм 25−26 января унес жизни не менее 15 человек, привел к отмене свыше 10 тысяч авиарейсов и оставил без электричества более 800 тысяч домохозяйств.
Ущерб был признан настолько масштабным, что для помощи пострадавшим штатам было задействовано федеральное агентство по ЧС (FEMA).