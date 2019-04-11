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9:04

Суперкар из пробирки

C112 — готовый к выпуску Mercedes, отмененный в последний момент

В 70-е годы компания Mercedes-Benz создала линейку экспериментальных суперкаров С111, которые установили несколько мировых рекордов скорости и экономичности. Четыре основные модификации С111 оказались настолько успешными, что о них и сейчас появляются новые материалы — тем более, что некоторые прототипы поныне на ходу. А вот о герое постеров 90-х годов, Mercedes C112, все как-то успели позабыть. Печально, учитывая, что машина чуть было не пошла в серию.

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