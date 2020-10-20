Суперкары Советского Союза

Вспоминаем героев далекого прошлого — от рекордных хот-родов до отечественной Shelby Cobra

Советские граждане стойко принимали тяготы и лишения автомобильной жизни и в массе своей даже не помышляли о чем-то возвышенном и стремительном. А ведь относительно быстрая техника у нас водилась, и интерес к ней присутствовал почти всегда. Однажды мы непременно расскажем о линейных соревнованиях и зарождении «кольца», воздадим дань уважения инженерам и гонщикам, которые творили историю вопреки скудным техническим ресурсам. Сегодня же вспомним некоторые интересные и очень разноплановые проекты спортивно-гоночных машин довоенной и послевоенной эпохи.