Коробчонки на колесах, на фоне которых отечественная «Ока» покажется полноразмерной машиной

Клочок суши, затерявшийся между Великобританией и «зеленым островом», — это завораживающие пейзажи, над которыми развевается алое знамя с трискелионом или тремя «бегущими ногами», выходящими из одной точки и воплощающими собой стабильность, а также легендарная дорожная мотогонка Isle of Man Tourist Trophy с вековой историей и сотнями погибших. Куда менее известная страница об острове Мэн связана с автомобильным производителем Peel Engineering Company, выпускавшем сверхмалые транспортные средства, которые сложно назвать машинами в привычном понимании этого слова. Самым известным творением Peel стал причудливый P50 с тремя микросокпическими колесами. Он вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый маленький серийный автомобиль в мире и это достижение абсолютно справедливое и заслуженное.