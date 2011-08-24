Главный архитектор Формулы-1 рассказал о себе и о своих трассах

В 1985 году Герман Тильке спроектировал для Нюрбургринга несколько подъездных дорожек, и получил за свою работу 600 дойчмарок. Четверть века спустя в календаре Формулы-1 осталась всего половина трасс, к созданию или модернизации которых бы не приложил руку немецкий архитектор. Мы встретились с Тильке на Гран-при Венгрии и расспросили его о том, как создавалась его компания, когда он познакомился с Берни Экклстоуном и сколько гонок он выиграл на собственных автодромах.

Моторхоум McLaren – пожалуй, идеальное место для интервью. Это только снаружи трехэтажный Brand Centre выглядит неприступным. Как только попадаешь внутрь – ощущения меняются кардинально. Из огромных окон открывается великолепный вид на паддок, но по ту сторону стекла люди видят лишь свое отражение.

\«Когда меня спрашивают, какая из трасс для меня любимая, я отвечаю — «Нюрбургринг». Я провел на ней очень много гонок».

Можно устроиться за столиком прямо у окна, но мы проходим вглубь, к дальнему от входа углу. Здесь не так светло, с кухни доносятся звуки готовящегося ужина, но Герман Тильке, желанный гость в моторхоуме любой команды, четко знает, почему интервью должно состояться именно здесь: "Мне надо видеть экран". На плазменной панели напротив, на одной из пятидесяти, которыми напичкан Brand Centre, начинается трансляция серии GP2. Для человека, который следит даже за Суперкубком Porsche, пропустить ее немыслимо.

Герман Тильке — гонщик. Пусть и бывший, но все-таки гонщик. Немец закончил карьеру около двух лет назад. Не сказать, чтобы она была выдающейся, но уж точно — очень длинной. Большую ее часть Тильке-гонщик провел на старом Нюрбургринге, легендарной Северной петле, выходя на старты различных туринговых соревнований, а в последние годы он выступал на этапах гонок на выносливость VLN, где одержал пять побед в абсолютном зачете. По этому показателю Герман, например, превосходит победителя «24 часов Ле-Мана» 2010 года Ромена Дюма.

«Естественно, когда меня спрашивают, какая из трасс для меня самая любимая, то я отвечаю «Нюрбургринг», — говорит немец — Я провел на ней очень много гонок. С тех пор, когда мне было 18, и до конца 2009 года. Когда ты выигрываешь там — это совершенно особенное чувство».

Гонки как страсть

Тильке-архитектора мир, возможно, и не узнал бы, не будь у выпускника Университета прикладных наук Аахена, такой страсти к гонкам. Именно она вынудила Германа основать известную ныне на весь мир Tilke Engineering GmbH. Причем, "вынудила" в буквальном смысле этого слова.