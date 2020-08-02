Короткая и яркая эпоха турбомотоциклов началась в Японии в конце семидесятых

Мотоциклы научились быть невероятно быстрыми безо всяких турбонагнетателей и центробежных компрессоров, но магия наддува не давал покоя производителям прежде и не отпускает некоторых из них по сей день. Так, например, Suzuki и Yamaha готовят байки с рядными двухцилиндровыми турбомоторами, которые обещают ровную и мощную тягу. Но то сейчаc… Сорок лет назад «улитку» использовали на мототехнике не для эластичности, а ради рок-н-ролла.

Родоначальником сравнительно небольшой, но яркой когорты был Kawasaki Z1-R TC, что символично. Компания Kawasaki прославилась совершенно безумными мотоциклами — некоторые ее проекты типа дикого «бомбардировщика» Ninja ZX-12R и 310-сильного чудища Ninja H2R с механическим нагнетателем и внешностью пришельца-захватчика определенно рождались после длительного возлияния сакэ и возгласов: «А давайте мы сейчас ка-а-а-к...». Тем удивительнее обстоятельство, что Z1-R TC не был заводской моделью, хотя и продавался через официальных дилеров марки.