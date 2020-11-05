Оказывается, 8-цилиндровый мотор в культовом вездеходе Land Rover — не только абсурдно, но и... популярно

Модификации старины «Дефа» в абсолютном большинстве случаев нацелены на повышение его внедорожного потенциала. Доработка без фанатизма включает в себя установку шноркеля, лебедки и колес увеличенной размерности. Адаптация для тотального бездорожья подразумевает лифт (увеличение дорожного просвета) вкупе с другими мерами, включая замену штатных мостов на портальные. Частенько встречаются экспедиционные красавцы с багажником на крыше и силовым обвесом, который, к слову, добавляет лишний вес и потому иной раз может сослужить плохую службу на пересеченной местности.
ECD Automotive Design
В палитре серийного Land Rover были достаточно редкие восьмицилиндровые версии, включая исполнение Works V8 с 5,0-литровым двигателем (405 л.с. и 515 Нм), приуроченное к 70-летию марки и выпущенное в количестве 150 экземпляров, но львиная доля сошедших с конвейера машин оснащена агрегатами на «тяжелом топливе».
Land Rover
По нашим наблюдениям, типичные владельцы Defender философски относятся к стандартной отдаче и редко озадачиваются форсировкой или установкой более мощного агрегата. Ездят на своих неторопливых дизельных любимчиках и в ус не дуют, в то время как уникумы из тюнинг-ателье с индивидуальным видением того, каким должен быть «Деф» недоумевают — как можно мириться с откровенно флегматичным характером турбодизеля?
Land Rover
Проблему нехватки мощности они решают радикально — стандартный двигатель покидает подкапотное пространство, и его место занимает сравнительно компактная и надежная V-образная «восьмерка» General Motors. Обычно это агрегат серии LS, который любители свапа ставят куда только можно. Зачем такой двигатель британскому королю бездорожья? Вопрос хороший... С большим бензиновым атмосферником-обжорой внедорожник превращается в некое подобие летающего кирпича. Его экспедиционная ценность стремится к нулю, а фан-фактор мгновенно взмывает в космические просторы. Вездеход с крайне посредственной аэродинамикой, прошибающий воздушную стену под яростный рев крупнообъемного мотора, — разве это не весело?
Chelsea Truck Company
В 2010 году британский дизайнер и основатель известного тюнинг-ателье Project Kahn Афзал Кан задумал внедорожное подразделение Chelsea Truck Company, отрядив ему роль гуру доработок таких легендарных, находящихся вне времени оффроудеров, как Land Rover Defender и Jeep Wrangler. Сравнительно молодая фирма вспоминается одной из первых, когда речь заходит о необычных конверсиях «Дефа» и это не случайно.
Chelsea Truck Company
Ее продукция очень эпатажна и ориентирована на экстравагантных сэров, готовых выложить за автомобиль не от мира сего пару-тройку сотен тысяч хрустящих фунтов. Особенно «поварам» удаются экстремальные модификации, а вершиной их деятельности является трехосный Defender по имени Flying Huntsman 6x6. Грандиозность «летающего охотника» прежде всего проявляется в размерах. С шасси, растянутым на 400 мм, третьим мостом, расширителями колесных арок и нестандартными крыльями суперпикап первосходит исходный внедорожник по длине на целых 880 мм, а также на 150 мм по ширине.
Фото: Chelsea Truck Company
Очевидно, что у столь масштабного проекта, красующегося перешитым салоном со спортивными передними креслами, не может быть заводского двигателя — вместо него установлена алюминиевая, вопящая словно тысяча демонов, «восьмерка» LS3 объемом 6,2 л. Видеть на Defender 436-сильный агрегат, которым серийно оснащали «янки» Chevy Corvette и Camaro, а также экзотических «австралийцев» Holden и HSV, немного странно. С другой стороны, свап — явление непредсказуемое. Кто бы мог подумать, что, например, легендарный тойотовский мотор V8 3UZ-FE объемом 4,3 литра будут ставить даже на коммерческую технику?
Другое нетривиальное, заслуживающее упоминания творение Chelsea Truck Company на базе «коротыша» Defender с индексом 90 зовется Flying Huntsman 105 Long Nose — и у него действительно непропорционально длинный «нос», не идущий на пользу геометрической проходимости: прибавка длины на 400 мм пришлась на участок колесной базы от лобового стекла до начала передней арки.
Фото: Chelsea Truck Company
Автомобиль бескомпромиссно заряжен «восьмеркой» LS3 в сочетании с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и имеет интересные особенности, среди которых модифицированная подвеска, более мощные тормозные механизмы и блокировки дифференциалов. Салон может быть облагорожен в довольно интересной манере — со спортивными креслами и обивкой кожей и клетчатой тканью.
Himalaya
Кастомные вездеходы британской компании Himalaya не меряются длиной с другими автомобилями, при этом некоторые из них не шибко дешевле конкурентов от Chelsea Truck Company и способны взволновать владельцев спорткаров своей неординарной технической частью. Именно таков проект Summit Series во всем своем безумии и великолепии. «Парнишка» залихватского вида — экстремальный рестомод, вооруженный джиэмовским 6,2-литровым V8, причем не «каким-то» атмосферным LS3, а чудовищным LT4 с механическим нагнетателем! Мотор-монстр от Corvette C7 Z06 и Camaro ZL1 мощностью 659 л.с., имплантированный в олдскульный рамный вездеход с балками мостов? Попахивает форменным сумасшествием! Главное не занудствовать и не задавать вопрос: «Зачем все это?». Подозреваем, обоснованный ответ вы не услышите даже от создателей машины, которые построили франкенштейна, поскольку могли и хотели, да и спрос на подобные чудеса имеется.
Фото: Himalaya
Бескомпромиссный Summit Series имеет в своем арсенале восьмиступенчатый автомат, усиленную раздаточную коробку, доработанную подвеску со спортивными амортизаторами и интегрированный каркас безопасности. Ожидания встретить в салоне нечто экстравагантное разбиваются о строгий стиль — гармонию кожаной обивки, элегантного оформления центральной консоли с мультимедийной системой, нового приборного щитка и спортивных кресел с развитой боковой поддержкой.
East Coast Defender
Компания из американского штата Флорида основана перебравшимися в Новый Свет англичанами, которые пронесли в своих сердцах любовь к национальной автомобильной промышленности через многие мили. Деятельность ECD не ограничивается работой с фигурирующим в ее названии Defender — она с удовольствием приложит руки к классическому Land Rover Series II и по желанию клиента превратит классический Range Rover первого поколения в нечто особенное.
Разнообразие вариантов исполнений велико, достаточно взглянуть на трансформацию трехдверного Defender 90. Базовый внедорожник Retro стоимостью от 169 995 долларов предусматривает «всего лишь» мотор General Motors V8 Vortec LC9 объемом 5,3 литра (324 л.с.), известный по таким полноразмерным моделям американского автогиганта, как Chevy Tahoe, или 2,8-литровый турбодизель Cummins, который видится для «Дефа» более разумной альтернативой.
East Coast Defender
Идущая следом версия Custom минимум за 194 995 долларов готова похвастаться силовым агрегатом от Chevy Corvette C7 — тандемом мотора LT1 объемом 6,2 л (461 л.с.) и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, позволяющим разгоняться до 97 км/ч (60 миль/ч) примерно за 6 секунд. Слишком быстро и слегка нелепо? Тогда ваш выбор — мотор на тяжелом топливе, который никто не отменял.
East Coast Defender
Вершиной эволюции по ECD является модификация Signature с 659-сильным компрессорным V8 LT4 объемом 6,2 литра. Такой внедорожник стоит от 239 995 долларов, выстреливает до 97 км/ч за расчетные 5 секунд и… ваш вопрос «зачем?», заданный в сотый раз, вновь вполне уместен. Топовая версия имеет пневматическую подвеску, панорамную крышу, а также другие многочисленные апгрейды и опции комфорта.
East Coast Defender
Кроме того, East Coast Defender строит проекты по индивидуальным заказам и уже имеет впечатляющее портфолио готовых машин. Как вам, например, достаточно строгий Project Galena с 409-сильным двигателем Vortec L92 от Cadillac Escalade, шестиступенчатой автоматической коробкой передач, пневматической подвеской и достаточно строгим салоном?
Фото: East Coast Defender
А этот красавец с яростным мотором LS3 мощностью 573 л.с. называется Project Phantom. Судя по яркому кичливому оформлению салона с оранжевой обивкой, сабвуферу между передними спортивными креслами и даже потолку с эффектом звездного неба а-ля Rolls-Royce, автомобиль строился не для внедорожной эксплуатации.
Фото: East Coast Defender
Посмотришь на ценник красавцев от East Coast Defender, и мысли о тяжелом бездорожье, где можно испачкать и повредить астрономически дорогую красоту, отступают сами собой. А ведь компания Defender строит определенно боеспособных «проходимцев», к которым относится грозный пикап Project Viper.
Фото: East Coast Defender
Этот змей-искуситель вооружен атмосферным двигателем V8 LS3 в паре с шестиступенчатым «автоматом», отличается модифицированной подвеской и тормозной системой Wilwood с шестипоршневыми суппортами спереди и четырехпоршневыми сзади. Снаружи — силовые бамперы, дополнительная оптика и лебедка, в салоне — кожаная отделка, современная акустическая система и мультимедийный комплекс, транслирующий изображение с камеры заднего вида.
Osprey Custom Cars
После вышеперечисленного безумия рестомод американской компании Osprey Custom Cars, устанавливающей моторы LS3 на «Дефы» с 2013 года, подобен глотку чистого горного воздуха. Он не пытается пустить пыль в глаза, но пусть вас не вводит в заблуждение стандартный экстерьер и слегка улучшенный салон — технических переделок здесь хватает! В подвеске установлены амортизаторы Terra Firma, трансмиссия обрела усиленные компоненты, а заводской силовой агрегат заменен на комбинацию 441-сильного двигателя LS3 с равнодлинными выпускными коллекторами и шестиступенчатого «автомата».
Фото: Osprey Custom Cars
Проект отличает сдержанность и здоровый минимализм, но ничто человеческое специалистам Osprey Custom Cars не чуждо. Грозный черный грозный пикап на базе Defender 130 1992 года выпуска — тоже их рук дело. Зарядив этого красавца мотором LS3 в 487-сильной версии и автоматической коробкой передач с шестью ступенями, мастера не забыли усовершенствовать его анатомию усиленными мостами, более прочным карданным валом и иной раздаткой.
Фото: Osprey Custom Cars
Кроме того, они установили рулевой демпфер, более мощные стабилизаторы поперечной устойчивости, тюнинговые пружины и амортизаторы. Пикап украшают 20-дюймовые колесные диски с шинами Cooper Discoverer STT Pro и внешний силовой каркас, необходимость которого — вопрос дискуссионный.
Overfinch
Один из старейших британских специалистов по апгрейдам Land Rover начал свою деятельность в 1975 году и знает глубинный смысл слова «свап» лучше, чем кто бы то ни было. В 1988-м Overfinch дерзнула установить в Defender 110 джиэмовский двигатель V8 объемом 5,7 литра в паре с «автоматом» и явно насладилась результатом.
Фото: Overfinch
Сейчас компания готова предложить программу тюнинга буквально для каждой современной модели из Солихолла и не вычеркивает из сферы интересов снятый с производства классический «Деф». В вопросах выбора двигателя тюнеры не проявляют оригинальность и идут многократно проторенной дорожкой — устанавливают на внедорожник 6,2-литровый агрегат GM. Впрочем, окончательный результат безусловно отличается от машин других тюнеров уникальными дизайнерскими штрихами и деталировкой. Сами видите, спутать пижонского «коротыша» с зелено-коричневым салоном и деревянным покрытием вместо задних лавок, в котором прорублена ниша для запасного колеса попросту невозможно. Цена внедорожника под стать масштабу модификаций — 239 990 фунтов.
Legacy Overland
В американском штате Коннектикут тоже знают толк в рестомодах на базе Defender. По нашему скромному мнению, автомобиль на основе короткобазной версии 90 отличается от некоторых представленных выше машин в лучшую сторону, поскольку не отягощен лишним «железом» снаружи и достаточно лаконичен, а новые штрихи, среди которых светодиодная оптика, колесные диски диаметром 16 дюймов с покрышками BFGoodrich All-Terrain 285/75 R 16 и стеклопластиковый капот смотрятся вполне гармонично. Впрочем, с технической начинкой мастера Legacy Overland позабавились на славу.
Фото: Legacy Overland
В просвещенной Новой Англии тоже склоняются к мотору LS3, но сочетают его с пятиступенчатой «механикой». Не забыты усиленные полуоси, задний самоблокирующийся дифференциал и тормоза Wilwood с передними шестипоршневыми и задними четырехпоршневыми суппортами. Салон сохранил первоначальную эстетику и производит впечатление аскетичного, хотя заполучил акустическую систему с шестью динамиками и возможностью трансляции изображения с камеры заднего вида на монитор головного устройства, деревянный руль Momo и кресла от Porsche 911 Carrera восьмидесятых годов с обогревом. Заменить бы еще красную подложку приборов на более нейтральный фон...
Twisted Automotive
Английская компания, посвятившая себя усовершенствованиям бессмертной лендроверовской классики, предлагает комплексные апгрейды. Особняком стоит программа модификаций Defender 90, 110 и 130 под названием Twisted NA-V8 от техасского подразделения. Вездеход выглядит заправским экспедиционником, но применение его в дальних марш-бросках под вопросом. Twisted Automotive предлагает на выбор «скромный» 6,2-литровый мотор LT1 или сумасшедший компрессорный агрегат LT4, причем ее специалисты готовы увеличить отдачу со стандартных 455 л.с. и 650 л.с., если вдруг заказчику этого окажется недостаточно.
Фото: Twisted Automotive
Мощность для шасси «Дефендера» явно избыточная, а потому амортизаторы, улучшающие управляемость, а также поведение вне дорог и снижающие недостаточную поворачиваемость, являются практически обязательной доработкой. Более чем уместны усиленные элементы трансмиссии и тормозная система с передними шестипоршневыми и задними четырехпоршневыми суппортами.
Twisted Automotive
Конечно, цена в 250 000 «баксов» складывается не только из модификаций технической части, но и многочисленных опций комфорта. Автомобиль получил круиз-контроль, систему мониторинга слепых зон, парктроники спереди и сзади, сиденья Recaro с обогревом и вентиляцией, улучшенную шумоизоляцию и продвинутую акустическую систему. Североамериканское крыло Twisted Automotive построит лишь 200 экземпляров для рынка Нового Света.