Оказывается, 8-цилиндровый мотор в культовом вездеходе Land Rover — не только абсурдно, но и... популярно

Проблему нехватки мощности они решают радикально — стандартный двигатель покидает подкапотное пространство, и его место занимает сравнительно компактная и надежная V-образная «восьмерка» General Motors. Обычно это агрегат серии LS, который любители свапа ставят куда только можно. Зачем такой двигатель британскому королю бездорожья? Вопрос хороший... С большим бензиновым атмосферником-обжорой внедорожник превращается в некое подобие летающего кирпича. Его экспедиционная ценность стремится к нулю, а фан-фактор мгновенно взмывает в космические просторы. Вездеход с крайне посредственной аэродинамикой, прошибающий воздушную стену под яростный рев крупнообъемного мотора, — разве это не весело?

Chelsea Truck Company

В 2010 году британский дизайнер и основатель известного тюнинг-ателье Project Kahn Афзал Кан задумал внедорожное подразделение Chelsea Truck Company, отрядив ему роль гуру доработок таких легендарных, находящихся вне времени оффроудеров, как Land Rover Defender и Jeep Wrangler. Сравнительно молодая фирма вспоминается одной из первых, когда речь заходит о необычных конверсиях «Дефа» и это не случайно.