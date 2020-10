Что творится в головах у мотоциклистов, бросающих вызов дорожной трассе Mountain Course, и зачем они ставят на кон свои жизни?

«Это не сравнимо ни с чем. Это самое потрясающее место на земле. Это как умение летать, словно выросли крылья. Если это у тебя в крови, то тебе не уйти. Ты просто хочешь еще. Вставляешь беруши, надеваешь шлем и мир погружается в тишину. Ты знаешь, что ждет впереди и забываешь обо всем — пришло время действовать. Твой разум кристально чист, и он погружается в безумие...». С этих многое объясняющих слов начинается потрясающий документальный фильм TT3D: Closer to the Edge о гонке Isle of Man Tourist Trophy — празднику со слезами на глазах, который проходит на перекрытых дорогах общего пользования. Для несведущего это просто красивый маршрут протяженностью около 60 км. Для неравнодушного к мотоциклам — путь жизни, смерти и триумфа.