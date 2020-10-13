Что творится в головах у мотоциклистов, бросающих вызов дорожной трассе Mountain Course, и зачем они ставят на кон свои жизни?

Isle of Man TT — это соревнование, где все внимание сфокусировано на людях. Ни один мотоцикл не позволит показать поразительный результат, если у спортсмена нет несгибаемого внутреннего стержня, феноменальной силы воли, мужества и мастерства пилотирования. Здесь есть свои герои, легенды и яркие личности, на долю которых выпало немало испытаний. Один из них — харизматичнейший Гай Мартин. Скорость, с которой иногда говорит этот тип с пронзительным взглядом и бакенбардами Александра Сергеевича Пушкина, не уступает темпу прохождения трассы.

Уроженец Линкольншира — душа Isle of Man TT и настоящий воин, побывавший в суровых передрягах. Он поднимался на «тумбочку» 17 раз, но пока еще не побеждал, хотя не раз был очень близок к триумфу. В 2010 году он угодил в страшную аварию на скорости предположительно около 250 км/ч. Мотоцикл сгорел, а Гай получил травмы и чудом остался жив. В 2017 году c пилотом произошел неприятный инцидент — осаживая перед поворотом свой новый Honda CBR1000RR Fireblade и понижая ступени в коробке передач, он не нашел ничего кроме бесконечных «нейтралей». После падения Мартин был совершенно обескуражен и зол. Аналогичные чувства, полагаем, испытывал не он один – накануне на North West 200 из-за технической неисправности упал многоопытный Джон МакГиннесс, занимающий второе место в списке самых титулованных пилотов TT.