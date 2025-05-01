Читальный зал
Опубликовано 01 мая 2025, 07:00

Они сражались за марку: великие гоночные «Форды»

Замечательно результативные спорткары Ford: от Lotus Cortina до современного GT
Ford — это не только массовые легковушки, кроссоверы, суперпопулярные в Америке пикапы F-Series и культовый Mustang, но еще и армия гоночная техника. В прошлый раз мы рассказали про омологационные машины с шильдиком RS, а сейчас вспомним про специализированные снаряды. Они зажигали в разных дисциплинах по всему миру, на асфальте, грунте и снегу. Принесли компании славу и популярность, но не всегда были творениями самого «Форда».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Ford Lotus Cortina

В начале шестидесятых Уолтер Хейс, бывший журналист и главный пиарщик Ford обратился к боссу Lotus Колину Чэпмену с просьбой подготовить двухдверку Cortina по требованиям Group 2. Выглядит как-то скромно? Но отличий от обычной «Кортины» великое множество! Например, коробка-«механика» от спорткара Lotus Elan, модифицированная подвеска (в особенности задняя — с пружинами вместо рессор) и часть кузовных элементов из алюминия. Главное — 1,6-литровый двухвальный 8-клапанник Twin Cam (106 л.с.) на базе фордовской «четверки».

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