Они сражались за марку: великие гоночные «Форды»

Замечательно результативные спорткары Ford: от Lotus Cortina до современного GT

Ford — это не только массовые легковушки, кроссоверы, суперпопулярные в Америке пикапы F-Series и культовый Mustang, но еще и армия гоночная техника. В прошлый раз мы рассказали про омологационные машины с шильдиком RS, а сейчас вспомним про специализированные снаряды. Они зажигали в разных дисциплинах по всему миру, на асфальте, грунте и снегу. Принесли компании славу и популярность, но не всегда были творениями самого «Форда».