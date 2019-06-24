История Volkswagen Scirocco

Проработанность немецких машин частенько дарит ощущение, что у компаний вроде BMW и Mercedes-Benz планы собственного развития расписаны на десятилетия, причем в мельчайших деталях — с учетом всевозможных кризисов и судебных разбирательств. Однако так было не всегда. И речь в данном случае идет не о фольксвагеновском дизельгейте.

Начало 1970-х годов стало для компании из Вольфсбурга «холодным душем»: продажи нетленного «Жука» стали стремительно падать. Помимо прочего, классик лишился имиджевой поддержки автоспорта — гонщики всё реже приобретали заднеприводную заднемоторную машинку для своих целей. Мир изменился: те спортсмены, которые хотели заднемоторник, выстроились в очереди за Porsche 911, а остальные стали пересаживаться на более простые в управлении и куда более конкурентоспособные машины, в том числе переднеприводные Mini.

Другой пробоиной в судне продаж был выпускавшийся с 50-х годов спорткар Karmann Ghia, который требовал срочной замены. Поскольку какими-то колоссальными финансами в Volkswagen тогда не располагали, компания пошла по пути унификации компонентов моделей и удешевления производства — для этих целей была создана переднеприводная переднемоторная платформа А1, на которой были построены Golf, Jetta и Scirocco первого поколения. Создавать новую «тележку» инженерам Volkswagen помогали специалисты Audi, которые тогда, вместе с самой компанией, переехали под крыло VW.