История Volkswagen Scirocco

Проработанность немецких машин частенько дарит ощущение, что у компаний вроде BMW и Mercedes-Benz планы собственного развития расписаны на десятилетия, причем в мельчайших деталях — с учетом всевозможных кризисов и судебных разбирательств. Однако так было не всегда. И речь в данном случае идет не о фольксвагеновском дизельгейте.
Начало 1970-х годов стало для компании из Вольфсбурга «холодным душем»: продажи нетленного «Жука» стали стремительно падать. Помимо прочего, классик лишился имиджевой поддержки автоспорта — гонщики всё реже приобретали заднеприводную заднемоторную машинку для своих целей. Мир изменился: те спортсмены, которые хотели заднемоторник, выстроились в очереди за Porsche 911, а остальные стали пересаживаться на более простые в управлении и куда более конкурентоспособные машины, в том числе переднеприводные Mini.
Другой пробоиной в судне продаж был выпускавшийся с 50-х годов спорткар Karmann Ghia, который требовал срочной замены. Поскольку какими-то колоссальными финансами в Volkswagen тогда не располагали, компания пошла по пути унификации компонентов моделей и удешевления производства — для этих целей была создана переднеприводная переднемоторная платформа А1, на которой были построены Golf, Jetta и Scirocco первого поколения. Создавать новую «тележку» инженерам Volkswagen помогали специалисты Audi, которые тогда, вместе с самой компанией, переехали под крыло VW.
Первенцем платформы А1 стал именно Scirocco.
Идея создания хэтчбека со стремительным силуэтом принадлежала Джорджетто Джуджаро, который в 1968 году основал свою студию Italdesign и начал рисовать автомобили со строгими, клиновидными очертаниями. В то время он уже работал над внешностью первого «Гольфа», который должны были назвать… Scirocco. И хотя руководству Volkswagen идея недорогой спортивной машины понравилась, на пути ее воплощения была проблема — отсутствие бюджета. Тут в игру вступило ателье Karmann: осознавая, что после прекращения производства Karmann Ghia сборочные линии будут простаивать, глава Karmann предложил руководству Volkswagen взять на себя все финансовые расходы по проекту. Так модели Typ 53 (именно такое внутризаводское имя получил Scirocco) был дан зеленый свет. Предполагалось, что серийный автомобиль получит имя Scirocco Coupe.
Первоначальный вариант машины, которая впоследствии стала Scirocco, был готов в конце 1973 года, однако после испытаний в аэродинамической трубе Volkswagen обнаружилось, что оформление кормы генерирует слишком много подъемной силы. Поэтому к моменту дебюта серийной версии на Женевском автосалоне 1974 года машину незначительно видоизменили в области задних стоек. Еще и имя было сокращено до просто «Scirocco», без «Coupe». А более «народному» хэтчбеку, родившемуся позднее, дали короткое и емкое имя Golf — по слухам, в честь течения Гольфстрим. «Сирокко» тоже был назван в честь теплого ветра.
Golf первого поколения был представлен спустя пару месяцев после премьеры Scirocco, а его продажи начались на полгода позже, чем сбыт Scirocco. Такая очередность не была случайной: Scirocco стал жертвенным ягненком — он должен был выявить недочеты и детские болезни платформы А1 и ее комплектующих в реальных условиях, чтобы народный «Гольф» получился практически идеальным. И с этой миссией «Сырок», как частенько называют его на постсоветском пространстве, справился на ура — тем более, что у Scirocco изначально серьезных огрехов в конструкции не было.
Единственным недостатком «Сирокко» был двигатель — на первых порах автомобиль с откровенно спортивным шасси оснащали флегматичным мотором объемом 1,1 литра, мощность которого составляла лишь 50 лошадиных сил. Но под натиском конкурентов в лице Opel Manta и Ford Capri машина быстро обзавелась более «объемными» двигателями, чей рабочий объем доходил до 1,6 литра. Уже в январе 1975 года появилась опция в виде автоматической коробки передач (именно такая версия попала на наши фото), но кроме Штатов ее мало где жаловали.
А продавался Scirocco практически везде, даже в Японии. И, в соответствии с отзывами покупателей, регулярно обновлялся. Хотя некоторые обновления были странными — например после августа 1975 года Scirocco сменил два стеклоочистителя ветрового стекла на один большой. Возможно, это была дань моде. Возможно, шаг для удобства ремонта в боевых условиях: оригинальный Scirocco участвовал в европейской Группе 2, в том числе в марафонах на Нюрбургринге.
В 1976 году появилась модификация GTI со 110-сильным четырехцилиндровым двигателем и инжектором Bosch K-Jetronic. С ним легкий хэтчбек (а весил Scirocco максимум 855 килограммов) начал разгоняться до 100 километров в час за 10 секунд — очень достойный показатель по меркам того времени. Для сравнения — первоначальный вариант с 50 силами набирал «сотню» мучительно долгие 18 секунд.
Вслед за версией GTI последовал символический рестайлинг — изменились бамперы, на которых появилось больше пластика, и передние указатели поворотов, которые стали заходить на крыло. Однако серьезных технических изменений автомобиль не претерпел за все свои годы производства — он оказался удивительно удачным технически, надежным, стильным. А потому — популярным у молодежи. Хоть и стоил несколько дороже конкурентов на всех рынках, а особенно в Великобритании.
В марте 1981 года со стапелей завода Karmann сошел последний оригинальный Scirocco. Всего же с февраля 1974 года в Оснабрюке построили 504 153 подобные машины. Едва ли есть смысл вспоминать спецверсии этой машины — так много их было и так мало они привносили нового. Но стоит заметить, что в Volkswagen думали работали над Scirocco с турбонаддувом, однако такая машина получилась бы слишком дорогой.
Хотя хэтчбек производства Karmann был незапланированным ребенком, его продажи оказались значительно больше прогнозируемых. Кто знает, как бы сложилась его судьба, если бы он изначально был частью долгосрочной стратегии Volkswagen — возможно, судьба суперпопулярного «Гольфа» сложилась бы иначе.
Наследники
Scirocco II (1981–1992)
Учитывая успех первого Scirocco, второе поколение было лишь вопросом времени. Новая машина базировалась на той же платформе, что и оригинал, но получила более современный дизайн пера Герберта Шефера с меньшим коэффициентом лобового сопротивления кузова. Несмотря на более мощные двигатели продажи второго поколения оказались существенно хуже — покупатели жаловались, что машина из относительно доступного спорткара превратилась в стильную, дорогую игрушку. Зато второе поколение пользовалось гораздо большей популярностью у женщин. Общий тираж Scirocco II составил 291 497 экземпляров.
Corrado (1988–1995)
Осознав, что Scirocco второго поколения получился отнюдь не таким, каким его хотели видеть, Volkswagen и Karmann создают Corrado — автомобиль более спортивный, но и более дорогой. Новая платформа А2, новые двигатели и даже новые технологии (Corrado стал первым Volkswagen с активной аэродинамикой — у него был выдвигающийся задний спойлер) сделали новинку по-настоящему драйверским автомобилем. Проблема была лишь в одном — никто не хотел платить за Volkswagen 40 тысяч долларов. Культовым статусом в наши дни обладает модель Corrado VR6 с необычным «рядно-смещенным» двигателем мощностью 190 лошадиных сил. За 7 лет на заводе Karmann построили 97 521 машину.
Scirocco III (2008–2017)
Намеком на возвращение имени Scirocco стал концепт-кар scIROCco, показанный на Парижском автосалоне в 2006 году. И уже через два года «Сирокко» третьего поколения встал на конвейер. Технически автомобиль был почти идентичен «Гольфу» пятого поколения, но яркая внешность помогла ему продержаться на конвейере аж до 2017 года. Как и его предки, автомобиль принимал участие в гонках (в том же суточном марафоне на Нюрбургринге), а в самой мощной модификации R располагал 280-сильным турбомотором. Производили третий Scirocco в Португалии.