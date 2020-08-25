Экстремальный австрийский вездеход с грозной угловатой внешностью и гениальной конструкцией.

На вязких грунтах и в грязевых ваннах Pinzgauer бесподобен, будь то вариант 4x4 или еще более ультимативный вездеход с колесной формулой 6x6. Интересно, что откровенно слабого мотора хватает для преодоления разных препятствий, но там, где нужна не езда внатяг, а прыжок вперед, могут возникнуть некоторые проблемы. Стандартный агрегат иногда меняют на более атлетичный, дабы увереннее штурмовать бездорожье и поддерживать несколько более высокий темп на трассе, хотя вам вряд ли захочется ехать 120 км/ч на автомобиле с аэродинамикой нью-йоркского небоскреба и вертикально установленным лобовым стеклом.

Конечно, комфорт — это не про «Пинца». На ходу он может показаться откровенно жестким, но при этом его управляемость все-таки лучше, чем ожидаешь от подобного «бронетранспортера». Обратная сторона медали — сравнительно небольшие ходы подвесок, что в свою очередь грозит вывешиванием колес на сложном рельефе. Впрочем, с межколесными блокировками это не является проблемой. Одним из многочисленных подтверждениий недюжинного потенциала «австрийца» служит короткое, но невероятно зрелищное видео. Pinzgauer уперся лобастым-глазастым передком в каменистую стенку — неужели задумал штурм?! Спустя считанные мгновения коробчонка с колесами уже находится на ее вершине, взобравшись туда с легкостью и прытью горной козы.