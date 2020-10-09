Забытые спортивные седаны

Четырехдверные «пушки», память о которых покрылась пылью времен

Мы решили вспомнить о некоторых не слишком известных, забытых или нераспространенных моделях из разных эпох. Объединяет их одно — претензия на статус «перформанс-каров». Иначе говоря, полноправное членство в клубе спортседанов. Кстати, попросите собеседника назвать первые ассоциации со словом «спортседан». Почти со стопроцентной вероятностью услышите дифирамбы BMW M5 или «эмке-трешке». Или, может быть, 8-цилиндровым моделям Mercedes-AMG. Олдфаги (извините за лексикон) наверняка упомянут легендарный «волчок» 500 E W124 или культовую баварскую E34. Спору нет, это великолепные автомобили, но ведь вселенная спортседанов гораздо шире. И мы решили прогуляться по её лабиринтам и закоулкам.