Многоборец Tank 400

Перед нами увеличенный Tank 300 или Tank 500 для приключений? Верно и то, и другое!

«Ну как, ну как он?» — вопросы сыпались от друзей и подписчиков по всем каналам, не успел я прибыть на байкальский тест-драйв Tank 400. За последнее время сразу несколько человек в окружении купили себе трёхсотки и ещё несколько раздумывают. Да и сам я проникся Tank 300 — это первый автомобиль из Китая, который действительно захотелось иметь в гараже. Позже появились концептуально похожие BAIC BJ40 и Jetour T2, а теперь есть и внутренняя альтернатива — для тех, кто не стеснён в средствах, но стеснён в салоне трёхсотого. Ценой и размерами Tank 400 стремится к старшей модели 500, а духом равняется на младшую 300. Поэтому от последней и будем отталкиваться.