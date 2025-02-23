Great Wall начал продажи дизельных внедорожников Tank

Модификация на «тяжёлом» топливе впервые появилась у премиум-бренда

Great Wall начал продажи дизельных внедорожников Tank. Китайские дилеры стали выдавать «безрозеточные» версии Tank 400: на выбор есть бензиновый умеренный гибрид и негибридный дизель. Сам «четырёхсотый» дебютировал ещё в 2023 году, но до недавнего времени в Поднебесной предлагали только заряжаемый гибрид Hi4-T. Теперь Tank доступен с дизельным 2,4-литровым двигателем: агрегат знаком россиянам по актуальному внедорожнику Haval H9.