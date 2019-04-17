All Wheel Control? Super!

Если бы не неожиданно морозный вечер, я бы так и считал Eclipse Cross молодым повесой, наживающимся на добром имени предков. И купе из него не чета настоящему «Затмению», и система полного привода S-AWC не имеет ничего общего с продвинутыми дифференециальными трансмиссиями Lancer Evolution с легендарным «аяком» — активным дифференциалом Super-AYC в задней оси. Никогда не забуду, как впервые скользил на Evolution X: чуть обозначил маневр рулем, встал на газ, вернул руль в ноль, едешь боком на прямых колесах, смотришь в боковое окно, да периодически корректируешь угол. Газом. Таких сейчас не делают! А ведь «десятый» Evolution многими считается ненастоящим — лишний вес, отсутствие ярковыраженного турбоподхвата, ленивый преселиктив…
В один из вечеров, возвращаясь из редакции я по-весеннему интенсивно затормозил перед перекрестком, а «Экли» просто проехал мимо. За бортом было около нуля, и асфальт покрылся тонким слоем черного льда. Super All Wheel Control, говорите? Ну-ну! Систему стабилизации — в off, режим работы полного привода — в Gravel, когда большая часть момента уходит назад, и уже следующий поворот я проходил боком с широченной улыбкой. Легкое контр-смещение на входе, больше газу, чтобы вариатор и инертный турбомотор даже не думали смущаться, и «затмение» все делает правильно: занос задней оси, плавно переходящий в скольжение всеми четырьмя колесами. Действительно супер!
Как долго выдерживает такие издевательства вариатор и муфта привода задних колес, я не знаю — до дома оставалось от силы шесть-семь широких поворотов, которые Mitsubishi проскользил с небывалым энтузиазмом. Ох, не зря над этой машиной работал вернувшийся в Mitsubishi легендарный создатель «аяка» Каору Савадзе. Банальная электромагнитная муфта да имитация блокировки дифференциалов с помощью тормозов, а какая эффективность! Увы, больше морозных вечеров в Москве не было, а с ними и шансов поскользить. Но и одного вечера мне хватило, чтобы начать относиться к Eclipse Cross с большей симпатией.
Второй причиной стала весьма успешная работа кроссовера в роли перевозчика шин — два комплекта 16-дюймовых колес разместились в задней части с запасом. Да, багажник возмутительно мал, зато спинка заднего дивана складывается вровень, не образуя и намека на ступеньку, а стенки багажника ровные, так что при перевозке крупногабаритного багажа Eclipse Cross не так и беспомощен.
Ну а третий повод смотреть на Mitsubishi с симпатией дало путешествие в Иваново. С одной стороны, оно еще сильнее подчеркнуло все недостатки кроссовера: излишний шум от колесных арок, раскачку при проезде поперечных неровностей и недостаточную энергоемкость подвески. С другой, продемонстрировала и ее плюсы. Простенькие передние кресла на деле отлично распределяют нагрузку — спина не устает и после четырех часов за рулем. Светодиодные фары с функцией автоматического дальнего света на лесных дорогах Владимирской и Ивановских областей позволяют не напрягаться: светло и не слепит встречный транспорт.
Наконец, немного попривыкнув, я уже не так строго сужу настройки рулевого управления — первичное нарастание усилия, конечно, могло бы быть более заметным, но в спокойных режимах, по-большому счету, претензии к Eclipse Cross предъявлять не стоит. Информативность на достаточном для абсолютного большинства уровне, ехать быстро на кроссовере все равно не хочется, а при езде в скольжении об обратной связи по рулю думаешь в последнюю очередь.
Наконец, лучший по сравнению с Outlander угол съезда не раз помогал мне штурмовать задним ходом снежные брустверы, из-за оттепелей превратившиеся местами в неприступные валы. В общем к концу тест-драйва я уже не так скептически относился к машине. Остается только удивляться, что в Mitsubishi так и не решились наладить производство Eclipse Cross на заводе в Калуге. Конечно, до объемов выпуска Outlander менее практичный Cross добрался бы вряд ли, но продать в несколько раз больше, чем те 2 463 кроссовера, что нашли своих владельцев в 2018 году, было бы вполне возможно.
Однако «Затмение» остается импортной машиной, да еще и вынуждено соперничать помимо всего прочего с более дешевым ASX. Eclipse Cross доступен в трех версиях: переднеприводной в комплектации Instyle за 1 910 000 руб. и полноприводной в исполнениях Instyle за 2 032 000 руб. и Ultimate за 2 256 000 руб. При этом даже самый дорогой ASX, 2.0-литровый мотор которого выдает те же 150 л.с., что и 1.5-литровый турбомотор Eclipse Cross, обойдется в 1 673 000 руб.
Правда, это будет машина в комплектации Istyle — топовой версии Ultimate у старичка нет. Зато есть еще более простой ASX Intense за 1 530 000 руб. А еще переднеприводный ASX с двигателем 1.6 мощностью 117 л.с. и МКП в трех комплектациях, за которые просят 1 229 000 руб., 1 279 000 руб. и 1 330 000 руб. соответственно. А еще машины 2018 модельного года, которые стоят на 40 000 руб. дешевле. Не удивительно, что ASX в два раза популярнее — в прошлом году было продано 4 400 представителей этой модели.
Впрочем, Eclipse Cross позиционируется, как боле технологичный и современный автомобиль. У него шире оснащение, он динамичнее и экономичнее: на 0,3 секунды быстрее и расходует на 0,7 литра на сотню меньше. Впрочем, в реальной жизни ничего близкого к заявленным 7,7 литра на 100 километров показать не удалось — даже с учетом поездки в Иваново и регулярных вояжей за город в конце месяца расход топлива составил 11,2 литра на сотню. Мягко говоря, конкуренты вроде Mazda CX-5 и Volkswagen Tiguan экономичнее.
А во сколько обойдется владение стильным Mitsubishi в первый год эксплуатации? Традиционно мы считаем расходы для москвича старше 22 лет, который за рулем уже больше трех лет и в среднем проезжает за год 20 тысяч километров.
|Mitsubishi Eclipse Cross
|ОСАГО:
|9 610 р.
|Каско:
|79 000 р.
|Транспортный налог:
|5 250 р.
|ТО:
|12 700 р.
|Топливо:
|94 550 р.
|Итого:
|201 110 р.
|Километр пробега (только топливо):
|4,78 р.
|Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско):
|10,05 р.
|Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско):
|6,10 р.
Гарантия на автомобиль — 3 года или 100 000 км.
На первое плановое ТО нужно отправится спустя год или 15 000 км пробега для замены масла и фильтров. Если на вашей машине не установлена металлическая зашита картера, то ТО обойтется вам на 1 200 рублей дешевле. КАСКО на Eclipse Cross стоит заметно дешевле, чем на конкурирующие модели, а сравнительно высокий реальный расход топлива компенсируется возможностью использовать 92-й бензин.
Кстати, о конкурентах. Их у «Затмения» очень много, ведь сегмент С-кроссоверов один из самых востребованных на рынке. По сути подобные автомобили есть в гамме каждого массового производителя. Поэтому остановимся только на наиболее популярных кроссоверах по итогам продаж в 2018 году.
Словом, Eclipse Cross — мягко говоря, вариант не самый выгодный. Разумнее купить или Outlander, если вы фанатеете от Mitsubishi, либо автомобиль другого бренда. И все же я призываю вас обязательно сходить в дилерский центр «трех бриллиантов», если вы ищете кроссовер сегмента С. «Затмение» не только здорово выглядит, прекрасно звучит, радует простором на втором ряду и неплохо подходит для дальних поездок, но и способно доставить массу удовольствие от вождения по скользкому покрытию. Eclipse умер. Да здравствует Eclipse! Пусть и с приставкой Cross.
Mitsubishi Eclipse Cross
Подробные технические характеристики
|Mitsubishi Eclipse Cross
|Тип двигателя
|Бензин I4
|Рабочий объем
|1499 см³
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|150/5500
|Макс. момент, Нм/об/мин
|250/2000–3500
|Тип привода
|Полный
|Трансмиссия
|Вариатор
|Передняя подвеска
|Пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|Пружинная, многорычажная
|Тормоза
|Дисковые вентилируемые спереди и сзади
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4405х1805х1685
|Колесная база, мм
|2670
|Масса, кг
|1600
|Макс. скорость, км/ч
|195
|Разгон 0–100 км/ч, с
|11,4
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|7,0
|Емкость топливного бака, л
|60
|Дорожный просвет, мм
|183
|Объем багажного отделения, л
|378–1159
|Цена, руб.
|от 1 910 000