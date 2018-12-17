Саммит большой двадцатки

Жесткость кузова выросла на четверть, при этом он стал легче на 20 кг, все точки крепления деталей подвески усилены, сами рычаги и ступичные подшипники усовершенствованы, передний подрамник стал алюминиевым. Капот и передние крылья — тоже.

Классическая низкая посадка с вытянутыми ногами сохранилась, но интерьер не узнать. Материалы стали качественнее, вокруг много приятного металлического напыления, минимум рояльного лака и новые опции. За исключением вентиляции сидений, в «трешку» добавили почти все, чего не хватало в F30.