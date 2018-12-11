Все правильно сделали

Не нравятся приборы — требуйте нового дизайна. Как знать, может он появится при обновлении «по просьбам трудящихся». А может быть их станут рисовать тюнинговые фирмы, как приложения для смартфонов.

Автомобиль больше не надо обживать — войдите под своей учетной записью и получите все настройки, медиатеку, телефонную книгу, избранное в навигации. И не важно, ваш это BMW, приятеля, или прокатный. Чтобы получить какие-то новые возможности, необязательно будет покупать новый X5 — достаточно обновить операционку.

Здесь есть два «но». Первое поймет любой, кто сегодня пытается пользоваться четвертым «айфоном»: новые программы пишутся под новое железо, увы. Второе — на обновление машины вам тоже придется закладывать время. Пока загружается ОС, «икс-пятый» никуда не поедет. Впрочем, смартфоны к таким вещам нас уже приучили.

Кстати, и ваш телефон теперь будет работать с X5 в одной упряжке более продуктивно. «Икс» — сам себе видеорегистратор. С помощью приложения и камер кругового обзора можно из любой точки посмотреть, что происходит вокруг машины. И это лишь пример нового функционала.