Х-хромосома

X3 – это первый кроссовер марки BMW, который перебрался на модульную платформу CLAR. Интересна она тем, что используется на свежей «семерке» и «пятерке», но если седаны влюбляют в себя сбалансированными настройками шасси, удивительным образом сочетающими комфорт и управляемость, то BMW X3, судя по нашим первым тестам, получился спорным даже на фоне конкурентов. А может быть, нам просто не хватило времени понять его характер за короткий презентационный тест, и ему стоит дать еще один шанс? Чтобы разобраться в этом, мы взяли новый «Икс» на целый месяц.

Столько проехал Х3 в первые две недели теста

Почему столько внимания уделяется какому-то кроссоверу? Хотя бы потому, что семейство Х3/Х4 – третье по продажам среди всех моделей BMW в России. За 12 месяцев прошлого года россияне купили около 4200 кроссоверов. Впереди только большие «иксы» BMW X5/X6 и новая «пятерка».

Во-вторых, в своем классе Х3 проигрывает только семейству Mercedes-Benz GLC (правда, весьма ощутимо – почти 30 процентов!) и совсем уж недосягаемому Lexus RX, который продается аж вдвое лучше. Ближайший преследователь среднеразмерных «иксов» – Audi Q5 – отстает в те же два раза, но расслабляться баварцам не стоит. Ведь если предыдущие Х3 под конец своего (слегка затянувшегося) жизненного цикла хорошо продавались во многом благодаря солидным скидкам, то новое поколение совсем уж дешевым не назовешь – самый доступный «икс-три» оценивается минимум в три с небольшим миллиона рублей.

Внешность нового Х3 нравится не всем, но у меня особого отторжения она не вызывает. Хотя пара острых граней этому кроссоверу бы не помешали

Если быть совсем точным, то за 3,03 миллиона вы получите полноприводный кроссовер xDrive20i с двухлитровым турбомотором мощностью 184 лошадиные силы. 249-сильная версия того же двигателя обойдется уже в 3,36 миллиона рублей, а на вершине линейки бензиновых агрегатов находится M40i с трехлитровой турбированной «шестеркой», которая выдает впечатляющие 360 лошадиных сил. Именно с ней мы познакомились на первом тесте в Португалии, и именно после нее у нас остались вопросы к настройкам шасси – потому что ехал «подогретый» Х3 на пассивной М-подвеске жестковато. Да и топовый мотор в России выбирают единицы…

Легко спутать с Х5? Сходство, конечно, есть, но перепутать все равно не получится.

Максимальный спрос приходится на базовые четырехцилиндровые версии – бензиновую xDrive20i и дизельную xDrive20d (190 сил, 400 Нм). Последнюю мы и взяли на длинный тест.

В базе BMW X3 xDrive20d стоит от 3,12 миллиона рублей, но на нашей машине установлен еще и «локальный» пакет М-спорт за 330 тысяч рублей, включающий в себя обвес кузова с особыми бамперами, 18-дюймовые колесные диски, спортивные кресла и М-отделку салона, подогреваемый М-руль и адаптивное рулевое управление, светодиодные фары и еще много всего по мелочи.

Из дополнительных опций – адаптивная подвеска (84 тысячи рублей), которую нам особенно хотелось проверить на московских дорогах, а также мультимедийка с навигационным комплексом за 170 тысяч. Но не было, например, проекционного дисплея (он стоит 84 тысячи рублей, но штука полезная), классно играющей музыки Harman/Kardon (94 тысячи), и красивой электронной приборки (была частично электронная – и она, оказывается, тоже выглядит неплохо!). Итоговая стоимость – около четырех миллионов рублей, и эта цифра оказывается в опасной близости к нижней границе цен на BMW X5, который сейчас продают с умопомрачительными скидками. А это значит…

Да ничего это не значит. Во-первых, Х5 даже со всеми спецпредложениями все равно обойдется минимум на 600-700 тысяч дороже хорошо укомплектованного X3. Во-вторых, Х5 – при всем уважении – заметно устарел. И по технике (платформа у него старая) и по электронике (несмотря на регулярные обновления). В этом году должен выйти совершенно новый «икс-пятый», который тоже переедет на платформу CLAR, но до этого события еще необходимо дожить. А свеженький Х3 – вот он! К тому же, по габаритам нынешний «икс-третий» получился даже крупнее, чем первый Х5 – и по длине, и по размерам колесной базы.

Салон – настоящий прорыв на фоне предшественника! И по дизайну, который теперь максимально унифицирован со свежими «пятерками» и «семерками», и по материалам. Никакого дубового пластика – только кожа, алюминий и… дурацкий черный глянец, от которого хочется выть. И ладно бы он просто заляпывался отпечатками пальцев – так он еще и стремительно царапается! Как такие панели будут выглядеть через несколько лет эксплуатации – представить страшно.

Мрачноватый (в нашей версии) черно-серый интерьер оживляют тканевые вставки на плотных М-креслах, голубая строчка на коже и логотипы Х3, разбросанные по всему салону. Некоторым (например, Мише Конончуку) они кажутся аляповытыми и неуместными, но меня не напрягают. Да и вообще, серьезных претензий к салону или к организации пространства в BMW X3 я пока так и не смог сформулировать. Посадка удачная, кресла – классные, с регулируемой боковой поддержкой. Что, М-руль толстоват? Так это правила игры такие.

1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Задний ряд незамысловат, зато профиль подушки и спинок позволяют с комфортом разместиться здесь даже втроем. Центральный тоннель не очень высокий, а у задних пассажиров есть собственный блок климат-контроля. Та самая полочка, которая сжирает несколько литров полезного объема и увеличивает погрузочное высоту. Без нее было бы лучше, но и с ней в багажник Х3 влезет практически все, что может потребоваться для путешествия небольшой семье. Спинки заднего дивана складываются в пропорции 40:20:40, и это очень удобно. Ну а если сложить второй ряд, то получится грузовой отсек объемом в полтора кубометра.

На заднем диване даже за высокими пассажирами места с запасом, спинки складываются в пропорции 40:20:40. Багажник по сухим цифрам вроде бы вместительный (по данным для европейской версии – от 550 до 1600 литров), но у нас машины продаются с докаткой, из-за которой пол в багажном отсеке пришлось задрать сантиметров на 10. Выглядит странно, объем съедает, да и погрузочную высоту увеличивает заметно, однако выбирать российским покупателям не приходится – все машины будут только такими, даже несмотря на покрышки Run Flat, идущие в базе.

Столько дизельного топлива потреблял Х3 на каждые сто километров в первые две недели теста

И эти самые покрышки наверняка играют не последнюю роль в том, каким Х3 ощущается на ходу. На нашей машине зимние шины тоже были с индексом SSR (так Continental обозначает модели Run Flat), отчего кроссовер даже в комфортном режиме адаптивной подвески едет тряско. Точнее так: совсем мелочевку «икс-третий» вообще не замечает, разглаживая дорогу настолько здорово, словно вместо стальных пружин у него хорошо настроенные пневмобаллоны. Но как только под колесами оказываются неровности погрубее и поострее, кроссовер становится излишне чувствительным к профилю дорожного полотна. Спортивный режим уменьшает амплитуду перемещения колес, но увеличивает частоту, а волшебный режим Adaptive, который превращает ту же «пятерку» в ковер-самолет, на Х3 совсем не впечатляет, поэтому чаще всего я ездил в «комфорте».

Зато в остальном все, что касается железок, в Х3 сделано на отлично. Слаженность работы силовой установки – эталонная. Взаимопонимание между восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и дизельным мотором такое, словно эти двое знакомы со школьной скамьи. Полный привод настроен восхитительно! С ярким заднеприводным характером, благодаря которому «икс-третий» игриво повиливает кормой даже с включенной системой стабилизации, а с деактивированным трекшн-контролем допускает волнующие водительское эго скольжения.

Трансмиссия xDrive не боится перегревов и срабатывает превентивно – что оказалось очень полезным во время эпичных снегопадов, обрушившихся на Москву этой зимой. По вечерам Х3 бесстрашно врубался в рыхлые сугробы, а по утрам самостоятельно из них выбирался, попутно вытаскивая застрявшие легковушки и вообще старательно прикидываясь настоящим внедорожником.

Но он не внедорожник, а кроссовер – а значит, нам предстоит разобраться с его практичностью, понять, можно ли привыкнуть к настройкам его шасси, и разобраться с конкурентами и стоимостью обслуживания. Сделаем это через две недели. \m

«Мотор» благодарит администрацию коттеджного поселка «Парк Авеню» за помощь в организации съемки.

Иллюстрации: Александр Казарин