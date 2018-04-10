Вместе с затянувшейся зимой закончился и наш длительный тест BMW X3 c двухлитровым дизельным мотором. А это значит, что пришла пора подводить итоги, делать выводы, смотреть на конкурентов и считать стоимость владения.

Длительный тест BMW X3 – кроссовера, построенного на платформе «семерки», часть первая

Сходу начнем с главного вопроса, который занимал меня еще до начала этого теста – жесткий BMW X3 или нет? Так вот: объективно – жестковат. Даже на 18-дюймовых (правда, Run Flat) колесах, даже без М-подвески и даже в комфортном режиме адаптивных амортизаторов. Но субъективно – то есть для меня – нормально!

Конечно, я бы не отказался от бархатистого хода новой «пятерки», которая и без пневмоподвески едет лучше одноклассников с оной, но в целом жесткость шасси нового «Икс-три» находится целиком в рамках жанра. Это BMW? BMW. Должна ли BMW ехать очень мягко? Как показывает пример 5- и 7-серии – может, но, вообще-то, не должна. Требовать перинной плавности от BMW – как попросить Вина Дизеля говорить повыше или Лионеля Месси – поменьше забивать. Большинство BMW едут жестче конкурентов, и это нормально. А вы либо принимаете правила игры, либо выбираете другую команду.

На этой отметке завершился наш месячный тест BMW X3

Тем более, что ни о каком выматывающем дискомфорте речи в случае Х3 не идет. Наоборот – в нашем недавнем тесте кроссоверов этот же конкретный автомобиль уступил по комфорту только Audi Q5 на пневмоподвеске, обойдя и «пневматический» Volvo XC60, и Jaguar F-Pace, который поспорит с Х3 по удовольствию от вождения, но откровенно проигрывает ему в ездовом комфорте. И раз уж мы заговорили о конкурентах, то давайте посмотрим на них повнимательнее!

Конкуренты BMW X3

1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 Audi Q5 В России один из двух главных конкурентов BMW X3 представлен в РФ с двумя моторами: бензиновыми 2.0 (249 сил) и V6 (354 лошадиные силы), который ставится на версию SQ5. Цены начинаются с 3,05 миллиона рублей за первый вариант, и от 4,38 миллиона за второй. Среди плюсов Q5 – комфортная подвеска (особенно на версии с пневмой) и приятный салон. Минусы – дешевле, чем Х3, купить его не получится. Mercedes-Benz GLC Второй конкурент X3 из Германии – семейство GLC. Базовая версия с 211-сильным бензиновым турбомотором и полным приводом обойдется в 3,23 миллиона рублей, а со 170-сильным дизелем – в 3,27 миллиона. По традиции, это будут машины в неплохих комплектациях «Особая серия». На вершине линейки – могучий AMG GLC 63 S с 510-сильным V8, цены на который стартуют с 7,65 миллиона рублей. Volvo XC60 Шведский кроссовер – это только 4-цилиндровые моторы, автоматы и полный привод. 190-сильный дизель стоит от 2,925 миллиона рублей, а за 249-сильный бензиновый мотор придется заплатить 2,995 миллиона. Отличная машина, если вам нравится современный стиль Volvo – с шведским интерьером и шведским дизайном. Только обязательно протестируйте у дилеров машины с разными подвесками – едут они по-разному. Jaguar F-Pace Самый крупный конкурент X3, не считая RR Velar, и очень близкий к нему по управляемости. Цены начинаются с 2,95 миллиона рублей за 180-сильный дизель и доходят до 4,77 миллиона за 380-сильный V6 с компрессором. F-Pace просторнее, но салон у него заметно устарел, а едет он еще жестче, чем Х3. Cadillac XT5 Американец, который в России продается только с 3,6-литровой атмосферной «шестеркой» мощностью 310 лошадиных сил, что не самым приятным образом сказывается на размере транспортного налога. Зато базовая цена – ниже трех миллионов (2,99 млн.), а это значит, что можно сэкономить на налоге на роскошь. Большой, по-американски грузноватый автомобиль, который понравится тем, кто устал от засилья немцев в сегменте. Range Rover Evoque/Velar На самом деле, по-настоящему с Х3 не конкурирует ни тот, ни другой: один слишком маленький (Evoque), а второй – заметно крупнее. И по ценам тоже все сложно – «Эвок» в пятидверной версии стоит от 2,67 миллиона рублей (за кроссовер со 150-сильным дизелем), а прайс-лист на «Велар» только начинается с 3,88 миллиона и доходит до семи с лишним. Но если говорить о дорогих версиях X3, то присмотреться к большому британцу все-таки стоит. Porsche Macan Самый спортивный автомобиль в этом классе. Построен на платформe Audi Q5 предыдущего поколения, но все еще чрезвычайно актуален и до сих пор не побит по управляемости. Но и цены соответствующие – 252-сильный бензиновый 2.0 в базе стоит 3,5 миллиона, дизель – четыре миллиона, а в топе Macan легко уйдет за 6 миллионов рублей. С комфортом тут тоже все сложно, но едет эта машина потрясающе.

Почему на фоне такого разнообразия продолжаю топить за X3? Ну смотрите: мне близок по духу баланс его шасси (хотя тут есть что поправить). Мне нравятся интерьеры BMW – понятные, удобные и логичные. Нравится его азартная управляемость, пусть даже в этой дисциплине «икс-третий» и уступает Porsche Macan. Но цены на «Макан» только начинаются с трех с половиной миллионов рублей, да и с комфортом у него так себе.

С двухлитровым дизельным мотором X3, конечно, впечатлит динамикой разгона (8 секунд с нуля до 100 км/ч) только человека, пересевшего с УАЗа, но двигаться в темпе потока и, при желании, даже сильно быстрее – вообще не проблема. А если нужна машина побыстрее – присмотритесь к 249-сильному xDrive30i, которые едет до сотни за хот-хэтчевские 6,3 секунды и стоит всего на 300 тысяч дороже.

Столько топлива потреблял на каждые 100 км пробега дизельный BMW Х3 в конце нашего теста

Мне динамики дизельного Х3 хватает за глаза. Особенно, когда потом видишь на дисплее бортового компьютера смешные цифры расхода топлива в 8,7-9 литров солярки по городу. За последние две недели теста аппетит машины слегка подрос – но исключительно из-за задержавшихся морозов и простоя в пробках и на съемках. На трассе, кстати, расход падает до совсем смешных показателей вроде 6-6,5 литра.

Еще одна причина, по которой BMW X3 мне чуть ближе конкурентов – его универсальность. По выходным это отличный «фэмили-кар», на котором и в магазин съездить можно, и вещи на дачу отвезти (задние кресла складываются вровень с полом, после чего объем багажника вырастает до 1,6 кубометра), и в путешествие рвануть. А по будням (и особенно зимой) кроссовер превращается в зажигательный драйверс-кар для папы. Или мамы, если она тоже в теме.

Раз уж мы заговорили о практичности, то пора подсчитать, в какую сумму обойдется владение кроссовером BMW. Как обычно, мы считаем расходы для москвича в возрасте старше 22 лет и со стажем вождения больше трех лет, который проезжает, в среднем, 20 000 километров за год. Цены на Каско берем средние по рынку для компаний с рейтингом А+ и выше.

Расходы владельца BMW X3 в первый год эксплуатации (20 000 километров пробега)

— ОСАГО 13 177,6 р. Каско 170 000 р. Транспортный налог 14 250 р. ТО 20 600 р. Топливо 72 900 р. Итого 290 927,6 р. Километр пробега (только топливо) 3,6 р. Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско) 14,5 р. Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско) 6,04 р.

Межсервисный интервал у BMW не регламентирован – машина сама сообщает, когда пора ехать на ТО, но обычно это происходит раз в 10-12 тысяч километров. То есть, за условные 20 000 километров ежегодного пробега владельцу придется посетить как минимум ТО-1 (20 600 рублей за замену масла, масляного фильтра и диагностику), либо еще и ТО-2 (23 900 рублей – добавляется замена воздушного фильтра).

Без учета расходов на Каско, содержание BMW X3 обойдется владельцу во вполне вменяемые деньги – даже немного дешевле, чем, например, Mazda CX-9, которая была у нас на тесте до этого. Да и общая сумма не выглядит пугающей на фоне цены тестового автомобиля – 3,6 миллиона рублей.

Недавно я говорил, что, выбирая большой кроссовер для семьи, я бы внимательно смотрел в сторону Mazda CX-9 – просторной, красивой и приятной в управлении машины. Но семиместный автомобиль мне пока не нужен, а почти за те же деньги, выходит, можно взять машину чуть поменьше, но уже классом повыше. И в этом случае идеология, исповедуемая BMW X3, окажется наиболее близкой моему характеру среди всех конкурентов. \m

«Мотор» благодарит администрацию коттеджного поселка «Парк Авеню» за помощь в организации съемки.

BMW X3 xDrive20d Нравится Семейная машина, ради которой не придется идти на компромиссы He нравится Есть вопросы к подвеске, да и внешне Х3 нравится не всем Вердикт Машины в этом классе выбирают по привычке, а не по комфорту или запасу места в салоне 1995 см³, дизельный R4 c турбонаддувом, 190 л.с., 400 Нм 8-ступенчатый «автомат» 0-100 км/ч 8 сек., 213 км/ч 1825 кг

Иллюстрации: Александр Казарин