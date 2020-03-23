Cadillac XT6: кандидат против всех

Но мне, право, жаль прежний дизайн, основы которого ещё двадцать лет назад заложил шеф-дизайнер Кадиллака, сын русских эмигрантов Кип Васенко. Уж очень своеобычными были гранёные поверхности, вертикальные фары и хромированные трапеции оконных окладов. А XT6 вроде и солиден, но узнаваемости ему не хватает: то здесь проглянет Volvo, то там почудятся мотивы Audi, а то и вовсе черты непритязательных Chevrolet... Хотя преемственность всё же прослеживается — в виде вертикальных ходовых огней и задних фонарей.

Единоплатформенники

Между тем, с технической точки зрения Cadillac XT6 — это всего лишь удлинённый вариант среднеразмерного Кадиллака XT5, который продаётся у нас ещё с 2017 года. А по виду и не скажешь! Против своего «младшего брата» XT6 со своей вертикальной задней стойкой кажется настоящим вагоном... нет, вагонищем: ведь общая длина машины перевалила за пять метров (5050 миллиметров). Причём прибавка колесной базы чисто символическая — всего 5 миллиметров (правда, она у XT5 и так велика — 2857 мм), а основной прирост — за счёт удлинённого заднего свеса.