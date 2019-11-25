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10:16

Chery Tiggo 4

Что получится, если взять кого нужно — да и переманить в Китай?

© Chery
Михаил Лобачёв
Chery Tiggo 4 – компактный кроссовер чуть крупнее Hyundai Creta. Он доступен только с передним приводом, зато с тремя вариантами силового агрегата, а еще предлагает свежий дизайн и современное оборудование по довольно привлекательной цене. Стоит присмотреться? Мы испытали Tiggo 4 не самыми ровными дорогами Казахстана.

Основанная в 1997 году в китайской провинции Аньхой компания Chery начала производство автомобилей двумя годами позже — первый автомобиль, в основе которого лежал Seat Toledo первого поколения, сошел с конвейера 18 декабря 1999 года. Chery из «нулевых» знакомы и российскому потребителю — тот же Amulet, созданный на основе Toledo, поставлялся в нашу страну. Один из ввезенных тогда экземпляров, к примеру, сейчас мирно простаивает в моем тихом подмосковном дворе, недавно перенес крупный кузовной ремонт и теперь поблескивает новым правым задним фонарем на контрасте с выгоревшим левым. На этот реликт, оказывается, и сейчас можно найти новые запчасти!

Однако от «близкого к тексту» копирования старых моделей известных марок в Chery уже давно перешли к самостоятельной работе — и очень скоро обратились для этого к услугам опытных инженеров, дизайнеров и технологов, известных инжиниринговых фирм и сотрудничеству с мировыми концернами.

Если говорить о компактном кроссовере Chery Tiggo 4, то внешность его была создана под руководством выходца из General Motors Джеймса Хоупа, возглавлявшего дизайнерское подразделение Chery до 2018 года. К разработке новой модульной платформы TX1, которая лежит в основе автомобиля, приложили руку инженеры Jaguar Land Rover и Qoros —дочерней марки Chery, которая была создана для вывода в Европу автомобилей, созданных европейскими же специалистами. Поставщики проводки, зеркал, блоков управления, ремней безопасности и иных стандартных компонентов — фирмы с мировым именем.

Отличительная особенность платформы, на которой построен, кстати, не только Tiggo 4, но и более крупный Tiggo 7 — тройные лонжероны в основании пола. В конструкции силовой структуры кузова используются пять сортов высокопрочной стали. А в настройке подвески участвовала английская Lotus Engineering — к ее услугам китайцы обратились не в первый раз.

Как результат — образ Chery Tiggo 4 выглядит цельным и самобытным. Это не набор дизайнерских цитат с нагромождением в салоне непонятных кнопок, а вполне современный продукт. Местами даже чересчур современный: в медиасистеме топ-версии переключать треки и радиостанции, регулировать громкость и вызывать меню кондиционера можно жестами, не прикасаясь к экрану. А в придачу к машине можно получить «умный» браслет, который сочетает в себе функции ключа от автомобиля и фитнес-трекера, а также позволяет погружаться под воду на глубину до 30 м.

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Граничащие с бахвальством навороты, впрочем, пересекаются с недоработками и шероховатостями. Цифровой комбинации приборов, например, не помешал бы более крупный шрифт вдобавок к функции изменения цвета фона, климат-контролю недостает обозначения температуры в градусах, а рулевой колонке — регулировки по вылету. Без нее отыскать оптимальное положение за рулем достаточно трудно. При этом к форме кресел и диапазону их регулировок придраться сложно — даже продолжительные пробеги по дорогам Казахстана не заставляют жаловаться на усталость и боли в спине.

Величина колесной базы автомобилей, проектируемых на платформе TX1, может варьироваться в пределах от 2560 до 2800 мм, а дорожный просвет — от 145 до 190 мм. И если по колесной базе Chery Tiggo 4 в нижней части диапазона, то клиренс здесь как раз «выкручен на максимум». Его заявленная величина — те самые 190 мм. Вкупе с небольшими свесами это дает хорошую геометрическую проходимость — на каменистых дорогах Казахстана, по пути на плато Ассы, автомобиль лишь пару-тройку раз чиркнул защитой двигателя по острым камням. А дороги там такие, что на городском кроссовере с передним приводом (полного не предусмотрено) забираться в такие места просто побоишься — если покупал машину на свои, кровно заработанные. Или честно одолженные у банка под немалые проценты.

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Заезд по горам и степным проселкам выявил и еще один недостаток Tiggo 4 — неважную плавность хода. Возможно, свою долю в общую картину внесли и низкопрофильные шины на 18-дюймовых дисках, но вне дорог с твердым покрытием на Tiggo 4 лучше не разгоняться — на крупные неровности подвеска кроссовера реагирует не менее заметными ударами.

Впрочем, марш-бросок по горным дорогам — это скорее сеанс хвастовства под девизом «это он тоже может». Основная жизнь Tiggo 4 должна пройти на городских улицах и загородных магистралях. К поведению автомобиля в предназначенных для него условиях мы и присмотримся повнимательнее.

На российском рынке Chery Tiggo 4 доступен с двумя двигателями. Атмосферный мотор 2.0 мощностью 122 л.с. в базовой комплектации доступен доступен с 5-ступенчатой МКП, а в остальных — с вариатором. В статусе технологической новинки выступает 1,5-литровый агрегат мощностью 147 л.с. с турбонаддувом. Ему полагается 6-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением марки Getrag — близкий родственник фордовской трансмиссии PowerShift. Ее американский автопроизводитель закупает у той же известной «трансмиссионной» фирмы.

Автомобиль с турбомотором и «роботом» воспринимается очень живым и динамичным. На нем хочется перемещаться активно, особенно в плотном городском трафике. Автомобиль с готовностью ускоряется и с места, и со средних оборотов — благо максимальные 210 Нм крутящего момента доступны в диапазоне от 1750 до 4000 об/мин. На работу коробки передач при этом не обращаешь особого внимания — ступени переключаются быстро и безошибочно. На загородной трассе Tiggo 4 быстро достигает требуемой крейсерской скорости и «умолкает» — на излишний шум мотора и повышенный расход топлива при уместных для магистрали скоростях 110–120 км/ч жаловаться не приходится.

Помогает общему ощущению проворности и электроусилитель руля — он обеспечивает достаточно внятную обратную связь и прогнозируемую реакцию автомобиля при смене траектории. Гидроусилитель, которым оснащена атмосферная версия, дает более «смазанные» ощущения. У Tiggo 4 с атмосферным 122-сильным двигателем и вариатором прыти поменьше. Заявленное время разгона до 100 км/ч для такого кроссовера — 14,0 с против 9,7 с у Tiggo 4 с турбомотором. Разница в 25 л.с., менее отточенные повадки вариатора, да еще и гидроусилитель рулевого управления в противовес новомодному электрическому — вот и готов кроссовер для тех, кто жалует проверенные технические решения. Пусть и в ущерб динамическим характеристикам. Гонять, да и вообще рисковать столь рачительные люди не привыкли. А вот сэкономить всегда готовы.

Если сложить задние спинки, объем багажника вырастет с 340 до 1100 литров

Ведь «роботизированная» версия к тому же и самая дорогая — 1 199 900 рублей за автомобиль в старшей комплектации Cosmo. Но следует учитывать, что только эта версия имеет боковые подушки и шторки безопасности — Tiggo 4 с «атмосферником» снабжены только фронтальными. Цена базовой версии с 5-ступенчатой «механикой» и 17-дюймовыми колесными дисками не переваливает за психологически важный рубеж в миллион рублей — она стоит без малого 900 тысяч. Но более «приближенные к жизни» версии с вариатором эту отметку уверенно преодолевают — версия Comfort, лишенная обогрева задних сидений и рулевого колеса, кожаной обивки кресел, эффектных 18-дюймовых дисков и ряда других опций, потребует 1 029 900 рублей. Для того чтобы упомянутые блага были в наличии, придется приготовьте 1 109 900 рублей.

Что и говорить, времена, когда простенькие китайские автомобили конкурировали разве что с самыми бюджетными «Ладами», безвозвратно ушли. Иное качество разработки и производства, иные цены, иные конкуренты…

Chery Tiggo 4 1.5 DCT

Нравится
Динамика версии с турбомотором, большой список оборудования, гуманное ценообразование, высокий клиренс
Не нравится
Не лучшая плавность хода, нет регулировки руля по вылету
Вердикт
Современный кроссовер с хорошим балансом свойств и цены
icon engine
1498 см³, L4, 147 л.с., 210 Нм
icon transmission
РКП-6
icon speed
0–100 км/ч — 9,7 с, 190 км/ч
icon weightkg
1489 кг

Подробные технические характеристики

Chery Tiggo 4 2.0 MTChery Tiggo 4 2.0 CVTChery Tiggo 4 1.5T DCT
Тип двигателябензиновый, L4бензиновый, L4бензиновый, L4, турбо
Рабочий объем, см³197119711498
Макс. мощность, л.с./об/мин122/5500122/5500147/5500
Макс. момент, Нм/об/мин180/4000180/4000210/1750–4000
Тип приводапереднийпереднийпередний
Коробка передачмеханическая 5-ступенчатаявариаторроботизированная 6-ступенчатая
Передняя подвескапружинная, McPhersonпружинная, McPhersonпружинная, McPherson
Задняя подвескапружинная многорычажнаяпружинная многорычажнаяпружинная многорычажная
Габариты (ДхШхВ), мм4318х1831х16624318х1831х16624318х1831х1662
Колесная база, мм26102610
Снаряженная масса, кг144014941489
Объем багажника, л340/1100340/1100340/1100
Разгон 0–100 км/ч, с12,014,09,7
Макс. скорость, км/ч180174190
Расход топлива (комб.), л/100 км8,08,27,2
Объем топливного бака, л575757
Цена, руб.от 899 900от 1 029 900от 1 199 900