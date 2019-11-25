Величина колесной базы автомобилей, проектируемых на платформе TX1, может варьироваться в пределах от 2560 до 2800 мм, а дорожный просвет — от 145 до 190 мм. И если по колесной базе Chery Tiggo 4 в нижней части диапазона, то клиренс здесь как раз «выкручен на максимум». Его заявленная величина — те самые 190 мм. Вкупе с небольшими свесами это дает хорошую геометрическую проходимость — на каменистых дорогах Казахстана, по пути на плато Ассы, автомобиль лишь пару-тройку раз чиркнул защитой двигателя по острым камням. А дороги там такие, что на городском кроссовере с передним приводом (полного не предусмотрено) забираться в такие места просто побоишься — если покупал машину на свои, кровно заработанные. Или честно одолженные у банка под немалые проценты.