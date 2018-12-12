Цвет настроения

Наш сегодняшний герой не таков, не серая мышка в потоке — он оригинал. «Двухэтажная» оптика, странные декоративные узоры-полоски у задней стойки (как говорит производитель, «с эффектом жалюзи») и 90 (девяносто!) цветовых комбинаций, которые можно «настроить» по своему вкусу, самому сделав дизайн автомобиля либо до зевоты спокойным, либо максимальной экспрессивным. Итак, встречайте нового подопечного нашей рубрики длительных тестов — кроссовер Citroen C3 Aircross.
Восемь цветов кузова, четыре цвета крыши, четыре стайлинг-пакета, разное оформление рейлингов и декоративных вставок в центральной части колес, а также пять вариантов дизайна самих колесных дисков — играться со всем этим можно до потери пульса. К нам в «гараж» приехал автомобиль в максимальной комплектации и фирменной раскраске, которую показывают во всех рекламных роликах. Если на фотографиях он вам кажется серым, то не верьте глазам своим. На самом деле он — светло-светло бежевый. Официальное название такого цвета — «песочный металлик». И, само собой, за него придется доплатить 20 тысяч рублей.
Не нравится песочный металлик? Не вопрос. Есть ярко-красный, оранжевый, голубой… Конечно обычные черные, белые, серебристые варианты тоже никуда не делись, но брать ЭйрКросс в таких оттенках — лишать машину половины шарма и привлекательности.
Но зато в это блюдо молекулярной кухни легко можно добавить «перца»: еще 18 тысяч рублей — и на нашем ЭйрКроссе появляется черная крыша; а еще 17 тысяч можно потратить на стайлинг-пакет с оранжевыми рейлингами, теми самыми «жалюзи», окантовкой фар и вставками на дисках.
Если не нравятся оранжевый, то все эти элементы можно заказать либо в белом, либо в серебристом цвете, либо не добавлять ничего и тогда все вышеперечисленные элементы будут черными.
Но это же скучно, черт побери. Ах да, еще не забудьте добавить «по вкусу» 17-дюймовые легкосплавные диски. И вот тогда получается полный комплект.
Смотришь на нее в ракурсе три четверти спереди — и машинка выглядит, слово Рэмбо из яслей: маленький пухлый лупоглазый кроссовер с нахмуренными светодиодными «бровями», защитными пластиковыми накладками на бамперах, порогах и колесных арках.
Наш кроссовер в такой расцветке — просто золотая середина. Этот ЭйрКросс не настолько яркий, чтобы привлекать к себе чрезмерное внимание (автомобильчик и без того редкий) и быть обвиненным в «девчачности», но и посредственностью его назвать будет грешновато. В общем, спасибо всем этим ярким вставочкам за наше водительское счастье.
В салоне тоже интересно, хотя к удобству и практичности есть вопросы. Передняя панель обшита приятной на ощупь тканью, но весь пластик вокруг дешевый и жесткий.
Тут есть клевый ручник, как рычаг управления двигателями на самолетах, но спереди нет ни одного подстаканника.
Есть симпатичные оранжевые вставки (такого же оттенка, как на кузове, само собой), но нет подсветки зеркалец в противосолнечных козырьках или микролифта потолочных ручек. Есть мультимедийная система с большим экраном, стеклянная крыша, беспроводная зарядка и даже проекционный дисплей, но при этом всего лишь один узенький подлокотник с водительской стороны, который на нашей машине отказывался фиксироваться в нужном положении. И этим он тоже напоминает аналогичное решение в самолетах, причем эконом-класса бюджетных авиалиний где-нибудь в забытой богом африканской республике.
Но к странностям Ситроена я был готов — нет ни одного французского автомобиля, в котором за стильным экстерьером и салоном не было хотя бы одного эргономического просчета.
И пусть интерьер ЭйрКросса бесконечно далек от футуристичности Peugeot 3008, но в царстве черного скучного пластика всех остальных автомобилей «ЦэТретий» — это словно глоток утреннего парижского воздуха. Такой интерьер явно делали люди, а не компьютерная программа с искусственным интеллектом, клепающая одинаковые салоны по одинаковым лекалам.
Подобрать удобную посадку не составит труда, сиденья мягкие, комфортные, но плоские, без выраженной боковой поддержки. Зато задний диван сдвигается на 15 сантиметров в продольном направлении в пропорциях 2/3 или 1/3, а наклон спинки меняется на восемь градусов.
Тут есть солнцезащитные шторки, аж один подстаканник и 12-вольтовая розетка. Да и сидеть тут с моими 177 сантиметрами роста вполне удобно, особенно если отодвинуть диван максимально назад — приличный запас по коленям, а макушка не упирается в потолок.
И вот, когда все элементы этого пазла собирается вместе — детали интерьера и экстерьера — получается прикольно. Прикольно, но дороговато.
Тестовый автомобиль со 110-сильным турбированным мотором, «автоматом», в топовой комплектации Shine и со всеми доступными опциями стоит 1,74 миллиона рублей (при учете стоимость базовой комплектации с такой силовой установкой в 1,32 миллиона, а нашего варианта — 1,46 миллиона).
Итого — крутовато. Но что поделать, за возможность ездить на редкой и необычной машине приходится платить. И, ведь правда, видеть это лупоглазое чудо каждый день на парковке — лично мне по кайфу.
Но так ли здорово на ней ездить? Об этом мы узнаем в следующий части нашего длительного теста, а заодно посчитаем стоимость владения и сравним нашего модника с конкурентами.
Технические характеристики Citroen C3 Aircross
|Бензин 1.2T
|Тип двигателя
|Бензин I3
|Рабочий объем
|1199 см³
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|110/5500
|Макс. момент, Нм/об/мин
|205/1500
|Тип привода
|Передний
|Трансмиссия
|6АКП
|Передняя подвеска
|Независимая McPherson
|Задняя подвеска
|Полузависимая
|Тормоза
|Дисковые вентилируемые спереди и дисковые сзади
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4154х1756х1637
|Колесная база, мм
|2604
|Масса, кг.
|1263
|Макс. скорость, км/ч
|183
|Разгон 0-100 км/ч, с
|10,6
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|6,5
|Емкость топливного бака, л.
|45
|Дорожный просвет, мм.
|175
|Объем багажного отделения, л.
|410
|Цена, рублей
|от 1 325 000