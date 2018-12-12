Цвет настроения

Восемь цветов кузова, четыре цвета крыши, четыре стайлинг-пакета, разное оформление рейлингов и декоративных вставок в центральной части колес, а также пять вариантов дизайна самих колесных дисков — играться со всем этим можно до потери пульса. К нам в «гараж» приехал автомобиль в максимальной комплектации и фирменной раскраске, которую показывают во всех рекламных роликах. Если на фотографиях он вам кажется серым, то не верьте глазам своим. На самом деле он — светло-светло бежевый. Официальное название такого цвета — «песочный металлик». И, само собой, за него придется доплатить 20 тысяч рублей.

Не нравится песочный металлик? Не вопрос. Есть ярко-красный, оранжевый, голубой… Конечно обычные черные, белые, серебристые варианты тоже никуда не делись, но брать ЭйрКросс в таких оттенках — лишать машину половины шарма и привлекательности.