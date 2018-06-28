И не жу-жу

«Почти не к чему придраться», — примерно таким был слоган месяца, прошедшего с новым Peugeot 3008. Отведенное на знакомство с машиной время позади — пора подводить итоги, подсчитывать стоимость владения и сравнивать вседорожник с конкурентами, которых, увы, немало. Потому что с народной любовью у «Автомобиля года» в нашей стране как-то не складывается.
В моем личном рейтинге «три тысячи восьмой» может и не дослужился до автомобиля года, но он как минимум чертовски неплох. Судите сами: внешность и интерьер — самые необычные в классе, за рулем, несмотря на буйную фантазию французских дизайнеров, сидеть удобно, оснащение — отличное, мотора хватает для спокойного перемещения по городу (на трассе, правда, будет уже не так интересно и весело), коробка не тупит, подвеска не заставляет подкладывать под копчик подушку и лишний раз вспоминать недобрым словом городских коммунальщиков.
Вроде бы все круто, но у Peugeot 3008 есть парочка проблем. Во-первых, машину ни за какие деньги нельзя заказать с полным приводом. И это плохо. Конечно, кто-то скажет, что автомобилю, который 98 процентов времени передвигается по ровному асфальту, полный привод нужен, как мартышке тахеометр, но в глазах потребителей кроссовер без четырех ведущих колес, уже нельзя считать настоящим вседорожником. А значит и просить за это те же деньги, что и за конкурирующие полноприводные автомобили.
Отсутствие полного привода — это принципиальная позиция группы PSA, которая уверяет, что даже моноприводные автомобили с их фирменной системой Advanced Grip Control справятся с легким бездорожьем. Эта система имеет четыре режима работы («Стандартный», «Снег», «Песок», «Грязь») плюс вариант, в котором система стабилизации полностью выключена.
В соответствии с ними меняется алгоритм работы антипробуксовочной системы и ABS. Например, в режиме «песок» электроника позволяет колесам больше буксовать, а в режиме «грязь» прикусывает колеса, отдавая больше момента на колесо с лучшей степенью сцепления с покрытием. Таким образом, в этом варианте система обеспечивает электронную имитацию дифференциала повышенного трения. Правда, работать такой режим будет только на скорости до 80 километров в час.
Мне удалось поездить на Peugeot 3008 по снегу и в соответствующем режиме Advanced Grip Control. В нем мотор не так резко реагирует на нажатие педали газа и допускает проскальзывание ведущих колес — это подходит для езды в вялотекущей пробке (при скорости выше 50 километров в час автоматически включится стандартный режим) по заваленным снегом городским улицам. Но, например, в неочищенном дворе занять то же место, где стоят все полноприводные кроссоверы уже сложно и страшновато: помогает вариант «грязь» и полное отключение всех электронных помощников, но шанс не выбраться потом из снежного плена крайне велик. И усугубляет ситуацию крошечный (по меркам кроссовером) дорожный просвет: если под порогам можно намерять почти 22 сантиметра, то фактический клиренс достигает всего примерно 160 миллиметров.
Во-вторых, 3008-й из тех автомобилей, которые нужно выбирать сердцем и на эмоциях. Увидел картинку в интернете, приехал к дилеру, обалдел от интерьера машины, прокатился, влюбился и отнес деньги в кассу. Потому что, если начнешь подходить к процессу выбора более серьезно и прагматично, то у «француза» начинаются проблемы.
А все потому, что за схожие и даже немного меньшую сумму конкуренты предлагают машины с полным приводом и, как правило, более мощным мотором. Тестовый кроссовер в модификации GT Line и набором опций стоит более 2,25 миллиона рублей: у него есть светодиодные фары головного света, стеклянная крыша, передняя и задняя камеры, мультимедийная система с навигацией, бесключевой доступ, кожаная отделка салона.
Из минусов оснащения лишь отсутствие обогрева руля, форсунок стеклоомывателя и всей площади лобового стекла (только зоны покоя дворников), но это в нашем климате — серьезные просчеты. И они для кого-то вполне могут оказаться тем самым небольшим довеском, перевесившим при выборе в пользу конкурентов.
А теперь посмотрим, что именно предлагают конкуренты за схожие деньги.
Конкуренты Peugeot 3008
Судя по этому списку, если подходить к покупке кроссовера за два миллиона рублей из прагматических соображений, то выбор, скорее всего, будет не в пользу «Пежо». Увы, но у «француза» в прайс-листе нет ни одного преимущества, которое заставило бы отказаться от полного привода, и выбрать именно 3008-й за те же деньги. Ведь нельзя же считать кресла с массажем и ароматизацию салона серьезными конкурентными преимуществами, не так ли? Тогда может стоимость владения «три тысячи восьмого» окажется небольшой и сыграет ему на руку?
Как обычно, мы выясняем сколько придется потратить на содержание машины в год мужчине в возрасте старше 22 лет, со стажем вождения больше трех лет, если за этот срок он проезжает минимум 20 тысяч километров. Страховка — средняя по рынку для компаний с рейтингом А+ и выше.
Техобслуживание на Peugeot 3008 нужно проходить каждые 10 000 километров: таким образом, в нашем случае к дилеру придется заехать два раза. В одном из автосалонов нам сообщили, что ТО-1 обойдется в 5613 рублей, а ТО-2 в 12 250 рублей. Из этого и будет исходить при наших подсчетах. Гарантия на автомобиль — два года без ограничения пробега.
Расходы владельца Peugeot 3008 в первый год эксплуатации
|—
|ОСАГО
|11 530 р.
|Каско
|95 381 р.
|Транспортный налог
|5 250 р.
|ТО
|17 863 р.
|Топливо
|95 400 р.
|Итого
|225 424 р.
|Километр пробега (только топливо)
|4,77 р.
|Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско)
|11,2 р.
|Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско)
|6,5 р.
Таким образом, Peugeot 3008 оказался лишь на тысячу рублей дороже в содержании, чем Mazda CX-5 (224,3 тысячи) и дешевле всех остальных кроссоверов, побывавших у нас на длительном тесте. В том числе, Ford Kuga (260,6 тысячи), MINI Cooper S Countryman (244,2 тысячи) и Honda CR-V (271,9 тысячи рублей). Весьма неплохо.
Peugeot 3008 — одна из самых интересных машин в классе. Особенно если вас не пугают отсутствие полного привода и небольшой клиренс. Среди ее козырей — клевый дизайн и интерьер, прекрасная управляемость и незаезженность модели на наших дорогах. Этакий арт-объект для людей, готовых пожертвовать какими-то аспектами комфорта ради стиля и желания быть не такими, как все. Может, таких будет становится все больше? \m
Подробные технические характеристики
|Peugeot 3008
|Тип двигателя
|Бензиновый R4
|Рабочий объем
|1598 см³
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|150/6000
|Макс. момент, Нм/об/мин
|240/1400
|Тип привода
|Передний
|Трансмиссия
|Автоматическая, шестиступенчатая
|Передняя подвеска
|Независимая McPherson
|Задняя подвеска
|Полузависимая
|Тормоза
|Дисковые вентилируемые спереди и дисковые сзади
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4447 x 1841 x 1624
|Колесная база, мм
|2675
|Макс. скорость, км/час
|206
|Разгон 0-100 км/ч, с
|8,9
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|6,0
|Объем багажного отделения, л
|520
|Объем топливного бака, л
|53
|Масса, кг
|1465
|Дорожный просвет, мм
|219
|Цена, рублей
|от 1 779 000