И не жу-жу

«Почти не к чему придраться», — примерно таким был слоган месяца, прошедшего с новым Peugeot 3008. Отведенное на знакомство с машиной время позади — пора подводить итоги, подсчитывать стоимость владения и сравнивать вседорожник с конкурентами, которых, увы, немало. Потому что с народной любовью у «Автомобиля года» в нашей стране как-то не складывается.

В моем личном рейтинге «три тысячи восьмой» может и не дослужился до автомобиля года, но он как минимум чертовски неплох. Судите сами: внешность и интерьер — самые необычные в классе, за рулем, несмотря на буйную фантазию французских дизайнеров, сидеть удобно, оснащение — отличное, мотора хватает для спокойного перемещения по городу (на трассе, правда, будет уже не так интересно и весело), коробка не тупит, подвеска не заставляет подкладывать под копчик подушку и лишний раз вспоминать недобрым словом городских коммунальщиков.

километров проехал Peugeot 3008 за месяц теста

Вроде бы все круто, но у Peugeot 3008 есть парочка проблем. Во-первых, машину ни за какие деньги нельзя заказать с полным приводом. И это плохо. Конечно, кто-то скажет, что автомобилю, который 98 процентов времени передвигается по ровному асфальту, полный привод нужен, как мартышке тахеометр, но в глазах потребителей кроссовер без четырех ведущих колес, уже нельзя считать настоящим вседорожником. А значит и просить за это те же деньги, что и за конкурирующие полноприводные автомобили.

Отсутствие полного привода — это принципиальная позиция группы PSA, которая уверяет, что даже моноприводные автомобили с их фирменной системой Advanced Grip Control справятся с легким бездорожьем. Эта система имеет четыре режима работы («Стандартный», «Снег», «Песок», «Грязь») плюс вариант, в котором система стабилизации полностью выключена.

В соответствии с ними меняется алгоритм работы антипробуксовочной системы и ABS. Например, в режиме «песок» электроника позволяет колесам больше буксовать, а в режиме «грязь» прикусывает колеса, отдавая больше момента на колесо с лучшей степенью сцепления с покрытием. Таким образом, в этом варианте система обеспечивает электронную имитацию дифференциала повышенного трения. Правда, работать такой режим будет только на скорости до 80 километров в час.

Мне удалось поездить на Peugeot 3008 по снегу и в соответствующем режиме Advanced Grip Control. В нем мотор не так резко реагирует на нажатие педали газа и допускает проскальзывание ведущих колес — это подходит для езды в вялотекущей пробке (при скорости выше 50 километров в час автоматически включится стандартный режим) по заваленным снегом городским улицам. Но, например, в неочищенном дворе занять то же место, где стоят все полноприводные кроссоверы уже сложно и страшновато: помогает вариант «грязь» и полное отключение всех электронных помощников, но шанс не выбраться потом из снежного плена крайне велик. И усугубляет ситуацию крошечный (по меркам кроссовером) дорожный просвет: если под порогам можно намерять почти 22 сантиметра, то фактический клиренс достигает всего примерно 160 миллиметров.

Во-вторых, 3008-й из тех автомобилей, которые нужно выбирать сердцем и на эмоциях. Увидел картинку в интернете, приехал к дилеру, обалдел от интерьера машины, прокатился, влюбился и отнес деньги в кассу. Потому что, если начнешь подходить к процессу выбора более серьезно и прагматично, то у «француза» начинаются проблемы.

А все потому, что за схожие и даже немного меньшую сумму конкуренты предлагают машины с полным приводом и, как правило, более мощным мотором. Тестовый кроссовер в модификации GT Line и набором опций стоит более 2,25 миллиона рублей: у него есть светодиодные фары головного света, стеклянная крыша, передняя и задняя камеры, мультимедийная система с навигацией, бесключевой доступ, кожаная отделка салона.

Из минусов оснащения лишь отсутствие обогрева руля, форсунок стеклоомывателя и всей площади лобового стекла (только зоны покоя дворников), но это в нашем климате — серьезные просчеты. И они для кого-то вполне могут оказаться тем самым небольшим довеском, перевесившим при выборе в пользу конкурентов.

А теперь посмотрим, что именно предлагают конкуренты за схожие деньги.

Конкуренты Peugeot 3008

1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Mazda CX-5 Автомобиль, который может посоперничать с Peugeot 3008 в плане управляемости, — это Mazda CX-5. Переднеприводный «японец» со 150-сильным мотором в неплохой комплектации Active, где уже есть светодиодные фары, климат-контроль, подогрев сидений и аудиосистема с шестью динамиками стоит 1 639 000 рублей. А пакет опций, в который входит, электропривод крышки багажника, датчики света и дождя и подогрев рулевого колеса, увеличит стоимость машины до 1 717 500 рублей. За 2,2 миллиона рублей, которые стоит тестовый «Пежо», можно взять топовый 194-сильный CX-5 с полным приводом, люком, проекционным дисплеем и аудиосистемой Bose. Mitsubishi Eclipse Cross Новинка российского рынка — Mitsubishi Eclipse Cross — предлагается только со 150-сильным бензиновым мотором 1.5. Самый доступный вариант с передним приводом и вариатором стоит 1 633 000 рублей. За эти деньги покупатель получит подогрев руля, лобового стекла, а также передних и задних сидений, камеру заднего вида, аудиосистему с шестью динамиками и галогеновые фары. Топовый вариант 2 163 000 рублей и имеет полный привод. В этой версии есть LED-фары, круговой видеообзор, проекционный дисплей, адаптивный круиз, панорамная крыша и аудиосистема Rockford Fosgate. Toyota RAV4 Toyota RAV4 со 146-сильным мотором и передним приводом стоит минимум 1 607 000 рублей. В оснащение этой версии входит климат-контроль, датчик дождя, автозатемняющееся зеркало заднего вида, аудиосистема и подогрев передних сидений. Моноприводный вариант с мультимедийным комплексом, светодиодными фарами, камерой заднего вида, бесключевым доступом, обогревом руля, всего лобового стекла и форсунок стеклоомывателя будет стоить уже 1 715 000 рублей. За 2,2 миллиона можно взять полноприводную машину в топовой версии: со 180-сильным мотором, круговым видеообзором, навигацией, кожаным салоном, обогревом задних сидений, электроприводом крышки багажника. VW Tiguan VW Tiguan со 150-сильным мотором, «роботом» и передним приводом в версии City, где уже есть электропривод крышки багажника, адаптивный круиз, автопарковщик, бесключевой доступ, подогрев руля, задних сидений и лобового стекла, LED-фары, стоит 1 749 000 рублей. Полный привод добавит к стоимости 100 тысяч рублей, а за 2,2 миллиона можно взять 220-сильную машину в богатой комплектации или 150-сильный дизель «в топе». Kia Sportage Kia Sportage со 150-сильным атмосферником, «автоматом» и передним приводом обойдется минимум в 1 449 900 рублей. Правда, это будет практически пустой автомобиль с кондиционером. Вариант с климат-контролем и подогревами всего увелиит цену до 1 504 900 рублей, а топовую моноприводную машину попросят 1 709 900 рублей. Цены на полноприводный Sportage с такой же силовой установкой начинаются от 1 584 900 рублей и доходят до 2 039 900 рублей. Самый дорогой кроссовер — 2,1 миллиона рублей — это дизельный вариант в топовом оснащении.

Судя по этому списку, если подходить к покупке кроссовера за два миллиона рублей из прагматических соображений, то выбор, скорее всего, будет не в пользу «Пежо». Увы, но у «француза» в прайс-листе нет ни одного преимущества, которое заставило бы отказаться от полного привода, и выбрать именно 3008-й за те же деньги. Ведь нельзя же считать кресла с массажем и ароматизацию салона серьезными конкурентными преимуществами, не так ли? Тогда может стоимость владения «три тысячи восьмого» окажется небольшой и сыграет ему на руку?

такой расход показал Peugeot 3008 за месяц теста

Как обычно, мы выясняем сколько придется потратить на содержание машины в год мужчине в возрасте старше 22 лет, со стажем вождения больше трех лет, если за этот срок он проезжает минимум 20 тысяч километров. Страховка — средняя по рынку для компаний с рейтингом А+ и выше.

Техобслуживание на Peugeot 3008 нужно проходить каждые 10 000 километров: таким образом, в нашем случае к дилеру придется заехать два раза. В одном из автосалонов нам сообщили, что ТО-1 обойдется в 5613 рублей, а ТО-2 в 12 250 рублей. Из этого и будет исходить при наших подсчетах. Гарантия на автомобиль — два года без ограничения пробега.

Расходы владельца Peugeot 3008 в первый год эксплуатации

— ОСАГО 11 530 р. Каско 95 381 р. Транспортный налог 5 250 р. ТО 17 863 р. Топливо 95 400 р. Итого 225 424 р. Километр пробега (только топливо) 4,77 р. Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско) 11,2 р. Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско) 6,5 р.

Таким образом, Peugeot 3008 оказался лишь на тысячу рублей дороже в содержании, чем Mazda CX-5 (224,3 тысячи) и дешевле всех остальных кроссоверов, побывавших у нас на длительном тесте. В том числе, Ford Kuga (260,6 тысячи), MINI Cooper S Countryman (244,2 тысячи) и Honda CR-V (271,9 тысячи рублей). Весьма неплохо.

Peugeot 3008 — одна из самых интересных машин в классе. Особенно если вас не пугают отсутствие полного привода и небольшой клиренс. Среди ее козырей — клевый дизайн и интерьер, прекрасная управляемость и незаезженность модели на наших дорогах. Этакий арт-объект для людей, готовых пожертвовать какими-то аспектами комфорта ради стиля и желания быть не такими, как все. Может, таких будет становится все больше? \m

Peugeot 3008 Нравится Чумовой интерьер и управляемость He нравится Отсутствие полного привода даже в топовой версии Вердикт Яркий, интересный автомобиль, которому не повезло 1598 см³, L4, 150 л.с., 240 Нм 6АКП 0-100 км/ч — 8,9, 206 км/ч 1465 кг

Подробные технические характеристики

Peugeot 3008 Тип двигателя Бензиновый R4 Рабочий объем 1598 см³ Макс. мощность, л.с./об/мин 150/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 240/1400 Тип привода Передний Трансмиссия Автоматическая, шестиступенчатая Передняя подвеска Независимая McPherson Задняя подвеска Полузависимая Тормоза Дисковые вентилируемые спереди и дисковые сзади Габариты (ДхШхВ), мм 4447 x 1841 x 1624 Колесная база, мм 2675 Макс. скорость, км/час 206 Разгон 0-100 км/ч, с 8,9 Расход топлива (комб.), л/100 км 6,0 Объем багажного отделения, л 520 Объем топливного бака, л 53 Масса, кг 1465 Дорожный просвет, мм 219 Цена, рублей от 1 779 000

Иллюстрации: Вячеслав Крылов