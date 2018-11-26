Почти что Grand Cherokee

«Пф-ф, что?» — кажется, такой была реакция у фанатов марки Jeep на первый Компас (он же Patriot в некоторых странах). И дело даже не во внешности, как это случилось со старым Cherokee, обвиненного в нарушении всех заповедей дизайна и до кучи всех остальных смертных грехах, а в том, что он стал первым переднеприводным автомобилем бренда. Нет, полный привод тоже, конечно, был, но… Но ведь это переднеприводный Jeep, вы только подумайте! Да еще и с японским вариатором. Фу быть таким.

Тогда это был разрыв шаблона. Но с тех пор много воды утекло: Патриотом теперь может быть только УАЗик (в Джипе решили-таки оставить модели единое имя на всех рынках), вышел крошка Renegade, наличие переднего привода в «проходимцах» уже никого не заставит подавиться чаем от удивления, а под капотом внедорожников отныне можно обнаружить минидвигатели объемом едва ли больше литра.