Будь проще!

В салоне владельцы дорестайлингового Jeep Cherokee и вовсе не заметят никакой разницы по сравнению с обновленным. Но они тут есть, нужно просто приглядеться. Во-первых, новые вставки из черного глянцевого пластика и другие окантовки мультимедийной системы, вентиляционных отверстий, а также зоны в районе рычага коробки передач и кнопки электронного «ручника».

Во-вторых, блок самого мультимедийного комплекса чуть сдвинулся назад, за счет чего увеличился передний вещевой отсек, куда идеально помещается даже большой смартфон. В-третьих, изменились материалы отделки интерьера: пластик передней панели мягкий, кожа и ткань приятная на ощупь — тут никаких претензий: всего до чего ты дотрагиваешься, касаться приятно.