Длительный тест Mazda CX-5: часть 1

Как с человекомДлительный тест Mazda CX-5: часть 1
Слушайте, давайте честно? Если вы хотя бы немного следите за событиями в автомобильном пространстве, то уже все знаете про новую CX-5. Мы писали про нее аж трижды: сначала я, потом главный редактор, а потом снова я – причем уже в рамках сравнения с главными конкурентами. Поэтому сейчас, с вашего позволения, я попытаюсь объяснить одну очень важную вещь про эту машину на примере… гостиниц.
Слушайте, давайте честно? Если вы хотя бы немного следите за событиями в автомобильном пространстве, то уже все знаете про новую CX-5. Мы писали про нее аж трижды: сначала я, потом главный редактор, а потом снова я – причем уже в рамках сравнения с главными конкурентами. Поэтому сейчас, с вашего позволения, я попытаюсь объяснить одну очень важную вещь про эту машину на примере… гостиниц.
Не примите за бахвальство, но количество отелей, в которых довелось мне побывать (как и любому другому автожурналисту), исчисляется даже не десятками – сотнями. Они мелькают перед глазами с невероятной скоростью, как лица прохожих, мимо которых ты ребенком летишь на цепной карусели. И, понятное дело, стираются из памяти.
Дошло до того, что на днях я заселился в одну из франкфуртских гостиниц и обнаружил на столике письмо от администрации, которая была «рада приветствовать меня снова». А я не то что гостиницы этой не помню – я вообще был уверен, что за пределы Франкфуртского аэропорта выехал впервые в жизни! Это чистая правда, ни грамма выдумки.
Но один отель мне запомнился навсегда. Точнее, не сам отель, а тюбик с шампунем в нем. На флаконе было большими буквами написано ровно следующее: «Лучший шампунь, который вы когда-либо сможете украсть». Рядом стоял гель для душа «Круче, чем тот, что у вас дома», а сбоку лежало мыло «Просто пакуй и увози с собой».
Бывают нарочито пафосные гостиницы, где тебе кланяется седой швейцар, или холодные бизнес-отели, из которых высасывали душу отрядами дементоров, отели в стиле бабушкиной квартиры или отели-лофты. И тут, значит, шампунь марки «Сопри меня». Если бы он стоял в придорожном мотеле под Чебоксарами, это выглядело бы как сарказм, смешанный с отчаянием. Но гостиница была заграничная и дорогая, а надпись на тюбике значила только одно: чувак, мы знаем, что все в этом мире – живые люди, которым давно осточертело играть социальные роли. Поэтому просто расслабься. Кто бы ты ни был, тут все свои.
Если вы все еще читаете тест-драйв, в котором пока еще не было сказано ни слова про автомобиль, то вы странный (и это прекрасно). И, возможно, теперь лучше понимаете, какое впечатление производит Mazda CX-5 на фоне конкурентов – по крайней мере, лично на меня. Это во время группового теста я тщательно раскладывал качества участников на плюсы и минусы – и получалось, что CX-5 и VW Tiguan предельно равны. Но в то же время осознавал со всей ясностью: если надо будет делать личный, чисто субъективный выбор между этими двумя машинами, на сомнения не уйдет ни секунды. Потому что «Мазда» (и не только эта конкретная) относится к своему владельцу по-человечески.
Магия CX-5 в том, что она настолько органична, насколько это вообще возможно. К ней проникаешься симпатией с первых же минут именно оттого, что она не выпендривается и ничего из себя не корчит. Конечно, как и любой другой автомобиль, это коммерческий продукт для зарабатывания денег. Но чувствуется, что создатели, выражаясь языком вторичного рынка, делали ее для себя.
Это же так легко! Они взяли и представили, как лично им было бы удобнее всего сидеть. Что бы они хотели видеть вокруг себя, из чего оно должно быть сделано, как ему следует работать. Каких реакций они ждут от автомобиля в ответ на поворот руля или нажатие педалей. А потом просто воплотили в металле и пластике, не забыв обернуть в красивую оболочку. Потому что каждое утро выходить к машине и останавливаться на пару секунд, чтобы ей полюбоваться, – это тоже то, чего хочется каждому. Вот говорят, что японцы странные, со своим особенным менталитетом – да нет, они такие же, как мы. По крайней мере, в том, что касается представлений об автомобилях.
Не подумайте, будто я идеализирую «Мазду» и пытаюсь выставить ее лучшей машиной на свете – недостатков у нее хватает. От подвески мне бы хотелось большей энергоемкости, а от двигателя – динамики поубедительнее. Хотя последний пункт вполне выполним, если взять 2,5-литровый мотор мощностью 194 лошадиные силы вместо нашего двухлитрового 150-сильного. Я бы не отказался от дополнительного простора на втором ряду (точнее, не я – пассажиры), а в багажнике – от пары отсеков для мелочей или хотя бы фиксирующей сетки. Да и стеклянная крыша в качестве альтернативы небольшому люку тоже не помешала бы.
Но в моей личной системе координат это все мелочи, которые легко простить за то, насколько мы с CX-5 совпадаем характерами. Зато меня раздражают вещи, которые могут показаться мелочами уже вам. Например, система старт-стоп, которая идет в топовой комплектации Supreme: работает она неплохо, но я все равно привык подобные штуки отключать и совсем не рад тому, что после этого на приборном щитке всю дорогу горит оранжевый индикатор, укоряющий меня за экологическую безответственность.
Или вот система удержания в полосе. Mazda имеет привычку шевелить рулем в поворотах, и это не просто отвлекает или мешает – бесит! Потому что рушится идиллия. Только что машина была, простите за штамп, продолжением моих рук – и вдруг эти руки начинают двигаться сами по себе. А отключать систему приходится по несколько раз за день: она просыпается всякий раз, когда заводишь машину. Хотя логично – если ты заплатил за нее деньги, то, наверное, собираешься использовать.
К счастью, платить не обязательно: такой ассистент входит всего в пару опциональных пакетов. Но с особенностями оснащения, стоимостью владения и тем, что предлагают конкуренты, мы будем разбираться через две недели – в заключительной части теста.