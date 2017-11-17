Длительный тест Mazda CX-5: часть 1

Слушайте, давайте честно? Если вы хотя бы немного следите за событиями в автомобильном пространстве, то уже все знаете про новую CX-5. Мы писали про нее аж трижды: сначала я, потом главный редактор, а потом снова я – причем уже в рамках сравнения с главными конкурентами. Поэтому сейчас, с вашего позволения, я попытаюсь объяснить одну очень важную вещь про эту машину на примере… гостиниц.

Не примите за бахвальство, но количество отелей, в которых довелось мне побывать (как и любому другому автожурналисту), исчисляется даже не десятками – сотнями. Они мелькают перед глазами с невероятной скоростью, как лица прохожих, мимо которых ты ребенком летишь на цепной карусели. И, понятное дело, стираются из памяти.

Дошло до того, что на днях я заселился в одну из франкфуртских гостиниц и обнаружил на столике письмо от администрации, которая была «рада приветствовать меня снова». А я не то что гостиницы этой не помню – я вообще был уверен, что за пределы Франкфуртского аэропорта выехал впервые в жизни! Это чистая правда, ни грамма выдумки.