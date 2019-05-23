Четвертым будешь?

Сакура — розовая, кимоно — белое, дрифт — только под музыку из аниме Initial D, а компания Isuzu — это производитель автобусов и грузовиков. Не хочется спорить с самим собой по трем первым пунктам, но с четвертым штампом можно не согласиться. Марка, которую мы знаем по дизельным двигателям и тяжелой технике, выпускает пассажирскую технику еще со времен дозвукового кино, а пикапы — с 1960-х годов. Неожиданно, да?
Но для начала надо разобраться, что мы вообще знаем о пикапах. Россия — не Америка или Таиланд, и наши сограждане смотрят на этот тип кузова с приподнятой бровью. Мол, зачем он нужен такой большой и без пятой двери, если соседка сверху с удовольствием ездит на кроссовере, а у соседа снизу вполне себе удобный седан. И только когда в размеренную жизнь вторгаются хобби или рабочая необходимость, будущий владелец начинает прищурившись поглядывать в сторону пикапов, в которых не страшно грузить мешки с углем, снегоходы, мотоциклы или рыболовные снасти с лодкой и палаткой.
Другое дело, что выбирают сердцем только в частном сегменте, который в нашей стране пока катастрофически мал. Доля корпоративных клиентов среди покупателей того же Isuzu D-Max составляет порядка 70%, и компания (как и все конкуренты) очень хочет чашу весов сдвинуть. Корпоранты не готовы платить за опции, ведь машина — это инструмент, в частном секторе ситуация иная. Но и для корпоративных клиентов есть пятилетняя гарантия, другие такого не предлагают.
Старт продаж Isuzu D-Max пришелся на 2002 год, но в России модель официально запустили уже в другом поколении спустя 14 лет. К концу весны 2019 года до нас добралась обновленная версия — как раз вовремя, сразу после рестайлинга прямого конкурента Mitsubishi L200.
Итак, что же появилось в пикапе с новым шильдиком на воротах? Во-первых, в машину поставили трехлитровый дизель вместо 2,5-литрового — свой собственный 4JJ1, который приводит в движение грузовые модели Isuzu. Мощность подросла со 163 до 177 л.с., максимальный крутящий момент — с 400 до 430 Нм. При этом момент достигается теперь в другом диапазоне — 2000–2300 оборотов вместо прежних 1400–2000. Плюсы этого изменения не слишком очевидны для внедорожника, но на вождении это сказывается не так сильно, как могло бы.
Во-вторых, с более мощным двигателем агрегатировали «исудзовскую» шестиступенчатую МКП. У автомата тоже появилась шестая передача — но саму коробку, как и раньше, производит японская компания Aisin. Кстати, ее же ставят на L200 и Toyota Hilux, но о них позже.
В экстерьере обновлений тоже немало — новая форма бамперов и накладок, другой дизайн подножек, антенна-плавник вместо унылой тросточки, диски R18 вместо R17 (в базе 16-дюймовая штамповка), но главное — светодиодные фары ближнего и дальнего света в богатых комплектациях, особая фишка для российского рынка. Кроме того, оформилась иная линейка цветов — D-Max теперь можно заказать в ярко-красном или синем цвете. Впрочем, ярко выраженный азиатский дизайн все равно остался азиатским, но это уже на вкус и цвет.
Есть нововведения и в салоне, особенно у старших версий. Сразу бросается в глаза 7-дюймовый экран мультимедийной системы, куда в том числе выводится изображение с камеры заднего вида, которую поставили прямо на ручку грузового отсека. Машину оснастили обязательной ныне системой ЭРА-ГЛОНАСС — и она съела ящик на верхней части торпедо и карман-очечник в потолке. Впрочем, емкостей для мелочей и прочих подстаканников тут осталось предостаточно. В дальней дороге пригодится и лишний порт USB на передней панели, а кому-то могут понравиться сиденья из перфорированной кожи (полностью кожаными сиденья назвать нельзя, боковины обшиты синтетикой). Формовка кресел спереди нормальная, а отделка улучшилась, хотя относительно легковых машин она все еще достаточно жесткая. Музыку можно слушать через Bluetooth, и выводится она аж на 8 динамиков, два из которых установлены в потолке.
Появилось немало полезного и в электронной начинке — системы стабилизации при движении с прицепом (TSC), помощи при спуске и старте на подъеме. Другое дело, что у конкурентов эти вещи были и раньше. Как и крупные баки — теперь он есть и в D-Max (76 литров вместо 69). В общем, нововведения точно порадуют клиентов. А порадует ли пикап искушенного водителя?
Тест-драйв проходил в окрестностях Красноярска, среди хвойных лесов и манящих гор. Хорошие участки извилистого шоссе с неплохим покрытием перемежались с грунтовкой, а в каком-то месте пришлось сделать кружок через лесную чащу — по полной жидкой грязи колее. И на всех покрытиях D-Max показал себя достойно.
От пикапа трудно ожидать отточенной управляемости или комфорта океанской яхты — их тут и нет. Рулится автомобиль понятно, хотя и без изюминки, как и должно быть в этом классе. Подвеска относительно мягкая, из трех рессор, но задние пассажиры при пустом кузове подскакивают на каждой неровности на плохой дороге — как на любом другом пикапе. Если загрузить — будет терпимо. Переднему пассажиру и водителю по определению лучше — даже если в кузове шаром покати.
К слову о самой грузовой платформе. Isuzu предлагает свой D-Max с двумя разными кабинами. Первая — удлиненная одинарная с откидной лавочкой и маленькими задними дверцами — и это теперь единственная полуторка на российском рынке, с самой длинной в классе платформой (её размер — 1795х1530 мм). Интересный вариант, если нескольких пассажиров в машине возить не нужно, а часть ценной поклажи не хочется оставлять в открытом кузове. Вторая кабина — привычная двойная, с нормальным задним рядом сидений для троих и платформой поменьше (1485х1530 мм). В салоне этой машины просторно, места хватает даже на галерке. С эргономикой тоже все нормально, хотя есть особенности — нет регулировки руля по вылету, а в машине на автомате педальный узел расположен высоковато, и ногу приходится задирать. Грузоподъемность в зависимости от комплектаций — от 950 до 995 кг.
С салоном и кузовом разобрались. А как насчет динамики? Ответ простой — достаточная для пикапа. Цифры разгона как обычно не раскрываются, но по ощущениям все вполне неплохо, при нажатии на педаль газа автомобиль какое-то время думает, но потом все же начинает ускоряться. И делает это с шумом, конечно, но ругать за это крупный утилитарный автомобиль не очень хочется — для обеспеченных любителей тишины есть Mercedes-Benz X-Класса. Зато на холостых оборотах и малом ходу мотора не слышно вообще, что дает шанс бесшумно красться в ночи по болотам.
Оставаясь более-менее комфортным на дороге, D-Max может с нее съехать достаточно далеко, если позволит резина. Подключаемый полный привод, понижающая передача, серьезный клиренс (235 мм), хорошие углы съезда, огромные ходы подвески (длина пролета рессор 1360 мм) — у пикапа есть весь внедорожный арсенал, кроме разве что механической блокировки заднего дифференциала. Конечно, есть электронная имитация, но заядлые джиперы смотрят на подобные системы косо. Для них, кстати, подготовили особую версию от компании Arctic Trucks: огромные шины (внешний диаметр — 35 дюймов), лифт подвески, силовые бамперы, лебедка — вседорожный автомобиль из салона, с заводской гарантией и без проблем с постановкой на учет. Стоимость такой машины зависит от числа опций, но стартует от 500 лишних тысяч за экземпляр.
И в таком случае общий прайс на подготовленный пикап легко перемахнет через отметку в три миллиона рублей. Ведь цена на машину в самой простой комплектации Terra начинается с 2 145 000 рублей — только «механика», полуторная кабина и ничего лишнего. За двойную кабину в базовой комплектации Aqua — еще 100 тысяч, если хочется автомат — придется приготовить 2 445 000 рублей за такой автомобиль. Топовая версия Energy стоит 2 595 000 рублей. Дорого? Основные конкуренты, японские Mitsubishi L200 и Toyota Hilux, стоят примерно столько же. В плюсах у Тойоты громкое имя и сложившиеся предпочтения у россиян, у Mitsubishi — трансмиссия Super Select. Хотя у Isuzu тоже есть козырь в рукаве — гарантия на 5 лет и межсервисный интервал в 20 тысяч километров. Кстати, все три машины выпускают в Таиланде, хотя у того же Isuzu есть завод и в России.
Получается забавно, но в чуть ли не самом маленьком сегменте российского рынка, сегменте пикапов, который занимает меньше процента от общего объема продаж новых машин в стране, развернулась нешуточная борьба. На рынке представлены аж восемь моделей, но лидирующую позицию по понятным причинам держит ульяновский UAZ Pickup. За ним следуют Toyota и Mitsubishi. И лишь потом — все остальные в произвольном порядке. И именно на четвертое место когда-нибудь мог бы претендовать относительный новичок Isuzu D-Max: агрегаты от грузовика, которые точно должны быть надежными, неплохой внедорожный арсенал, широкая гарантия, а теперь еще и улучшенная отделка с опциями, которых до рестайлинга ему так не хватало. Главное — привыкнуть, что Isuzu — это не только коммерческая техника.