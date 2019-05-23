Четвертым будешь?

Старт продаж Isuzu D-Max пришелся на 2002 год, но в России модель официально запустили уже в другом поколении спустя 14 лет. К концу весны 2019 года до нас добралась обновленная версия — как раз вовремя, сразу после рестайлинга прямого конкурента Mitsubishi L200.

Итак, что же появилось в пикапе с новым шильдиком на воротах? Во-первых, в машину поставили трехлитровый дизель вместо 2,5-литрового — свой собственный 4JJ1, который приводит в движение грузовые модели Isuzu. Мощность подросла со 163 до 177 л.с., максимальный крутящий момент — с 400 до 430 Нм. При этом момент достигается теперь в другом диапазоне — 2000–2300 оборотов вместо прежних 1400–2000. Плюсы этого изменения не слишком очевидны для внедорожника, но на вождении это сказывается не так сильно, как могло бы.

Во-вторых, с более мощным двигателем агрегатировали «исудзовскую» шестиступенчатую МКП. У автомата тоже появилась шестая передача — но саму коробку, как и раньше, производит японская компания Aisin. Кстати, ее же ставят на L200 и Toyota Hilux, но о них позже.