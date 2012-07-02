Тестируем обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLK

Кросс-комфортТестируем обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLK
Презентация обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLK проводилась одновременно с тестом рестайлингового внедорожника G-Class. Так мерседесовцы стараются показать, что GLK – достойный член их внедорожного семейства, а не просто еще один премиальный «паркетник».
Презентация обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLK состоялась одновременно с тестом рестайлингового внедорожника G-Class. Так мерседесовцы стараются показать, что GLK – достойный член их внедорожного семейства, а не просто еще один премиальный «паркетник». Однако теперь в этом утверждении есть некоторая доля лукавства, ведь в ходе обновления кроссовер стал существенно ближе к асфальту.
На момент своего появления на рынке в 2009 году GLK действительно претендовал на звание самого «внедорожного» кроссовера среди своих премиальных собратьев. У него был почти 20-сантиметровый дорожный просвет, постоянный полный привод с распределением тяги в пропорции 45:55 процентов в пользу задней оси, а также опциональный «внедорожный» пакет с защитой днища и особым алгоритмом работы управляющей электроники. Теперь же базовый клиренс уменьшился на 20 миллиметров – до 177 миллиметров. По словам инженеров, для улучшения управляемости и снижения расхода топлива, а на деле – потому что владельцы GLK слишком редко покидают асфальтовые дороги.
Ситуация с дорожным просветом нового Mercedes-Benz GLK вообще получилась несколько запутанной. В официальных пресс-материалах 177 миллиметров «базового» клиренса справедливы для заднеприводных версий с 2,2-литровым дизелем. При этом данные по величине клиренса полноприводных модификаций указаны с уже установленным пакетом Offroad Engineering, в который теперь входит увеличенный на 30 миллиметров дорожный просвет.
Это 207 миллиметров для дизельных версий и 210 миллиметров – для машины с бензиновым V6.
Если отнять от этих цифр 30 миллиметров, которые прибавляет внедорожная подвеска, то получатся те же 177 миллиметров для дизеля и 180 миллиметров для бензиновой машины. Однако в официальных документах Mercedes-Benz такие показатели нигде почему-то не указываются.
По большому счету, к легкому обновлению подвесок и свелись все работы по шасси в рестайлинговом GLK. Из-за изменившейся кинематики были заново откалиброваны пружины и амортизаторы на всех версиях, но никакой «мехатроники» для шасси кроссовера Mercedes-Benz по-прежнему не предусмотрено: только чистая механика и гидравлика саморегулируемых амортизаторов, меняющих свою жесткость только за счет изменения сечения перепускного клапана в штоке.
Продажи премиальных кроссоверов в 2011 году
Линейка моторов обновилась незначительно. Бензиновая 3,5-литровая «шестерка», популярная в России, – новая, оснащенная непосредственным впрыском топлива. На нашем рынке будет доступна в двух вариантах форсировки: мощностью 306 лошадиных сил и с 370 Нм крутящего момента (GLK 350), и мощностью 250 лошадиных сил (350 Нм), которая заменит собой трехлитровый V6 на версии GLK 300. Дизелей россиянам пока не предложат, зато в Европе их будет аж четыре: три варианта 2,1-литрового мотора мощностью 143, 170 и 204 силы, и дизельный V6 мощностью 265 сил, который развивает 620 Нм крутящего момента. Не будет у нас и базовых заднеприводных модификаций GLK.
Что еще нового?
В первую очередь, дизайн. Во внешности обновленного GLK теперь меньше рубленных граней, слегка роднивших его с оригинальным Gelandewagen, зато еще больше хрома: блестящие планки решетки радиатора и накладки на бамперы, хромированная отделка светодиодных противотуманок. Передние фары стали более округлыми, а «потеки» в их уголках – еще более выразительными.
«Предыдущий GLK разделил потенциальных покупателей на два лагеря: одним однозначно нравился его грубоватый, рубленный дизайн, а другим – однозначно не нравился, – объяснил за ужином Маттиас Собота, менеджер по продукту проекта GLK. – Разрабатывая обновленный кроссовер, мы попытались размыть границу между этими группами клиентов. Его внешность теперь более универсальна, но при этом, как нам кажется, не менее выразительна».
Может Собота и прав, но харизмы в облике Mercedes-Benz GLK теперь стало меньше, а лучше всего он выглядит в ракурсе ¾ сзади, где его угловатость все еще хорошо заметна.
Зато салону рестайлинг пошел только на пользу. Здесь, на первый взгляд, вообще не осталось ни одной старой детали: новый руль, приборка от обновленного C-Class с цветным экраном в центре спидометра, большой ЖК-дисплей навигационной системы, дорогие, очень качественные материалы отделки и… ни одной ровной плоскости, ни одной острой грани! Даже дефлекторы системы вентиляции поменяли на круглые, с алюминиевой отделкой – как на родстерах SLK и SL.
Селектор «автомата» переехал с центрального тоннеля на рулевую колонку, освободив место для подстаканников и джойстика мультимедийного комплекса COMAND. Сама система COMAND на GLK теперь тоже самая свежая, с голосовым управлением, доступом в интернет и возможностью использования онлайн-приложений для чтения новостей и "Фейсбука", и даже поиска свободных мест на парковках.
Как едет новый GLK?
Комфортно, как и прежде. Изменения в подвеске никак не сказались на плавности хода: GLK все так же здорово разглаживает любое, даже самое посредственное по качеству дорожное полотно. А по горной грунтовке дороге, которая была частью тестового маршрута в предгорье Альп, кроссовер Mercedes-Benz мчит с завидной невозмутимостью. Энергоемкость шасси – великолепная. GLK не боится ни подбросов, ни ям, упруго и почти бесшумно проглатывая большинство неровностей.
С внедорожным пакетом кроссовер не задумываясь штурмует каменистые дороги со сложным рельефом: дорожного просвета в 21 сантиметр хватает почти везде, если ехать «с головой». Недостаток один – маловаты хода легковой, по сути, подвески. Поэтому на отбой амортизаторы иногда срабатывают чуть жестковато, а на крупных ямах колеса рано повисают в воздухе. Впрочем, диагонального вывешивания GLK не боится: похрустывая тормозами, он способен проползти почти везде. Особенно, если будет обут в более-менее "злые" покрышки.
На асфальте – традиционная для «Мерседесов» мягкость в повадках. Пустоватый, легкий руль отзывается на действия водителя с ленцой, зато в поворотах становится достаточно информативным. Крены невелики, однако ехать по-настоящему быстро на GLK не хочется даже с топовым 306-сильным бензиновым мотором. Его приятный для наблюдателей снаружи баритон в салоне, из-за хорошей шумоизоляции, звучит плоско, отклики на педаль газа кажутся чуть задемпфированными, автомат в режиме «драйв» расслабленно перебирает высшие передачи.
Слегка взбодрить GLK можно переводом трансмиссии в режим «спорт», однако принципиально характер кроссовера не изменится. Куда заметнее разница между бензиновым и дизельным автомобилем: GLK 220 CDI со 170-сильным мотором оказывается чуть плотнее по подвеске, а по напористости разгона в зоне средних оборотов он нисколько не проигрывает более мощному V6 благодаря 400 Нм крутящего момента, доступным уже с 1400 оборотов в минуту. Вот только звук подкачал – при активной езде его некрасивое тарахтение все же пробивается через звукоизолирующие маты.
Но ведь в России не будет дизельных GLK?
Пока не будет. Сейчас для заказа доступны кроссоверы с бензиновым V6 мощностью 250 или 306 лошадиных сил с «автоматом» в «Особой серии». Причем GLK 300 после рестайлинга подешевел на 100 тысяч рублей – с 1,99 до 1,89 миллиона рублей. Топовый GLK 350, наоборот, подорожал на 10 тысяч рублей: за мощный мотор и более богатую базовую комплектацию покупателю придется заплатить 2,39 миллиона рублей. "Мерседесовский" комфорт – бесплатно.
Технические характеристики Mercedes-Benz GLK
|300 4Matic
|350 4Matic
|Тип двигателя
|бензиновый с непосредственным впрыском топлива
|бензиновый с непосредственным впрыском топлива
|Рабочий объем, см.куб
|3498
|3498
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|250
|306/6500
|Макс. момент, Нм/об/мин
|350/3500–5250
|370/3500–5250
|Тип привода
|полный
|полный
|Трансмиссия
|автоматическая семиступенчатая
|автоматическая семиступенчатая
|Передняя подвеска
|независимая, пружинная, McPherson
|независимая, пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|независимая, пружинная, многорычажная
|независимая, пружинная, многорычажная
|Тормоза
|дисковые вентилируемые спереди и сзади
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4536х1840х1669
|4536х1840х1669
|Колесная база, мм
|2755
|2755
|Снаряженная масса, кг
|1845
|1845
|Макс. скорость, км/час
|н.д.
|238
|Разгон 0--100 км/ч, с
|н.д.
|6,5
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|н.д.
|8,6
|Объем багажного отделения, л
|450–1550
|450–1550
|Объем топливного бака, л
|66
|66
|Цена, рублей
|от 1 890 000
|от 2 390 000