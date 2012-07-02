Тестируем обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLK

Презентация обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLK состоялась одновременно с тестом рестайлингового внедорожника G-Class. Так мерседесовцы стараются показать, что GLK – достойный член их внедорожного семейства, а не просто еще один премиальный «паркетник». Однако теперь в этом утверждении есть некоторая доля лукавства, ведь в ходе обновления кроссовер стал существенно ближе к асфальту.

На момент своего появления на рынке в 2009 году GLK действительно претендовал на звание самого «внедорожного» кроссовера среди своих премиальных собратьев. У него был почти 20-сантиметровый дорожный просвет, постоянный полный привод с распределением тяги в пропорции 45:55 процентов в пользу задней оси, а также опциональный «внедорожный» пакет с защитой днища и особым алгоритмом работы управляющей электроники. Теперь же базовый клиренс уменьшился на 20 миллиметров – до 177 миллиметров. По словам инженеров, для улучшения управляемости и снижения расхода топлива, а на деле – потому что владельцы GLK слишком редко покидают асфальтовые дороги.