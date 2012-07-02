Тест-драйв
15:48, 02 июля 2012

Кросс-комфорт

Тестируем обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLK

Презентация обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLK проводилась одновременно с тестом рестайлингового внедорожника G-Class. Так мерседесовцы стараются показать, что GLK – достойный член их внедорожного семейства, а не просто еще один премиальный «паркетник».

Фото автора и компании Mercedes-Benz
Фото автора и компании Mercedes-Benz
Михаил Цымбал

Презентация обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLK состоялась одновременно с тестом рестайлингового внедорожника G-Class. Так мерседесовцы стараются показать, что GLK – достойный член их внедорожного семейства, а не просто еще один премиальный «паркетник». Однако теперь в этом утверждении есть некоторая доля лукавства, ведь в ходе обновления кроссовер стал существенно ближе к асфальту.

На момент своего появления на рынке в 2009 году GLK действительно претендовал на звание самого «внедорожного» кроссовера среди своих премиальных собратьев. У него был почти 20-сантиметровый дорожный просвет, постоянный полный привод с распределением тяги в пропорции 45:55 процентов в пользу задней оси, а также опциональный «внедорожный» пакет с защитой днища и особым алгоритмом работы управляющей электроники. Теперь же базовый клиренс уменьшился на 20 миллиметров – до 177 миллиметров. По словам инженеров, для улучшения управляемости и снижения расхода топлива, а на деле – потому что владельцы GLK слишком редко покидают асфальтовые дороги.

Кросс-комфорт

Ситуация с дорожным просветом нового Mercedes-Benz GLK вообще получилась несколько запутанной. В официальных пресс-материалах 177 миллиметров «базового» клиренса справедливы для заднеприводных версий с 2,2-литровым дизелем. При этом данные по величине клиренса полноприводных модификаций указаны с уже установленным пакетом Offroad Engineering, в который теперь входит увеличенный на 30 миллиметров дорожный просвет.

Это 207 миллиметров для дизельных версий и 210 миллиметров – для машины с бензиновым V6.

Если отнять от этих цифр 30 миллиметров, которые прибавляет внедорожная подвеска, то получатся те же 177 миллиметров для дизеля и 180 миллиметров для бензиновой машины. Однако в официальных документах Mercedes-Benz такие показатели нигде почему-то не указываются.

Внедорожный пакет Offroad Engineering теперь включает в себя увеличенный на 30 миллиметров дорожный просвет, дополнительную защиту днища армированным пластиком, систему помощи при спуске со склона с регулируемой скоростью «даунхилла», а также «внедорожный» алгоритм работы АБС, системы стабилизации, коробки передач и электронной педали газа, который активируется кнопкой на центральной консоли. Для машин с адаптивным головным светом можно заказать систему «внедорожного» освещения, когда на скоростях до 50 километров в час электроника делает пучок ближнего света чуть шире и ярче.

Внедорожный пакет Offroad Engineering теперь включает в себя увеличенный на 30 миллиметров дорожный просвет, дополнительную защиту днища армированным пластиком, систему помощи при спуске со склона с регулируемой скоростью «даунхилла», а также «внедорожный» алгоритм работы АБС, системы стабилизации, коробки передач и электронной педали газа, который активируется кнопкой на центральной консоли. Для машин с адаптивным головным светом можно заказать систему «внедорожного» освещения, когда на скоростях до 50 километров в час электроника делает пучок ближнего света чуть шире и ярче.

По большому счету, к легкому обновлению подвесок и свелись все работы по шасси в рестайлинговом GLK. Из-за изменившейся кинематики были заново откалиброваны пружины и амортизаторы на всех версиях, но никакой «мехатроники» для шасси кроссовера Mercedes-Benz по-прежнему не предусмотрено: только чистая механика и гидравлика саморегулируемых амортизаторов, меняющих свою жесткость только за счет изменения сечения перепускного клапана в штоке.

Продажи премиальных кроссоверов в 2011 году

Кросс-комфорт

Линейка моторов обновилась незначительно. Бензиновая 3,5-литровая «шестерка», популярная в России, – новая, оснащенная непосредственным впрыском топлива. На нашем рынке будет доступна в двух вариантах форсировки: мощностью 306 лошадиных сил и с 370 Нм крутящего момента (GLK 350), и мощностью 250 лошадиных сил (350 Нм), которая заменит собой трехлитровый V6 на версии GLK 300. Дизелей россиянам пока не предложат, зато в Европе их будет аж четыре: три варианта 2,1-литрового мотора мощностью 143, 170 и 204 силы, и дизельный V6 мощностью 265 сил, который развивает 620 Нм крутящего момента. Не будет у нас и базовых заднеприводных модификаций GLK.

Обновленный GLK теперь оснащается электромеханическим усилителем руля – как и соплатформенный [Mercedes-Benz C-Class](http://motor.ru/articles/2011/05/10/newclass/). Такая конструкция чуть лучше экономит топливо, подсказывает водителю куда крутить руль в случае начала скольжения и самостоятельно – микроповоротами колес – корректирует траекторию во время движения или торможения на нестабильных покрытиях.

Обновленный GLK теперь оснащается электромеханическим усилителем руля – как и соплатформенный Mercedes-Benz C-Class. Такая конструкция чуть лучше экономит топливо, подсказывает водителю куда крутить руль в случае начала скольжения и самостоятельно – микроповоротами колес – корректирует траекторию во время движения или торможения на нестабильных покрытиях.

Что еще нового?

В первую очередь, дизайн. Во внешности обновленного GLK теперь меньше рубленных граней, слегка роднивших его с оригинальным Gelandewagen, зато еще больше хрома: блестящие планки решетки радиатора и накладки на бамперы, хромированная отделка светодиодных противотуманок. Передние фары стали более округлыми, а «потеки» в их уголках – еще более выразительными.

Кросс-комфорт

«Предыдущий GLK разделил потенциальных покупателей на два лагеря: одним однозначно нравился его грубоватый, рубленный дизайн, а другим – однозначно не нравился, – объяснил за ужином Маттиас Собота, менеджер по продукту проекта GLK. – Разрабатывая обновленный кроссовер, мы попытались размыть границу между этими группами клиентов. Его внешность теперь более универсальна, но при этом, как нам кажется, не менее выразительна».

Может Собота и прав, но харизмы в облике Mercedes-Benz GLK теперь стало меньше, а лучше всего он выглядит в ракурсе ¾ сзади, где его угловатость все еще хорошо заметна.

Зато салону рестайлинг пошел только на пользу. Здесь, на первый взгляд, вообще не осталось ни одной старой детали: новый руль, приборка от обновленного C-Class с цветным экраном в центре спидометра, большой ЖК-дисплей навигационной системы, дорогие, очень качественные материалы отделки и… ни одной ровной плоскости, ни одной острой грани! Даже дефлекторы системы вентиляции поменяли на круглые, с алюминиевой отделкой – как на родстерах SLK и SL.

1. Для GLK доступна как классическая "мерседесовская" отделка лакированным коричневым деревом... 2. ...так и более стильные варианты с черным шпоном и светло-бежевой кожей на сиденьях. 3. Дисплей в центре приборной панели имеет высокое разрешение и может выводить почти любые данные о машине, включая подсказки навигационной системы. 4. Круглые дефлекторы системы вентиляции -- как у SLK и SL. 5. "Внедорожные" кнопки отделены от остальных выступающими ребрами. Наверное, чтобы избежать случайных нажатий. 6. Полностью коричневая отделка салона - с коричневым пластиком и шоколадного цвета кожей - на любителя. Хотя выглядит очень "богато".

  1. Для GLK доступна как классическая "мерседесовская" отделка лакированным коричневым деревом...

  2. ...так и более стильные варианты с черным шпоном и светло-бежевой кожей на сиденьях.

  3. Дисплей в центре приборной панели имеет высокое разрешение и может выводить почти любые данные о машине, включая подсказки навигационной системы.

  4. Круглые дефлекторы системы вентиляции -- как у SLK и SL.

  5. "Внедорожные" кнопки отделены от остальных выступающими ребрами. Наверное, чтобы избежать случайных нажатий.

  6. Полностью коричневая отделка салона - с коричневым пластиком и шоколадного цвета кожей - на любителя. Хотя выглядит очень "богато".

Селектор «автомата» переехал с центрального тоннеля на рулевую колонку, освободив место для подстаканников и джойстика мультимедийного комплекса COMAND. Сама система COMAND на GLK теперь тоже самая свежая, с голосовым управлением, доступом в интернет и возможностью использования онлайн-приложений для чтения новостей и "Фейсбука", и даже поиска свободных мест на парковках.

По бортовой электронике рестайлинговый GLK теперь унифицирован с семейством C-Class, которое пережило обновление в прошлом году. Это значит, что теперь кроссовер может быть оснащен адаптивным круиз-контролем, системой автоматической парковки, а также системами мониторинга слепых зон и контроля за соблюдением рядности движения. Среди опций -- система кругового обзора, реализованная с помощью камер систем безопасности.

По бортовой электронике рестайлинговый GLK теперь унифицирован с семейством C-Class, которое пережило обновление в прошлом году. Это значит, что теперь кроссовер может быть оснащен адаптивным круиз-контролем, системой автоматической парковки, а также системами мониторинга слепых зон и контроля за соблюдением рядности движения. Среди опций -- система кругового обзора, реализованная с помощью камер систем безопасности.

Как едет новый GLK?

Комфортно, как и прежде. Изменения в подвеске никак не сказались на плавности хода: GLK все так же здорово разглаживает любое, даже самое посредственное по качеству дорожное полотно. А по горной грунтовке дороге, которая была частью тестового маршрута в предгорье Альп, кроссовер Mercedes-Benz мчит с завидной невозмутимостью. Энергоемкость шасси – великолепная. GLK не боится ни подбросов, ни ям, упруго и почти бесшумно проглатывая большинство неровностей.

С внедорожным пакетом кроссовер не задумываясь штурмует каменистые дороги со сложным рельефом: дорожного просвета в 21 сантиметр хватает почти везде, если ехать «с головой». Недостаток один – маловаты хода легковой, по сути, подвески. Поэтому на отбой амортизаторы иногда срабатывают чуть жестковато, а на крупных ямах колеса рано повисают в воздухе. Впрочем, диагонального вывешивания GLK не боится: похрустывая тормозами, он способен проползти почти везде. Особенно, если будет обут в более-менее "злые" покрышки.

Пакет Offroad обойдется покупателям в 40 тысяч рублей, причем он, похоже, не исключает возможность установки сталинг-пакета AMG, включающего в себя новые элементы экстерьера и большие колесные диски (общая стоимость пакета «экстерьер» составляет 100 тысяч рублей), а также «AMG-отделку» салона за 58 тысяч. Что умеет GLK на плохой дороге, можно посмотреть в ролике в конце статьи.

Пакет Offroad обойдется покупателям в 40 тысяч рублей, причем он, похоже, не исключает возможность установки сталинг-пакета AMG, включающего в себя новые элементы экстерьера и большие колесные диски (общая стоимость пакета «экстерьер» составляет 100 тысяч рублей), а также «AMG-отделку» салона за 58 тысяч. Что умеет GLK на плохой дороге, можно посмотреть в ролике в конце статьи.

На асфальте – традиционная для «Мерседесов» мягкость в повадках. Пустоватый, легкий руль отзывается на действия водителя с ленцой, зато в поворотах становится достаточно информативным. Крены невелики, однако ехать по-настоящему быстро на GLK не хочется даже с топовым 306-сильным бензиновым мотором. Его приятный для наблюдателей снаружи баритон в салоне, из-за хорошей шумоизоляции, звучит плоско, отклики на педаль газа кажутся чуть задемпфированными, автомат в режиме «драйв» расслабленно перебирает высшие передачи.

Кросс-комфорт

Слегка взбодрить GLK можно переводом трансмиссии в режим «спорт», однако принципиально характер кроссовера не изменится. Куда заметнее разница между бензиновым и дизельным автомобилем: GLK 220 CDI со 170-сильным мотором оказывается чуть плотнее по подвеске, а по напористости разгона в зоне средних оборотов он нисколько не проигрывает более мощному V6 благодаря 400 Нм крутящего момента, доступным уже с 1400 оборотов в минуту. Вот только звук подкачал – при активной езде его некрасивое тарахтение все же пробивается через звукоизолирующие маты.

Кросс-комфорт

Но ведь в России не будет дизельных GLK?

Пока не будет. Сейчас для заказа доступны кроссоверы с бензиновым V6 мощностью 250 или 306 лошадиных сил с «автоматом» в «Особой серии». Причем GLK 300 после рестайлинга подешевел на 100 тысяч рублей – с 1,99 до 1,89 миллиона рублей. Топовый GLK 350, наоборот, подорожал на 10 тысяч рублей: за мощный мотор и более богатую базовую комплектацию покупателю придется заплатить 2,39 миллиона рублей. "Мерседесовский" комфорт – бесплатно.

Lexus RX. В России японский кроссовер продается как в переднеприводном варианте (от 1,936 миллиона рублей), так и в полноприводной версии с 277-сильным мотором V6 (от 2,625 до 2,972 миллиона рублей за версию Premium +). Но самый дорогой - это гибрид RX 450h, стоимость которого находится в диапазоне от 2,995 до 3,342 миллиона рублей.

Технические характеристики Mercedes-Benz GLK

300 4Matic350 4Matic
Тип двигателябензиновый с непосредственным впрыском топливабензиновый с непосредственным впрыском топлива
Рабочий объем, см.куб34983498
Макс. мощность, л.с./об/мин250306/6500
Макс. момент, Нм/об/мин350/3500–5250370/3500–5250
Тип приводаполныйполный
Трансмиссияавтоматическая семиступенчатаяавтоматическая семиступенчатая
Передняя подвесканезависимая, пружинная, McPhersonнезависимая, пружинная, McPherson
Задняя подвесканезависимая, пружинная, многорычажнаянезависимая, пружинная, многорычажная
Тормозадисковые вентилируемые спереди и сзади
Габариты (ДхШхВ), мм4536х1840х16694536х1840х1669
Колесная база, мм27552755
Снаряженная масса, кг18451845
Макс. скорость, км/часн.д.238
Разгон 0--100 км/ч, сн.д.6,5
Расход топлива (комб.), л/100 кмн.д.8,6
Объем багажного отделения, л450–1550450–1550
Объем топливного бака, л6666
Цена, рублейот 1 890 000от 2 390 000

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