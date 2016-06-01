Выясняем, на что обращать внимание в Hyundai Grand Santa Fe после рестайлинга

ГрандвопросВыясняем, на что обращать внимание в Hyundai Grand Santa Fe после рестайлинга
Здравствуй, дорогой «Санта». Нет-нет, ты не перепутал Рождество с Днем защиты детей, все в порядке. Ты как раз вовремя. Почти три года на просторах российских направлений ты вел себя хорошо, и теперь по всем законам жанра настало то самое время, когда «пора освежиться».
Забавно получилось — «Великий Санта-Фе» в Великом Новгороде. Ожидать первого появления обновленного семиместного вседорожника именно здесь можно было с тем же успехом, что и уху на завтрак в мишленовском ресторане, но именно так все и случилось. Встречайте — Hyundai Grand Santa Fe после рестайлинга. Премьера в Великом Новгороде.
Кажется, не так уж много изменилось… Или нет?
Не много. Дизайн «Гранда» приблизили к просто Santa Fe, который обновился в конце прошлого года. Главный элемент, по которому можно отличить самый большой вседорожник Hyundai от его дорестайлинговой версии, — это секции противотуманных фар в переднем бампере. Теперь там царство светодиодов — дневные ходовые огни и сами противотуманки.
А дальше — загибайте пальцы. Другими стали решетка радиатора (пять горизонтальных планок вместо четырех), фары головного света и передний бампер (подправили форму и увеличили размер воздухозаборника), а сзади изменился рисунок светодиодных фонарей и бампер с новыми секциями противотуманок и насадками на патрубки выпускной системы. И в качестве вишенки на торте — новая линейка 18-и 19-дюймовых колесных дисков.
Кстати, за счет нового переднего бампера на 10 миллиметров уменьшился передней свес. Вряд ли это сильно помогло здоровенному кроссоверу с 2,8-метровой колесной базой на бездорожье, но все же… Окей, галочку поставили.
я выбрал вместо рекламы.
А внутри-то как?
Все так же, едем дальше. Хотя нет, постойте. Оказывается, тут тоже есть что-то новенькое. Например, новая приборная панель с цветным экраном и другими шкалами, мультимедийный комплекс с восьмидюймовым дисплеем вместо семидюймового и отделка передней панели плашками с плетеным рисунком, напоминающим карбон.
И это все?
Еще появились новые кнопочки, которые контролируют работу разной электроники, вроде систем кругового обзора, автопарковки, слежения за мертвыми зонами и непроизвольным пересечение сплошной линии разметки и даже адаптивного круиз-контроля.
Но тут как раз ничего удивительного. Все это есть и на «маленьком» Santa Fe, где работает без проблем. На машину при парковке можно посмотреть «с высоты птичьего полета», «круиз» сам контролирует дистанцию и скорость до автомобиля впереди, а неприятный писк сообщает, что ты зазевался и начинаешь «вываливаться» из своей полосы.
Теперь, наверное, точно все?
И опять нет. Изменения, спрятанные под кузовом, немного интереснее. Во-первых, была усилена его структура за счет более широкого использования высокопрочных сталей, в том числе в лонжеронах и силовых элементах передней части.
Прежний 3,3-литровый бензиновый двигатель с распределенным впрыском, развивающий 249 сил, уступил место трехлитровой «шестерке» семейства Lambda II с прямым впрыском и аналогичной мощностью. Такой же агрегат устанавливается, например, на большой седан Hyundai Genesis и говорят, что ради снижения налогового бремени этот мотор перенастроили специально для российского Santa Fe.
Но вряд ли это очень сильно заинтересует покупателей — ведь прежде 90-95 процентов всех «Грандов» продавались с дизельными моторами.
Поэтому на дизель по-прежнему главная ставка. К тому же, он стал чуть-чуть лучше по всем параметрам: мощность 2,2-литровой «четверки» увеличилась со 197 до 200 сил, максимальный крутящий момент теперь не 436, а 440 Нм, и доступен он в более широком диапазоне — от 1750 до 2750 оборотов в минуту. Если хотите восхищаться дальше, то вот еще немного крутых цифр: время разгона до «сотни» уменьшилось на четыре десятых секунды, а расход топлива стал меньше аж на две десятых литра в смешанном цикле. Впечатляет?
В системе полного привода изменений не случилось. И коробка передач осталась той же самой — шестиступенчатый «автомат».
Окей, и как он едет?
На ровном шоссе на Grand Santa Fe хочется ехать без остановки. Машина уверенно стоит на прямой, на руле почти нет никаких вибраций, лишние шумы не напрягают. В общем, водителю комфортно и ничто не тревожит мирное похрапывание пассажиров.
Обгоны совершаются на раз-два с любым из моторов. Тяги что у бензинового, что у дизельного агрегата — предостаточно. Первый веселее, конечно, и разгоняет автомобиль быстрее, как по официальным характеристикам, так и по ощущениям. Но — привет Капитан Очевидность — «Санта» с этим мотором не будет самым экономичным кроссовером в мире.
У дизеля еще больше тяги «на старте», которая ближе к 3000 оборотов в минуту почти сходит на нет. Но в динамике он почти не проигрывает бензиновому мотору, зато намного экономичнее. Такой агрегат кажется оптимальным выбором для «Большого Санты», что и подтверждают итоги продаж дорестайлингового автомобиля. Впрочем, дизелю наверняка помогло и то, что такие кроссоверы были почти на 300 тысяч рублей дешевле.
Но как только начинаются повороты, энтузиазм водителя тает. Как и у «короткого» Santa Fe усилие на руле тут чересчур искусственное, а вместо анализа информации о том, что на самом деле происходит с передними колесами, приходится доверять инстинктам.
И в первую очередь инстинкту сохранения подвески. Она не боится больших ям, а ее энергоемкость заканчивается лишь на таких дорогах, где быстро ехать совсем грешно, однако и ее периодически «замыкает» на жестких неровностях, а дорожная мелочь отрабатывается слишком громко.
Что с ценами-то?
Пока непонятно. Первые обновленные Hyundai Grand Santa Fe ожидаются у дилеров не раньше августа, а официальный старт продаж запланирован на сентябрь. Поэтому цен, соответственно, еще нет.
Но есть комплектации. В базовой Family будет кожаный салон, подогрев передних и задних сидений, аудиосистема с пятидюймовым дисплеем, ксеноновые фары и электрорегулировки водительского кресла.
В более продвинутой версии Style появится навигация, система кругового видеообзора и запуск двигателя без ключа.
Топовый вариант High-Tek получит адаптивные фары головного света, стеклянную панорамную крышу, автопарковщик, вентиляцию передних сидений и кондиционер для третьего ряда кресел.
Конкуренты Grand Santa Fe
Предшественник пока еще продается по цене от 2 184 000 рублей за дизельную версию и от 2 494 000 рублей за бензиновую. Но что будет с ценами на автомобили к осени в нашем быстро меняющемся мире, — в этом и состоит самый большой или, можно сказать, «Гранд» вопрос.
Hyundai Grand Santa Fe
Подробные характеристики Hyundai Grand Santa Fe
|3.0 GDI
|2.2 CRDi
|Тип двигателя
|Бензин, 6 цил.
|Дизель, 4 цил.
|Рабочий объем
|2999 см³
|2199 см³
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|249/6400
|200/3800
|Макс. момент, Нм/об/мин
|306/5300
|440/1750-2750
|Тип привода
|Полный
|Полный
|Трансмиссия
|6-ст. АКП
|6-ст. АКП
|Передняя подвеска
|независимая, McPherson
|Задняя подвеска
|независимая, многорычажная
|Тормоза
|Дисковые вентилируемые
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4905×1885×1685
|Колесная база, мм
|2800
|Масса, кг
|1937
|1991
|Разгон 0-100 км/ч, сек.
|9,2
|9,9
|Макс. скорость, км/час
|207
|201
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|10,5
|7,8