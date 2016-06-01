Тест-драйв
Опубликовано 01 июня 2016, 08:53
4 мин.

Грандвопрос

Выясняем, на что обращать внимание в Hyundai Grand Santa Fe после рестайлинга
Здравствуй, дорогой «Санта». Нет-нет, ты не перепутал Рождество с Днем защиты детей, все в порядке. Ты как раз вовремя. Почти три года на просторах российских направлений ты вел себя хорошо, и теперь по всем законам жанра настало то самое время, когда «пора освежиться».
Грандвопрос
Ефим Репин

Здравствуй, дорогой «Санта». Нет-нет, ты не перепутал Рождество с Днем защиты детей, все в порядке. Ты как раз вовремя. Почти три года на просторах российских направлений ты вел себя хорошо, и теперь по всем законам жанра настало то самое время, когда «пора освежиться».

Забавно получилось — «Великий Санта-Фе» в Великом Новгороде. Ожидать первого появления обновленного семиместного вседорожника именно здесь можно было с тем же успехом, что и уху на завтрак в мишленовском ресторане, но именно так все и случилось. Встречайте — Hyundai Grand Santa Fe после рестайлинга. Премьера в Великом Новгороде.

Кажется, не так уж много изменилось… Или нет?

Не много. Дизайн «Гранда» приблизили к просто Santa Fe, который обновился в конце прошлого года. Главный элемент, по которому можно отличить самый большой вседорожник Hyundai от его дорестайлинговой версии, — это секции противотуманных фар в переднем бампере. Теперь там царство светодиодов — дневные ходовые огни и сами противотуманки.

А дальше — загибайте пальцы. Другими стали решетка радиатора (пять горизонтальных планок вместо четырех), фары головного света и передний бампер (подправили форму и увеличили размер воздухозаборника), а сзади изменился рисунок светодиодных фонарей и бампер с новыми секциями противотуманок и насадками на патрубки выпускной системы. И в качестве вишенки на торте — новая линейка 18-и 19-дюймовых колесных дисков.

Кстати, за счет нового переднего бампера на 10 миллиметров уменьшился передней свес. Вряд ли это сильно помогло здоровенному кроссоверу с 2,8-метровой колесной базой на бездорожье, но все же… Окей, галочку поставили.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

А внутри-то как?

Все так же, едем дальше. Хотя нет, постойте. Оказывается, тут тоже есть что-то новенькое. Например, новая приборная панель с цветным экраном и другими шкалами, мультимедийный комплекс с восьмидюймовым дисплеем вместо семидюймового и отделка передней панели плашками с плетеным рисунком, напоминающим карбон.

И это все?

Еще появились новые кнопочки, которые контролируют работу разной электроники, вроде систем кругового обзора, автопарковки, слежения за мертвыми зонами и непроизвольным пересечение сплошной линии разметки и даже адаптивного круиз-контроля.

Но тут как раз ничего удивительного. Все это есть и на «маленьком» Santa Fe, где работает без проблем. На машину при парковке можно посмотреть «с высоты птичьего полета», «круиз» сам контролирует дистанцию и скорость до автомобиля впереди, а неприятный писк сообщает, что ты зазевался и начинаешь «вываливаться» из своей полосы.

Теперь, наверное, точно все?

И опять нет. Изменения, спрятанные под кузовом, немного интереснее. Во-первых, была усилена его структура за счет более широкого использования высокопрочных сталей, в том числе в лонжеронах и силовых элементах передней части.

Грандвопрос

Прежний 3,3-литровый бензиновый двигатель с распределенным впрыском, развивающий 249 сил, уступил место трехлитровой «шестерке» семейства Lambda II с прямым впрыском и аналогичной мощностью. Такой же агрегат устанавливается, например, на большой седан Hyundai Genesis и говорят, что ради снижения налогового бремени этот мотор перенастроили специально для российского Santa Fe.

Но вряд ли это очень сильно заинтересует покупателей — ведь прежде 90-95 процентов всех «Грандов» продавались с дизельными моторами.

Грандвопрос

Поэтому на дизель по-прежнему главная ставка. К тому же, он стал чуть-чуть лучше по всем параметрам: мощность 2,2-литровой «четверки» увеличилась со 197 до 200 сил, максимальный крутящий момент теперь не 436, а 440 Нм, и доступен он в более широком диапазоне — от 1750 до 2750 оборотов в минуту. Если хотите восхищаться дальше, то вот еще немного крутых цифр: время разгона до «сотни» уменьшилось на четыре десятых секунды, а расход топлива стал меньше аж на две десятых литра в смешанном цикле. Впечатляет?

В системе полного привода изменений не случилось. И коробка передач осталась той же самой — шестиступенчатый «автомат».

Грандвопрос

Окей, и как он едет?

На ровном шоссе на Grand Santa Fe хочется ехать без остановки. Машина уверенно стоит на прямой, на руле почти нет никаких вибраций, лишние шумы не напрягают. В общем, водителю комфортно и ничто не тревожит мирное похрапывание пассажиров.

Обгоны совершаются на раз-два с любым из моторов. Тяги что у бензинового, что у дизельного агрегата — предостаточно. Первый веселее, конечно, и разгоняет автомобиль быстрее, как по официальным характеристикам, так и по ощущениям. Но — привет Капитан Очевидность — «Санта» с этим мотором не будет самым экономичным кроссовером в мире.

Грандвопрос

У дизеля еще больше тяги «на старте», которая ближе к 3000 оборотов в минуту почти сходит на нет. Но в динамике он почти не проигрывает бензиновому мотору, зато намного экономичнее. Такой агрегат кажется оптимальным выбором для «Большого Санты», что и подтверждают итоги продаж дорестайлингового автомобиля. Впрочем, дизелю наверняка помогло и то, что такие кроссоверы были почти на 300 тысяч рублей дешевле.

Но как только начинаются повороты, энтузиазм водителя тает. Как и у «короткого» Santa Fe усилие на руле тут чересчур искусственное, а вместо анализа информации о том, что на самом деле происходит с передними колесами, приходится доверять инстинктам.

Грандвопрос

И в первую очередь инстинкту сохранения подвески. Она не боится больших ям, а ее энергоемкость заканчивается лишь на таких дорогах, где быстро ехать совсем грешно, однако и ее периодически «замыкает» на жестких неровностях, а дорожная мелочь отрабатывается слишком громко.

Что с ценами-то?

Пока непонятно. Первые обновленные Hyundai Grand Santa Fe ожидаются у дилеров не раньше августа, а официальный старт продаж запланирован на сентябрь. Поэтому цен, соответственно, еще нет.

Грандвопрос
Столько кроссоверов Hyundai Grand Santa Fe продается каждый месяц

Столько кроссоверов Hyundai Grand Santa Fe продается каждый месяц

Но есть комплектации. В базовой Family будет кожаный салон, подогрев передних и задних сидений, аудиосистема с пятидюймовым дисплеем, ксеноновые фары и электрорегулировки водительского кресла.

В более продвинутой версии Style появится навигация, система кругового видеообзора и запуск двигателя без ключа.

Топовый вариант High-Tek получит адаптивные фары головного света, стеклянную панорамную крышу, автопарковщик, вентиляцию передних сидений и кондиционер для третьего ряда кресел.

Конкуренты Grand Santa Fe

У Toyota Highlander нет модификации с дизелем — только два бензиновых мотора объемом 2,7 и 3,5 литра (188 и 249 сил). С первым из них внедорожник стоит минимум 2 969 000 рублей, со вторым — 3 197 000 рублей.

Предшественник пока еще продается по цене от 2 184 000 рублей за дизельную версию и от 2 494 000 рублей за бензиновую. Но что будет с ценами на автомобили к осени в нашем быстро меняющемся мире, — в этом и состоит самый большой или, можно сказать, «Гранд» вопрос.

Hyundai Grand Santa Fe

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Стал современнее и красивее
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Настройки рулевого управления надо менять
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Взять всю семью в дальнее путешествие — отличный план
2199 см³, R4, 200 л.с., 440 Нм
6-ступенчатый «автомат»
0-100 км/ч — 9,9., 201 км/ч
kg
1991 кг

Подробные характеристики Hyundai Grand Santa Fe

3.0 GDI2.2 CRDi
Тип двигателяБензин, 6 цил.Дизель, 4 цил.
Рабочий объем2999 см³2199 см³
Макс. мощность, л.с./об/мин249/6400200/3800
Макс. момент, Нм/об/мин306/5300440/1750-2750
Тип приводаПолныйПолный
Трансмиссия6-ст. АКП6-ст. АКП
Передняя подвесканезависимая, McPherson
Задняя подвесканезависимая, многорычажная
ТормозаДисковые вентилируемые
Габариты (ДхШхВ), мм 4905×1885×1685
Колесная база, мм 2800
Масса, кг 19371991
Разгон 0-100 км/ч, сек.9,29,9
Макс. скорость, км/час207201
Расход топлива (комб.), л/100 км 10,57,8
Автор:Ефим Репин
Тег:
#Grand Santa Fe