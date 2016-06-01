Выясняем, на что обращать внимание в Hyundai Grand Santa Fe после рестайлинга

Здравствуй, дорогой «Санта». Нет-нет, ты не перепутал Рождество с Днем защиты детей, все в порядке. Ты как раз вовремя. Почти три года на просторах российских направлений ты вел себя хорошо, и теперь по всем законам жанра настало то самое время, когда «пора освежиться».

Забавно получилось — «Великий Санта-Фе» в Великом Новгороде. Ожидать первого появления обновленного семиместного вседорожника именно здесь можно было с тем же успехом, что и уху на завтрак в мишленовском ресторане, но именно так все и случилось. Встречайте — Hyundai Grand Santa Fe после рестайлинга. Премьера в Великом Новгороде.

Кажется, не так уж много изменилось… Или нет?

Не много. Дизайн «Гранда» приблизили к просто Santa Fe, который обновился в конце прошлого года. Главный элемент, по которому можно отличить самый большой вседорожник Hyundai от его дорестайлинговой версии, — это секции противотуманных фар в переднем бампере. Теперь там царство светодиодов — дневные ходовые огни и сами противотуманки.