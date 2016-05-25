Каким получился российский Renault Kaptur

В обиду себя не дастерКаким получился российский Renault Kaptur
Трудно, ой трудно быть компанией Renault в России! Это я не о продажах — с ними все как раз в порядке. Выйдешь так вечером на балкон, плюнешь наугад в пустоту — и непременно попадешь в Logan. Или в Duster. В крайнем случае, в Sandero. Но дело ведь не только в тиражах! За активным употреблением слегка перелицованных румынских Dacia наш покупатель и думать забыл о том, что в мире есть настоящие, аутентичные Renault. Думаете, не обидно от этого французам?
Трудно, ой трудно быть компанией Renault в России! Это я не о продажах — с ними все как раз в порядке. Выйдешь так вечером на балкон, плюнешь наугад в пустоту — и непременно попадешь в Logan. Или в Duster. В крайнем случае, в Sandero. Но дело ведь не только в тиражах! За активным употреблением слегка перелицованных румынских Dacia наш покупатель и думать забыл о том, что в мире есть настоящие, аутентичные Renault. Думаете, не обидно от этого французам?
Обидно. Но все логично — ведь исконно французских моделей в России толком и нет. К торжественному загибанию пальцев приглашаются неумелые фрезеровщики. Смотрите: из «французов» у нас продаются соплатформенные Megane/Fluence, невнятный кроссовер Koleos да зажигалка Clio RS, которая встречается на дорогах не чаще, чем слово «триангуляция» в текстах Ивана Дорна. Дела на рынке у этого квартета сегодня идут примерно так же, как и у двух других французских брендов — Peugeot и Citroen. То есть, их положение находится где-то между ужасным и катастрофическим. И, будем честны, если бы не могучие «румыны» на платформе B0, над российским офисом Renault уже вовсю кружили бы стервятники.
Ну, а что поделать, если не вписываются нормальные европейские автомобили в наш ненормальный рынок? Кому в здравом уме сегодня можно продать, скажем, Twingo, Scenic или Espace, кроме тех двоих, кто сейчас возмущенно фыркнул? А вот французский суперхит Renault Captur, в теории, мог бы добиться успехов. Хотя бы потому, что он — компактный кроссовер, а компактные кроссоверы у нас жалуют. Но это в теории.
Было
Стало
А на практике машина с несерьезным клиренсом в 170 миллиметров, без полного привода, с хлипкой подвеской да еще и при трех «подозрительных» моторах (дизель и пара бензиновых турбокарликов объемом 0,9 и 1,2 литра) в наших реалиях моментально получила бы бесплатную путевку по маршруту «Удивление — недоумение — забвение». Можно было бы, конечно, пойти по проторенной дорожке: поставить пружины потолще, движки постаромоднее да сдобрить все это увеличенным бачком для омывайки и более живучим аккумулятором. После чего назвать «глубокой адаптацией к российским условиям», выбросить на рынок и надеяться на чудо. А что? Все же так делают! Но в Renault решили поступить оригинальнее. И радикальнее.
Они просто взяли Captur и натянули его на Duster.
Согласитесь, идея носилась в воздухе! Ведь чем хорош Duster? Дешевой и простой как кувалда техникой, которую в случае чего можно при помощи той же кувалды и починить. Но давайте честно: «Дастеры» покупают не из-за жгучей и всепоглощающей страсти, а от банального отсутствия вариантов. Да, некрасивый. Да, неудобный. Да, кондовый. Но что еще можно взять задешево, чтобы оно было проходимое, неубиваемое, ремонтопригодное и притом не «Шнива»? То-то же. Поэтому вариант соорудить то же самое, только «для людей», выглядит беспроигрышно. И уж точно перспективнее полумер с адаптацией нежной европейской машины под то, в чем мы с вами живем.
Правда, воскликнуть: «А давайте переоденем Duster в Captur!» куда легче, чем воплотить эту светлую мысль в жизнь. Французский-то первоисточник к платформе B0 не имеет никакого отношения — он построен на «тележке» Clio четвертого поколения. А там другое… всё! Колея, расстояние между осями, компоновка пола и моторного отсека и далее по списку.
я выбрал вместо рекламы.
Отвыкайте от индекса B0: платформа Kaptur называется Global Access. Это эволюция старой «тележки», но с серьезными изменениями: силовая структура кузова, говорят, полностью новая, а подрамник и подвески — усиленные.
В итоге российский кроссовер хоть и выглядит почти как европейский собрат, является по сути совершенно самостоятельной моделью. Сделанной по российскому запросу и при непосредственном участии российских инженеров. Он длиннее, шире, выше — в общем, больше во всех местах, которые вам вздумается измерить. А еще называется с другой буквы. Да-да, именно для того, чтобы стараниями народных острословов Captur не стал «сартиром» в первые же 20 минут своей карьеры. Поэтому — Kaptur, и точка.
Но избежать скабрезных прозвищ — это далеко не все, что нужно новичку для безоговорочного успеха. Перед разработчиками стояла довольно трудная задача. Честно говоря, почти невыполнимая: сделать «Дастер», который не воспринимается как «Дастер». Это чуть сложнее, чем превратить Оззи Осборна в кришнаита. Получилось ли? Примерно наполовину. И это много!
В статике Kaptur берет мелочами, о которых Duster даже не задумывается. Что это — неужели дверные ручки под естественный хват с резиновыми кнопками бесключевого доступа? А почему двери не лязгают при закрывании и заходят на пороги, защищая их (и ваши штаны) от грязи? Откуда тут уже в базе взялись ключ-карта и кнопка запуска двигателя? Где моя любимая игра «найди пульт управления зеркалами»? И вообще, с какой стати здесь так симпатично и удобно?
А с такой, что Kaptur вместе с внешностью позаимствовал у Captur еще и интерьер. Но тоже с некоторыми изменениями. На месте оригинального французского выдвижного ящика у нас привычный бардачок, вместо мультимедийки R-Link с поддержкой приложений — привычный (но, чего уж там, неплохой) комплекс Media Nav, отделочные материалы проще и по фактуре, и по качеству, а запах в салоне стоит безошибочно логановско-дастеровский.
Но кому какое дело до этой невинной экономии, если, в отличие от «Дастера», сидя здесь ты не чувствуешь себя наказанным за какой-то особо крупный косяк? Пусть руль так и не освоил искусство регулировки по вылету, но мне с ростом 178 сантиметров удалось устроиться за ним во вполне естественном положении — не поджимая ноги, не вытягивая руки, просто нормально. Спасибо тому доброму человеку, который взаиморасполагал рулевую колонку, педальный узел и сиденье.
И вот про сиденье — отдельно. Каждый, кто хоть раз сидел в Logan или Duster дольше получаса, неизменно приходил примерно к такой мысли: «Лучше бы меня все это время жевал гиппопотам». У Kaptur кресла объективно мягковаты и плосковаты, но в них уже можно жить. Не превозмогать, не достигать просветления через страдания, а просто сидеть хоть час, хоть два, хоть семь. Честно, это небо и земля.
Я могу еще долго издеваться над эргономикой «Дастера» — тема как была неисчерпаемой, так и осталась. Но если раньше самый популярный кроссовер России всегда мог отыграться в ездовых и ценовых дисциплинах, то теперь последние козыри у него отобрал вот этот смазливый нахал Kaptur. Потому что он лучше абсолютно во всем, что касается внешности, интерьера и оснащения, и при этом как минимум не хуже на ходу.
Да, да и еще раз да: всеядность платформы B0 (тут она, кстати, доработана и теперь называется Global Access) никуда не делась. Kaptur, даром что выглядит как не нюхавший пороха хипстер, обладает той же потусторонней, магической, развращающей энергоемкостью. Я, с вашего позволения, не буду петь тысяча сто сорок вторую оду непробиваемости дастеровского (а теперь и каптуровского шасси) и просто дам маленькую шпаргалку по оценке угроз. Если препятствие недостаточно высокое, чтобы вы об него разбились, и недостаточно глубокое, чтобы вы в него провалились по крышу, то можете смело брать его ходом. Видите, все очень просто.
Чем всегда приходилось платить за эдакие лихачества? Разумеется, рулежкой. Боги управляемости сполна собирали свою жатву, оставляя водителю Duster жалкое право радоваться тому, что он вообще хоть куда-нибудь может повернуть. Но Kaptur добрался и сюда. И тоже все поменял.
Не спешите выкидывать в окно ключи от своего Porsche: этот новый Renault — не спортивный и вообще не драйверский автомобиль. Но на ровном асфальте он управляется предельно просто и понятно. Сильнее всего разница заметна в начальных реакциях: там, где Duster заставляет с силой поворачивать «баранку» на серьезные углы, в ответ не вознаграждая почти ничем, Kaptur просто — оп! — и меняет направление. В его поведении нет остроты и он совсем не старается скрадывать крены, но на фоне «Дастера» он очень естественный и совсем не напрягающий. Да и прямую на высоких скоростях держит куда увереннее.
Так это что же выходит — инженеры просто взяли и обманули генетику платформы B0, подружив непобедимость с управляемостью? Не совсем. Kaptur лишен многих недостатков предшественников, но найти торчащие «уши» и подергать за них совсем не трудно. Достаточно побыстрее войти в поворот, найти там неровности — и руль начнет вырываться из рук ничуть не менее активно, чем на всех соплатформенниках. Это, похоже, не лечится.
Не ждите новых трюков и от старых силовых агрегатов — они сюда без каких-либо изменений перекочевали с «Дастера». И это, пожалуй, худшая новость. 1,6-литровый двигатель мощностью 114 л.с., который ставится на переднеприводные версии Kaptur, — просто слабый, но злиться на него бессмысленно: тянет как умеет, с пятиступенчатой «механикой» дружит нормально, и только к «длинной» и вязкой педали сцепления нужно привыкать. Для города не самый ужасный вариант, но я бы порекомендовал дождаться сентября, когда в продажу поступят такие же «Каптюры», только с вариатором. Девушкам должно понравиться.
А вот в случае полноприводных машин, которые оснащаются только двухлитровым 143-сильным двигателем, отсутствие третьей педали подобно смерти. Потому что четырехступенчатый «автомат» DP8 занимается переключением передач факультативно, а основная его миссия — всячески портить вам жизнь. Тормозить, тупить, дергать, маскировать реальную мощность двигателя — все это он умеет делать в совершенстве. Логика? Адекватность? Расторопность? Поищите на полке с розовыми единорогами. Хорошо, что есть альтернатива в виде шестиступенчатой «механики». На тесте таких версий не было, но можете побить меня камнями, если вдруг выяснится, что они едут хуже автоматизированных. Ничто не может ехать хуже.
Как-то я вроде начал за здравие, а заканчиваю за упокой, верно? На самом деле, не совсем. Да, от ущербной динамики никуда не деться. Да, устранены не все болячки по части управляемости, а нарядный интерьер все равно отдает дешевизной. Но посмотрите на [цены] (http://motor.ru/news/2016/05/23/pricekaptur/): базовый Kaptur, по крайней мере на старте продаж, стоит даже чуть дешевле Duster в схожем оснащении. В топе, правда, Kaptur окажется на 155 тысяч дороже родственника… Но, во-первых, все равно дешевле Nissan Terrano. Во-вторых, у него будут светодиодные ходовые огни, фонари и противотуманки, будет бесключевой доступ и климат-контроль вместо кондиционера. Будет, в конце концов, модная двухцветная окраска кузова.
А в-третьих, даже безо всех этих приятностей Kaptur разрыв в цене оправдывает с лихвой. Он просто лучше «Дастера» почти во всем. А там, где не лучше, он такой же. И уж если Duster шестой год кряду тусуется на верхних строчках хит-парадов, я не представляю, что может помешать «Каптюру» обосноваться там же, а то и выше.
Renault Kaptur
Подробные характеристики Renault Kaptur
|1.6
|2.0
|Тип двигателя
|Бензиновый, R4
|Бензиновый, R4
|Рабочий объем
|1598 см³
|1998 см³
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|114/5500
|143/5750
|Макс. момент, Нм/об/мин
|156/4000
|195/4000
|Тип привода
|передний
|полный
|Трансмиссия
|5МКП
|4АКП
|Передняя подвеска
|Пружинная, McPherson
|Пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|Пружинная, полузависимая
|Пружинная, многорычажная
|Тормоза
|Дисковые, вентилируемые спереди, барабанные сзади
|Дисковые, вентилируемые спереди, барабанные сзади
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4333×1813×1613
|4333×1813×1613
|Колесная база, мм
|2673
|2673
|Масса, кг
|1262
|1405
|Разгон 0-100 км/ч, с.
|12,5
|11,2
|Макс. скорость, км/ч
|171
|180
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|7,4
|8,9
|Цена в России
|От 859 000 рублей