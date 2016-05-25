Каким получился российский Renault Kaptur

Трудно, ой трудно быть компанией Renault в России! Это я не о продажах — с ними все как раз в порядке. Выйдешь так вечером на балкон, плюнешь наугад в пустоту — и непременно попадешь в Logan. Или в Duster. В крайнем случае, в Sandero. Но дело ведь не только в тиражах! За активным употреблением слегка перелицованных румынских Dacia наш покупатель и думать забыл о том, что в мире есть настоящие, аутентичные Renault. Думаете, не обидно от этого французам?

Обидно. Но все логично — ведь исконно французских моделей в России толком и нет. К торжественному загибанию пальцев приглашаются неумелые фрезеровщики. Смотрите: из «французов» у нас продаются соплатформенные Megane/Fluence, невнятный кроссовер Koleos да зажигалка Clio RS, которая встречается на дорогах не чаще, чем слово «триангуляция» в текстах Ивана Дорна. Дела на рынке у этого квартета сегодня идут примерно так же, как и у двух других французских брендов — Peugeot и Citroen. То есть, их положение находится где-то между ужасным и катастрофическим. И, будем честны, если бы не могучие «румыны» на платформе B0, над российским офисом Renault уже вовсю кружили бы стервятники.

Ну, а что поделать, если не вписываются нормальные европейские автомобили в наш ненормальный рынок? Кому в здравом уме сегодня можно продать, скажем, Twingo, Scenic или Espace, кроме тех двоих, кто сейчас возмущенно фыркнул? А вот французский суперхит Renault Captur, в теории, мог бы добиться успехов. Хотя бы потому, что он — компактный кроссовер, а компактные кроссоверы у нас жалуют. Но это в теории.