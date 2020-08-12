Знакомимся с новейшим седаном Kia «больше-не-Optima» K5

В автопрессе есть клише: когда у автора не хватает фантазии на заголовок о новом поколении модели, он называет текст «Прежним осталось только имя». Но с Kia K5 этот приём не прокатит — автомобиль, который мы всегда знали как Оптиму, теперь даже назвали иначе. Но зачем менять звучное имя-бренд на безликий буквенно-цифровой код? Вообще, именно так эту модель называют в Китае и Южной Корее последние десять лет. Да и у нас некоторые владельцы практикуют замену значков Kia на К5 — что-то этим подчёркивая. Теперь им придётся придумать другой способ выделиться, потому что бренд Kia решил глобализировать шильдик К5. И объяснение удобное есть — этот автомобиль полностью новый.